El presidente de Credit Suisse lamenta el final del banco: "Era la fusión o la bancarrota"

Este viernes se ha celebrado la última junta de accionistas de Credit Suisse antes de que se lleve a cabo la absorción por parte de UBS. Esto le ha servido de oportunidad al presidente del banco suizo, Axel Lehmann, para pedir disculpas por la crisis que ha provocado tanto revuelo en el mundo financiero y que ha llevado a la entidad a una fusión precipitada.

Según ha mantenido Lehmann ante cientos de accionistas en Zúrich, la fusión era la única salida posible y, de no haberse realizado, la otra opción sería la bancarrota. "Finalmente sólo había dos opciones, un acuerdo o bancarrota, y la fusión tenía que seguir adelante, los términos debían aceptarse. Hoy es un día triste y son palpables la amargura, el enfado y el 'shock' de todos los que han quedado decepcionados, abrumados y afectados por los acontecimientos de las últimas semanas". Y es que, además de los efectos que ya han tenido estas circunstancias, UBS llegará para reformar Credit Suisse pues tal y como ya ha informado Libre Mercado ya está estudiando despedir a más de 25.000 empleados.

Según el todavía presidente, una reestructuración siguiendo las leyes bancarias suizas hubiera sido un desastre pues "se habría presentado el peor de los escenarios, con una pérdida total para los accionistas, riesgos impredecibles para los clientes, graves consecuencias para la economía y para los mercados financieros globales".

Pero Lehmann, además de pedir disculpas, declara que "no hubo tiempo para enderezar la situación". Y es que ostenta su cargo desde principios del año pasado y en octubre comenzó a elaborar una serie de estrategias con el objetivo de reestructurar y cambiar la situación de la entidad tratando de sacarla de su mala situación financiera y de mejorar su imagen, pero no le dio tiempo. "No logramos superar el impacto de escándalos del pasado, contrarrestar titulares negativos con hechos positivos".

Para el presidente los cambios se han producido con una inesperada rapidez. "En una fatídica semana de marzo todos nuestros planes se desbarataron". Y es que cuando todo el mundo estaba poniendo el foco sobre la crisis de Silicon Valley Bank y la intervención de las instituciones de EEUU sobre esta, un efecto contagio alcanzó a Credit Suisse provocando unas grandes caídas en bolsa que afectaron a varios países.

Lehmann ha tenido que tomar la decisión más complicada desde que en 1856 se fundó el banco: la venta a UBS sin pasar por la aprobación de los accionistas. El consejo de administración determinó seguir ese procedimiento por la urgencia que requería al ser "una solución que trae claridad, seguridad y estabilidad".

Aún así confiesa que fue "uno de los momentos más difíciles" pues supuso la desaparición de una empresa casi bicentenaria. "Credit Suisse no existirá en su forma actual en el futuro, y lo que queda es, comprensiblemente, decepción, amargura y tristeza por el fin de un banco en el que creímos".