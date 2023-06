La Seguridad Social lleva a cabo más de medio millón de embargos con "graves deficiencias"

Un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas revela preocupantes deficiencias en la gestión de los embargos ejecutados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) durante el año 2021. Según el informe, más de 560.000 embargos fueron llevados a cabo debido a impagos registrados, pero la falta de control por parte de la Seguridad Social ha generado un descontrol absoluto en la situación de estos bienes embargados.

Una de las conclusiones más alarmantes del informe es que la TGSS no posee ningún tipo de inventario ni control sobre los bienes embargados. Esto significa que no se dispone de una relación detallada, ordenada y valorada de dichos bienes, ni se conoce el estado actual de conservación ni su ubicación. En otras palabras, la Seguridad Social no tiene información centralizada sobre si los bienes embargados se encuentran en sus depósitos o si aún están en posesión de los deudores.

El estudio revela que el año pasado se llevaron a cabo un total de 558.649 embargos, según los datos recopilados. Desgranando la cifra total se aprecia que 260.400 embargos correspondieron a vehículos, lo que representa el 46,61%. Otro volumen importante de los bienes embargados –concretamente, 148.178 de ellos– tienen que ver con inmuebles urbanos, mientras que el restante, cifrado en 118.638 embargos, que representan corresponden a bienes muebles. Además, de los mencionados, la administración también llevó a cabo otros embargos de bienes inmuebles rústicos, embarcaciones y alhajas.

Lo llamativo y sorprendente en este punto es que, a pesar del gran volumen de embargos efectuados, casi 560.000 en total, el Tribunal de Cuentas destaca que no se ha realizado ningún inventario o censo de estos bienes en un soporte centralizado que pueda utilizarse como instrumento de gestión y control, algo que el organismo considera como "graves deficiencias".

Con el propósito de llevar a cabo las verificaciones necesarias para la elaboración del informe, el Tribunal solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la información necesaria para conocer la ubicación de cada uno de estos bienes embargados. Pese a este requerimiento, y para sorpresa del Tribunal de Cuentas, el TGSS respondió asegurando que no era posible acceder a la información requerida debido a los "sistemas informáticos actuales".

Y es que, la Seguridad Social ya solicitó en 2017 a la Gerencia de la administración una funcionalidad para la gestión de los bienes depositados. Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido cinco años, todavía no está disponible la función.