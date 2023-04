La misión imposible de sobrevivir a la lista Forbes: así reemplazan los nuevos ricos a los viejos

Una de las muchas críticas que le achacan al capitalismo es la de que, bajo este sistema, los ricos siempre son los mismos, de manera que las mismas personas que hace 20, 30 o 40 años eran las más ricas, hoy lo siguen siendo. Así pues, no habría ningún tipo de movilidad social y los ricos serían cada vez más ricos, sin posibilidad de arruinarse o de ver reducido su patrimonio. Esta clase de argumentos los suelen esgrimir aquellos que, desde el desconocimiento, creen que el capitalismo sólo beneficia a los ricos y que los pobres son cada vez más pobres. No obstante, la realidad no parece encajar bien con este prejuicio.

Si acudimos a las listas de los más ricos que elabora la revista Forbes, podremos comprobar fácilmente como este argumento no tiene razón de ser. En este artículo vamos a comparar la lista del año 2008 con la del año 2023 (tan sólo 15 años de diferencia), de esta manera observaremos como ha evolucionado el ranking de los más ricos.

Según la revista Forbes, estas eran las personas más ricas en 2008:

Warren Buffett, con 62 mil millones de dólares Carlos Slim, con 60 mil millones de dólares Bill Gates, con 58 mil millones de dólares Lakshmi Mittal, con 45 mil millones de dólares Mukesh Ambani, con 43 mil millones de dólares Anil Ambani, con 42 mil millones de dólares Ingvar Kamprad, con 31 mil millones de dólares Kushal Pal Singh, con 30 mil millones de dólares Oleg Deripaska, con 28 mil millones de dólares Karl Albrecht, con 18,3 mil millones de dólares

Ahora comprobaremos la actual lista del año 2023 para ver cuántos de los integrantes en el año 2008 continúan estando en el top-10:

Bernard Arnault & family, con 211 mil millones de dólares Elon Musk, con 180 mil millones de dólares Jeff Bezos, con 114 mil millones de dólares Larry Ellison, con 107 mil millones de dólares Warren Buffett, con 106 mil millones de dólares Bill Gates, con 104 mil millones de dólares Michael Bloomberg, con 94.5 mil millones de dólares Carlos Slim, con 93 mil millones de dólares Mukesh Ambani, con 83.4 mil millones de dólares Steve Ballmer, con 80.7 mil millones de dólares

Como podemos ver, de la lista del 2008 tan sólo sobreviven cuatro de las diez personas más ricas del mundo, estas son Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim y Mukesh Ambani. Todos estos multimillonarios que han logrado mantenerse en el top más alto, han conseguido incrementar su patrimonio hasta el punto de que incluso lo han doblado, como es el caso de Gates o Ambani. Sin embargo, si de la lista de hace 15 años tan sólo se mantienen cuatro ricos, ¿qué ha pasado con los demás?

En el caso de Lakshmi Mittal, su patrimonio se ha visto reducido hasta los 17.7 mil millones de dólares, es decir, su riqueza se ha visto reducida en un 60% desde el 2008 y ha pasado del puesto número 4 al 93. Anil Ambani, hermano de Mukesh, es el que peor parado sale de todo este ranking, pues su patrimonio ha decrecido en un 95%, pasando de 42 mil millones de dólares a 1.7 mil millones de dólares. También ha pasado de estar en el puesto 6 al puesto 1349, todo un descalabro. El magnate ruso, Oleg Deripaska, también ha visto muy mermado su patrimonio desde el año 2008, pasando de poseer una riqueza de 28 mil millones de dólares a 2.5 mil millones de dólares en la actualidad, una pérdida de en torno al 90%, esto le ha supuesto pasar del número 9 en el ranking al 1217. Por otro lado, el empresario indio Kushal Pal Singh ha pasado de ostentar una riqueza de 30 mil millones de dólares a una 9.5 mil millones de dólares, perdiendo más del 60% desde el 2008.

Mención especial merecen dos casos: el primero es el de Ingvar Kamprad, creador de Ikea, que falleció en el año 2018 sin dejar su fortuna en herencia a sus hijos, pues la donó a una fundación holandesa dedicada a la innovación y al diseño. El segundo caso es el del empresario Karl Albrecht que falleció en el año 2014 y dejó su patrimonio en herencia de su hija Beate, que actualmente ha reducido ligeramente la fortuna familiar hasta llevarla a los 15.9 mil millones de dólares.

En este artículo hemos podido comprobar como la mayoría de los presentes en el top 10 de personas más ricas del mundo en el año 2008 han visto reducido su patrimonio llegando algunos incluso a verlo aminorado en más de un 90%. Por tanto, aquello de que "los ricos son siempre los mismos y son cada vez más ricos", no parece tener mucho que ver con la realidad a la luz de esta evidencia, pues en tan sólo 15 años la lista ha sufrido cambios muy importantes. Muchas de las críticas al capitalismo parten de prejuicios que, pudiendo ser intuitivos, están completamente alejados de la verdad.