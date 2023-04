L'Oréal compra la australiana Aesop por 2.325 millones

El gigante francés de la cosmética L'Oréal ha firmado un acuerdo con la brasileña Natura &Co, propietaria de The Body Shop, para adquirir Aesop en una transacción que valora la marca australiana de alta gama en 2.525 millones de dólares (2.325 millones de euros), según ha informado la multinacional.

Fundada en 1987, Aesop facturó 537 millones de dólares (494 millones de euros) en 2022 y actualmente opera alrededor de 400 puntos de venta en América, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia, además de una presencia incipiente en China, donde abrió la primera tienda en 2022.

"Aesop aprovecha todas las corrientes ascendentes de la actualidad y L'Oréal contribuirá a liberar su enorme potencial de crecimiento, especialmente en China y en el comercio minorista de viajes", indicó Nicolas Hieronimus, consejero delegado de L'Oréal Groupe.

"La desinversión de Aesop marca un nuevo ciclo de desarrollo para Natura &Co", señaló Fábio Barbosa, consejero delegado de Natura &Co, para quien, con una estructura financiera reforzada y un balance desapalancado, Natura &Co, podrá afinar su enfoque en sus prioridades estratégicas, en particular su plan de inversión en América Latina, seguir mejorando el negocio de The Body Shop y reenfocar la huella de Avon International.