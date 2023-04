Los clubes de golf responden a los que los quieren cerrar por la sequía: "Es un disparate"

El pasado miércoles Adelante Andalucía presentó una propuesta al Gobierno de la comunidad autónoma mediante la cual pretende cerrar los 109 campos de golf temporalmente porque, según argumentan, estas instalaciones consumen mucha agua.

Así lo planteó José Ignacio García, portavoz de la formación, en una rueda de prensa en la que afirmó que es "absolutamente insostenible" el modelo de riego "intensivo" en Andalucía y que es probable que este verano "muchos" andaluces sufran cortes de agua. Ante esa situación, la solución más ingeniosa que se le ha ocurrido a Adelante Andalucía pasa por restringir y controlar el sector privado utilizando los campos de golf como chivo expiatorio. "Un campo de golf es radicalmente insostenible. Los 109 campos de golf gasta al año el mismo agua que consume un millón de personas".

Para conocer la realidad del golf andaluz Libre Mercado se ha puesto en contacto con Pablo Mansilla García, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, quien ha calificado como un "disparate" la propuesta del partido izquierdista. Y es que numerosos campos andaluces utilizan agua ‘reciclada’, o lo que es lo mismo, aguas residuales depuradas. Así lo explica Mansilla. "Es verdad que hay un informe de la Federación Española de Campos de Golf que muestra que ‘solo’ el 56% de los campos de España se riegan con agua regenerada, pero en ese porcentaje se incluyen los gallegos, asturianos, catalanes del norte... Donde no se riega con agua regenerada porque no es necesario. Por lo tanto, se utiliza mucho más en el sur. Hay un informe de la Universidad de Málaga que cifra el consumo de este agua en los campos de golf de la Costa del Sol en un 81%".

Es decir, la inmensa mayoría del agua de los campos de golf andaluces está siendo reutilizada pero, además, es la mejor manera para que sea rentable. "La generación de este agua es mucho mayor de lo que se consume en el golf. Alrededor de 70 hectómetros cúbicos son los que produce Acosol. De esos, unos 11 los usa nuestro sector y 2 o 3 que usan los ayuntamientos para baldeo, el resto, unos 55 hectómetros cúbicos, se tiran al mar. O sea, hay agua regenerada para todos, el problema es que no hay conducciones aunque en la actualidad se está trabajando para conectar los cultivos tropicales de la Costa del Sol oriental. Aún así, el coste es muy alto y necesita ser una industria con gran rentabilidad para poder asumirlo".

Y es esta rentabilidad la que ofrecen los campos de golf, es decir, el sector se presenta como una solución, un método de financiación de las conducciones de agua regenerada para poder distribuirla mejor en vez de tirarse, como asegura Mansilla, al mar. Con la propuesta de Adelante Andalucía no solo no se ahorraría agua sino que se cerraría la industria que está permitiendo desenvolver los métodos de conducción que ayudarán a toda Andalucía.

El impacto económico

Mansilla expone, con datos concretos, por qué el sector del golf andaluz es el mecanismo idóneo para generar esas rentabilidades necesarias para la distribución del agua. "En Andalucía tenemos 109 campos de golf que generan de forma directa 220 millones de euros al año y si sumamos lo que se genera de forma indirecta son 2.200 millones. Esto es un dato que da el Instituto de Empresa, no nosotros". Además, el sector crea "5.000 puestos de trabajo directos y hasta 50.000 directos e indirectos".

Ese último dato, según cuenta Mansilla, se ha puesto en duda por parte de Adelante Andalucía. "Cuando dicen que esos 45.000 puestos generados de forma indirecta los sacamos al contar todos los trabajadores del turismo en total se equivocan. En Andalucía en el turismo trabajan entorno a 500.000 personas, no 50.000. Lo que pasa es que de ese medio millón hay 50.000 que no estarían trabajando si no fuese por los campos de golf".

Este impacto en el empleo, que tiene que ver más con alargar la temporada turística a todo el año, no se refleja en el maquillaje de los datos realizado por Yolanda Díaz. "Los hoteles en Marbella, por ejemplo, cerraban en invierno, pero el golf ha hecho que permanezcan abiertos, por lo que un trabajador que en la estadística contaba como ‘0,5’ ha empezado a contar como ‘1’. Esa es la influencia que tiene en el empleo. Eso sí, con la forma que hay ahora mismo de exponer los datos las cifras a lo mejor no variarían, pero en la forma tradicional sí. En definitiva, no están cobrando una prestación de desempleo sino una nomina".

Es decir, el sector del golf está atrayendo a la región riqueza, prosperidad, empleo, inversión y, como explicamos anteriormente, agua. Cuestiones cruciales para el presente y el futuro del sur de España que no tiene en cuenta Adelante Andalucía que, traicionando su propio nombre, prefiere retroceder o estancarse a avanzar en lo que está beneficiando a todos.