Alemania anuncia que prohibirá las calderas de gas y las ventas se disparan

La semana pasada el tripartito alemán pactó un paquete de medidas con las que buscaban zanjar las últimas tensiones entre verdes y liberales. Los ecologistas, por ejemplo, claudicaron en su intención de vetar la construcción de nuevas autopistas y pactaron que cada nuevo kilómetro de autovía tuviera que estar forzosamente acompañado de paneles solares en sus márgenes. A cambio, incluyeron otras medidas que han provocado polémica en el país, relacionadas con los sistemas de calefacción: Los Verdes quieren poner límites a la calefacción gas o diésel a partir de 2024.

La medida entronca con las intenciones de la UE de limitar el uso de combustibles fósiles y hacer más eficientes y "sostenibles" los edificios, pero el Gobierno alemán iría bastante más allá que la normativa que se está tramitando en Bruselas, que contempla el fin de la calefacción alimentada con combustibles fósiles en 2035.

El paquete pactado por el tripartito, que aún tiene que perfilar los detalles, plantea que desde 2024 el 65% de los sistemas de calefacción de nueva instalación funcionen a base de energías renovables. Entre las alternativas que se plantean están la bomba de calor y también, aunque con límites, calderas que puedan en un futuro funcionar con gases renovables.

La futura ley contemplaría ayudas para rentas bajas para la instalación de sistemas alternativos al gas o diésel, periodos de transición y exenciones para determinados colectivos. El mero anuncio, que se filtró a la prensa, habría provocado un aumento en las ventas de calderas ante la proximidad de la fecha de la prohibición, que establece como norma general que no se puedan instalar calderas nuevas de estas características desde el año que viene, pero que sí permitiría las reparaciones de calderas actualmente en uso.

El padre de la iniciativa, el ministro de Economía y líder de Los Verdes, Robert Habeck, ha pedido no caer en el "pánico" a quedarse sin ellas que habría desencadenado el anuncio: "Nadie debería ahora ponerse a instalar a toda prisa nuevos sistemas de calefacción de gas. Las energías fósiles son un callejón sin salida, no un medio para ahorrar". El ministro ha alegado que aunque ahora son más caros, los sistemas de bomba de calor compensarán en el futuro por las subidas que se esperan para el petróleo y el gas. También ha esgrimido que se establecerán subvenciones para quien no pueda pagarlas. La preocupación, no obstante, cunde entre los propietarios.

Entre las medidas sobre la mesa, está la posibilidad de que las personas mayores de 80 años cuyos sistemas de calefacción no puedan ser reparados se libren de tener que sustituirlos por calefacciones "ecológicas". Mientras, la prensa debate sobre si será posible o económicamente viable forzar este cambio en los edificios más viejos del país.

Las prisas por imponer el cambio en las calefacciones del país vendría motivado por el objetivo de que Alemania sea "climáticamente neutra" en 2045. El Gobierno estima que los sistemas de calefacción tienen una vida útil de entre 30 o 40 años, según fuentes de la ARD, por lo que se quiere forzar el cambio a calefacciones ecológicas desde el próximo año para que los objetivos climáticos sean viables. Hoy, sólo el 3% de las viviendas alemanas se calientan mediante bomba de calor: el mismo medio señala que más del 80% de las viviendas alemanas utilizan combustibles fósiles.