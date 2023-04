La Sareb estudia 'regalar' un alquiler social a más de 7.000 okupas

Desde el año 2012 (cuando nació) la entidad pública Sareb no acaparaba tantos titulares de la prensa como los de los últimos días. Fue el pasado fin de semana cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sacó de la manga 50.000 viviendas que le arrebataría al banco malo para destinarlas a alquiler social.

¿Por qué Sánchez ha esperado a las puertas de las elecciones para ejecutar esta medida si supuestamente lleva desde el inicio de la legislatura trabajando por solucionar el problema de los alquileres en España? ¿Hay realmente 50.000 viviendas a disposición de los ciudadanos? ¿En qué condiciones están esas casas? ¿Qué perfiles de ciudadanos se podrán beneficiar de ellas? Una larga lista de preguntas (a las que el presidente del Ejecutivo no respondió) surgían tras el anuncio. Y la farsa no tardaba en salir a la luz.

Las manipulaciones de Sánchez

La primera de las evidentes manipulaciones de Sánchez es que esas 50.000 viviendas no existen. Actualmente, la Sareb sólo reconoce que posee 9.000 viviendas "ya terminadas y listas para entrar a vivir". Estamos hablando de que sólo el 18% de la cuantía que vendió a bombo y platillo el presidente del Gobierno hace menos de una semana podría alquilarse de inmediato.

A esta irrisoria cifra, el banco malo asegura que sumará, sin especificar plazos, otras 11.900 casas "que están pendientes de adecuación", es decir, todavía son inhabitables. Sin embargo, "estas viviendas ya están a disposición de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que quieran comprarlas para aumentar su parque de vivienda social", explica la Sareb.

Viviendas que necesitan reforma urgente

En la propia web de la Sareb existe un buscador de inmuebles donde sólo aparece el número de viviendas que posee en cada CCAA, provincia y localidad, pero han eliminado el catálogo donde el ciudadano de a pie podía acceder al estado, fotos y precio de las casas.

Por ello, actualmente, encontrar un anuncio de la venta de un piso de la Sareb en internet no es una tarea fácil. El banco malo no vende directamente sus inmuebles "y para no hacer un llamamiento a la okupación también evitamos concretar las direcciones", aseguran. Inmobiliarias como Aliseda (Blackstone) son las encargadas de esta tarea y llegan anunciarlos en Idealista o Fotocasa, aunque estos portales no informan de su procedencia en su web, como aseguran ambos a este periódico. Aliseda tampoco tiene agrupadas las viviendas de la Sareb en su web, sino que las tiene mezcladas con el resto de sus activos.

Las viviendas del Sareb son el "sueño húmedo del podemita": para entrar a vivir y en el centro de las ciudades donde hay más demanda de alquiler.

Me temo que la realidad es bien distinta: Muchas son inhabitables y están en mitad de la nada.

Ya lo descubrirán. — Fernando Encinar (@fencinar) April 16, 2023

Solo en Servihabitat (Lone Star) es posible localizar algunos de los inmuebles de los que presume Sánchez en su gran anuncio. Como aseguraba hace unos días uno de los fundadores de Idealista, Fernando Encinar, muchos de estos pisos están en pésimas condiciones de habitabilidad. Esta vivienda de Valencia que se vende por 80.000 euros es una prueba de ello.

La siguiente imagen pertenece a una casa en Barcelona, a la venta por 89.000 euros, y también forma parte del catálogo del presidente, según confirma la Sareb. Sus imágenes también evidencian la urgente reforma que necesita. La Sareb explica que "nuestro objetivo es obtener la máxima rentabilidad en las ventas de los inmuebles y es habitual que pintemos o acondicionemos la vivienda cuando sea necesario para sacar el máximo partido".

Otra de las tergiversaciones de Sánchez con su anuncio es la distribución geográfica de las viviendas que posee la Sareb. En el catálogo del banco malo la mayoría de los pisos están en Cataluña (13.499) y la Comunidad Valenciana (8.897), aunque no abundan los pisos en las capitales y mucho menos en el centro, que es donde los quieren los ciudadanos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sólo hay 2.709 viviendas y en la capital, una zona de alta demanda, apenas cuenta con 1.200 viviendas. La siguiente casa está ubicada en Palafolls (Barcelona), está en un buen estado y cuesta 116.000 euros. En el catálogo de Servihabitat hay de todo.

‘Premio’ a la okupación

Así, si sumamos las apenas 9.000 viviendas disponibles junto a las 11.900 que estaría preparando la Sareb para poner a disposición del plan de Sánchez, el resultado es de 19.900 casas, ¿dónde está el resto de pisos hasta llegar a los 50.000 prometidos? La realidad es que buena parte de ellos se encuentran afectados por uno de los fenómenos que más perjudica al mercado del alquiler en nuestro país: la okupación.

Según los datos del banco malo, hay 14.000 viviendas dentro de la cartera de "alquiler asequible" que anunció Sánchez que están habitadas por okupas y, lejos de sancionarles, a buena parte de ellos les van a beneficiar con un alquiler social. En concreto, dentro de esos 14.000 inmuebles "hay 9.000 casos con indicios de vulnerabilidad en estudio para firmar un alquiler social", asegura la Sareb. "De ellos, ya se han aprobado 2.000 alquileres sociales". Es decir, ya han sido premiados 2.000 okupaciones y están estudiando legalizar a los okupas de otras 7.000 casas, por lo que el número de okupas premiados podría rebasar con creces esa cifra, ya que es habitual que en cada vivienda habite más de una persona. Se supone que las 5.000 viviendas que quedan para alcanzar las 14.000 okupaciones serán desalojadas.

"Sareb firma un alquiler social con las personas que habitan en sus viviendas en situación de vulnerabilidad siempre que se comprometan a participar en un programa de acompañamiento socio laboral para superar la situación de exclusión", informa el organismo a este medio, que alude a su "función social" a la hora de ejecutar estas políticas. Si se da el caso de que el okupa no es considerado "vulnerable" (una definición un tanto ambigua) le forzarán a abandonar la vivienda.

Pero hasta contando con las viviendas okupadas todavía falta un número considerable de inmuebles para llegar a los polémicos 50.000. ¿Dónde están? En construcción. "Tenemos 112 suelos identificados para construir 10.000 viviendas por fases. Los suelos están distribuidos por 13 comunidades autónomas. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura se concentran la mayor parte. Es un proyecto en fase de estudio con PWC que consiste en construir vivienda de alquiler social y asequible con un modelo de colaboración público privada. Hasta que no tengamos las conclusiones del asesoramiento no podemos hacer público el desglose territorial de los suelos. Tenemos más suelos en los que se podrían construir otras 5.000 viviendas dentro de este proyecto. Se alcanzarían así las 15.000 viviendas de alquiler asequible y social", explica la Sareb.

Deuda de 30.000 millones y pérdidas constantes

Cabe recordar que el capital del banco malo está compuesto por el 50,14% que pertenece al Estado a través del FROB y por inversores privados como los bancos o las compañías de seguros (los detalles en este enlace). Este instrumento de emergencia fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para absorber los activos tóxicos que los bancos no eran capaces de colocar en el mercado (porque estaban en zonas de baja demanda o sin acabar, por ejemplo) y venderlos después con "el compromiso de reducir el coste para el contribuyente al devolver el máximo de la deuda avalada por el Estado". La Sareb nació con una deuda de 50.781 millones de euros y todavía tiene pendiente de devolver la friolera de 30.481 millones.

En esta última década los resultados de la entidad han dejado mucho que desear: ha tenido pérdidas todos los años y, de hecho, los números rojos han ido en aumento a lo largo de los ejercicios, como hemos publicado en Libre Mercado.