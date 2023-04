Sanidad, educación y transporte: los datos que tumban el bulo de los "recortes" del PP madrileño

La izquierda aborda las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid repitiendo el mismo mantra de los "recortes" que ha protagonizado todas sus campañas electorales desde 1995. PSOE, Más Madrid y Podemos insisten en un relato que vincula los gobiernos del PP con la reducción y el desmantelamiento de los servicios públicos. Cero sorpresa, cero originalidad... pero también cero éxito electoral. Y es que los datos dicen algo muy diferente y los votantes parecen ser conscientes de ello, habida cuenta del predominio que ha venido teniendo la derecha en las elecciones regionales.

Así, tanto en la sanidad como en la educación o el transporte, el balance de los mandatos del PP en la Comunidad de Madrid arroja un aumento significativo en las dotaciones públicas de estos servicios básicas, como vemos a continuación:

- Sanidad

En los años de gestión del PSOE, la Comunidad de Madrid cerró 6 hospitales; en cambio, desde el año 1995 se han abierto un total de 18. Además, desde que la región asumió las competencias en materia de salud, se ha producido un refuerzo de más de 20.300 profesionales en la plantilla de sanitarios, que ya supera el umbral de los 90.000. Por otro lado, se han abierto más de 150 nuevos centros de salud.

- Educación

Los sucesivos gobiernos del PP han implantado un programa de bilingüismo que ya llega a unos 550 colegios públicos. El tamaño medio de las aulas de régimen general (no universitario) ha bajado un 35%, a pesar de que la cifra total de alumnos ha subido de 1,1 a 1,2 millones de pupilos. Desde la primera mitad de los 90, el número de profesores crece más de un 70%. Por otro lado, los alumnos matriculados en enseñanzas universitarias han pasado del entorno de 180.000 en los tiempos de la izquierda a cerca de 220.000 en la actualidad.

- Transporte

El Metro es la joya de la corona del sistema de transporte autonómico de Madrid, pero su dotación actual está a años luz de la infraestructura que dejó en pie la izquierda. Bajo gobierno del PP se han construido doce nuevas líneas de Metro, así como un ramal. A esto hay que sumarle un Metro Ligero que cubre 3 líneas y 38 paradas. En total, la red ha aumentado de 120 a 294 kilómetros durante los mandatos de la derecha, si bien las obras en marcha elevarán la extensión de la red hasta los 340 kilómetros.

Libertad y eficiencia

Los datos anteriores muestran que, si bien el peso relativo de la sanidad y la educación pública en Madrid se ha reducido desde mediados de los años 90, esta evolución no se explica por ningún tipo de "recorte", sino por el avance que han vivido las opciones privadas de salud y formación, que no solo no han sido combatidas por el gobierno autonómico, sino que han contado con su bendición.

De igual modo, dentro de los servicios sanitarios y educativos, se han aprobado políticas de eficiencia que han reducido el coste de los servicios en comparación con los indicadores de otras regiones. Una de las soluciones más notables ha sido la de la concesión de hospitales públicos a empresas privadas que asumen su gestión y ofrecen el mismo servicio, pero con mejores resultados y un coste que mejora en un 20-25% los desembolsos asociados a los centros 100% públicos.

Asimismo, tanto en educación como en sanidad se ha venido desarrollando una política de libre elección que permite que las familias tengan la última palabra. En el campo formativo, se puede elegir centro público sin importar el lugar de residencia y las facilidades para acceder a la concertada son mayores que en ninguna otra comunidad. En el ámbito de la salud, los pacientes pueden determinar cuál es su centro de salud, su hospital, su médico, su especialista y hasta su quirófano de referencia, para así perfilar el tratamiento de dolencias, lesiones o enfermedades de la manera que crean conveniente.