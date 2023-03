El Gobierno hace caja con la inflación: recauda 14.939 millones extra en el IRPF y se niega a deflactar la tarifa

El impacto de la inflación no fue el elemento más determinante en la recaudación, y que contribuyó solo en 5 puntos a la recaudación. De hecho, los impuestos que más aumentaron fueron Sociedades e IRPF, vinculados al buen comportamiento de la economía y el empleo.

Con esta explicación el Gobierno pretende restarle importancia a la contribución de la inflación en el récord histórico de los ingresos de Hacienda en 2022. El pasado año, la arcas del Estado ingresaron en 2022 la friolera de 255.463 millones de euros, lo que supone un 14,4% más de lo recaudado en 2021 y todo un hito para el departamento de María Jesús Montero.

Bien es cierto que, de entre todas las partidas con las que el Ejecutivo ha conseguido embolsarse 32.078 millones de euros más a cierre del ejercicio, el IRPF es la que más aporta, como ocurre cada año. Esta vez, en 2022, los ingresos por el impuesto estrella de Hacienda crecieron un 15,8% hasta alcanzar los 109.485 millones de euros (en octubre el IRPF rompió la barrera de los 100.000 millones por primera vez). Otra cifra nunca vista.

"Las principales razones que explican el crecimiento son el aumento de las rentas del trabajo (salarios y pensiones), los buenos resultados de la declaración anual de 2021 presentada a finales de junio de 2022 y el incremento de los beneficios de las empresas personales" dice el Gobierno para justificar la subida de ingresos de su tributo principal. Así, para el Ejecutivo de Sánchez, la supuesta buena marcha de la economía sería la razón de este éxito recaudatorio.

Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE y Podemos no hace ninguna mención a que Hacienda se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021. Deflactar la tarifa del IRPF consiste en tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos impidiendo que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo no ha aumentado. Si Hacienda decide ignorar este efecto, se produce la llamada "progresividad en frío", donde un ciudadano acaba pagando más impuestos cuando aumenta su salario (no su poder adquisitivo) y pasa al siguiente tramo impositivo del IRPF (que es más alto). Es decir, se trata de una subida de impuestos encubierta con suculentos beneficios para Hacienda.

Como ya explicamos en Libre Mercado, Hacienda puede llegar a ingresar unos 162 euros extra en sueldos de 35.000 euros al no deflactar la tarifa y hasta 400 euros por trabajador en salarios muy altos. Así, esta trampa sería uno de los motivos de peso que explican ese aumento de 14.939 millones de euros extra en el IRPF. El golpe fiscal del IRPF sería tal, que si repartimos esa cifra entre los 21,6 millones de declarantes en España estamos ante un aumento de la presión fiscal extra de 691 euros de media por trabajador.

A diferencia de Hacienda, la Comunidad de Madrid ha sido la primera autonomía del régimen común (País Vasco y Navarra ya lo habían hecho antes) en anunciar que deflactará la tarifa autonómica del IRPF en 2023 para mitigar la erosión que la inflación está haciendo sobre los salarios de los madrileños. Esta medida supondrá un ahorro de 200 millones de euros al año para los 3,5 millones de contribuyentes que tiene la región. Es decir, beneficiará tanto a los madrileños a los que les suban el sueldo como a los que no. A Madrid le han seguido otras regiones como Andalucía y hasta Valencia, mientras el Gobierno se niega a rebajar su parte.