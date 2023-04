¿Por qué el Gobierno miente sistemáticamente sobre los datos económicos y el resultado de sus reformas? Porque el mantra "miente, que algo queda" funciona. también el de "una mentira puede ser mil veces repetida, que por mucho que se acepte, nunca será verdad". Pero lo cierto es que siempre hay quien está dispuesto a creerse una mentira y más cuando todo un gobierno de uno de los principales países de la UE las defiende a capa y espada.

Esta vez ha sido el británico Financial Times, quien en un artículo firmado por Sara O'Connor, desarrolla el caso del empleo en España: "Cómo se ha enfrentado España al problema del trabajo precario", dice el titular.

Comienza analizando el mercado de trabajo de dos velocidades. Por un lado una clase trabajadora con derechos adquiridos muy protegida e imposible de despedir, y otra capa de trabajadores extranjeros y más jóvenes que están condenados a la precariedad. Un modelo que se mantiene en países como España, Italia o Portugal, dice Financial Times. De entre ellos, "el símbolo del trabajo precario" ha sido durante años "España y ahora está tratando de poner fin a todo eso, hasta ahora, con un esfuerzo notablemente exitoso", señala y acude a un estudio de la OCDE para advertir de que durante los últimos diez años el 50% de los jóvenes menores de 30 años mantenía un contrato temporal.

Y curiosamente, todo esto ha terminado de un plumazo gracias a Yolanda Díaz. Dice Financial Times que "el año pasado el gobierno de izquierdas en España propuso recuperar los derechos de los trabajadores sin perjudicar a las empresas, en un esfuerzo que triunfó con la patronal y los sindicatos".

Según este rotativo, las nuevas reglas aprobadas por Díaz "tenían como objetivo poner fin al uso de contratos temporales consecutivos y hacer que los nuevos trabajos permanentes sean la regla y no la excepción".

Para ello, se introdujo un nuevo "contrato indefinido para trabajo intermitente para empleadores en sectores estacionales".

Pero no sólo eso, el Financial Times también compra el argumento del Gobierno señalando que en esta ocasión el Gobierno lo ha conseguido sin que se produzcan "despidos masivos como en 2009, sino más bien con creación general de empleo".

Además, aunque reconoce que genera dudas, insiste en el artículo que "En España, al menos, resulta que no fue una inevitabilidad económica a la que los políticos tuvieron que adaptarse. Era solo un problema que tenía que arreglar".

Lo que no cuenta Financial Times

Lástima que Sarah Oconnor no preguntara, por ejemplo, por la cifra de parados reales que se esconde detrás del fuerte incremento de los contratos indefinidos fruto de la reforma de Yolanda Díaz y que, según ha reconocido el propio gobierno, podría alcanzar el medio millón de personas. Estamos hablando de que son personas que no se consideran en precariedad porque les ampara un contrato fijo discontinuo, luego, engrosan las cifras que adornan la lucha contra la precariedad del Gobierno de Sánchez. Pero están parados.

Lo mismo sucede con los datos corregidos de demandantes de empleo, que subyace de la manipulación que puso en marcha, en su día, el ministro Caldera, en la primera década de los 2000, cuando borró de otro plumazo otro medio millón de parados bajo el epígrafe "demandantes de empleo no ocupados", y que, pese a no trabajar y buscar un empleo no se consideran parados.

Es decir, que a las cifras oficiales de empleo en España, hay que sumar un millón más de parados. Por otro lado, la temporalidad tampoco ha desaparecido, sino que se ha maquillado bajo el epígrafe de "fijo discontinuo". Es más, el resultado que estamos viendo es que los contratos indefinidos reales pasan a ser la mitad, y, de ellos, los que son más breves, se duplican.