Sánchez llega al 23-J en pleno timo fiscal: anuncia rebajas por 1.000 millones y recauda 5.000 millones más en impuestos

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Y ahora a semanas de las elecciones generales. Tras anunciar incentivos fiscales por la crisis energética, recaudó el año pasado el doble por el incremento de los precios en el IVA de lo que decía ayudar a los hogares. Ahora lo repite pero de forma aún más escandalosa: anunció rebajas fiscales teóricamente aplicables en los principales impuestos este 2023 por valor de algo más de mil millones. Y lo cierto es que el aumento de la recaudación fiscal por los mismos tributos y procedente de los mismo bolsillos de los mismos contribuyentes se ha elevado hasta abril en cerca de 5.000 millones. Es decir, que ha pasado de anunciar 1 euro de rebaja por cada dos de castigo fiscal, a anunciar 1 euro por cada cinco de saqueo tributario. Todo un éxito con el que acudir a las elecciones generales del 23-J.

Los datos aparecen recogidos en el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria. "Hasta abril los cambios normativos y de gestión restaron 1.098 millones a la recaudación (1,3 puntos de crecimiento)", señala orgulloso el informe del ente recaudador.

"Las principales novedades en abril fueron cuatro. La primera es el aumento del impacto derivado de la modificación de la reducción general por rendimientos de trabajo que supone unas menores retenciones para las rentas más bajas. […]. La segunda es el incremento de los ingresos (232 millones) que propició en el primer pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades el cambio en la forma de compensar pérdidas de las empresas pertenecientes a grupos. […]. La tercera novedad es el diferimiento de ingresos consecuencia de la nueva regulación de los aplazamientos, aprobada en la Orden HFP/311/2023, junto con las Instrucciones 1/2023, de 31 de marzo, y 2/2023, de 3 de abril, ambas con entrada en vigor el día 15 de abril de 2023 […]. La última novedad serían los mayores ingresos (25 millones) que se produjeron en abril a raíz de los cambios en el Impuesto sobre Gases Fluorados".

Pues bien, tras esos cambios, que fueron vendidos de forma global como rebajas fiscales -aunque evidentemente, por ejemplo, el de gases fluorados era una subida- lo cierto es que "hasta abril los ingresos homogéneos por el IRPF fueron un 10,7% mayores que en el mismo periodo de 2022". "Los ingresos por estas retenciones crecieron en abril un 11,2% y desde enero lo hacen un 11,1%", añade el informe.

Los datos son evidentes. En el acumulado de enero a abril, el IRPF comparado con el mismo periodo de 2022 ha pasado de sacar de los bolsillos de los españoles 37.280 millones a extraer 41.611 millones. Y en el IVA ha pasado de 33.402 millones a 35.385 millones.

Los Impuestos Especiales se han mantenido estables: pasan de recaudar 6.729 millones a 6.610. Y sólo baja de forma sensible una carpeta de impuestos: la del Impuesto sobre Sociedades, que pasa de 4.690 a 3.143 millones: pero no porque no estén pagando más este año en los pagos fraccionados -pasan de 7.148 a 8.900 millones-, sino porque las devoluciones se han disparado fruto de que lo cobrado hasta el momento no se ha correspondido con los resultados y bases imposibles efectivamente generadas -las devoluciones pasan de 4.495 millones a 7.580 millones.

El resultado acumulado es visible. Frente a los 1.098 millones rebajados por los cambios normativos operativos en 2023, el saqueo fiscal global por todos los impuestos nacionales extra se eleva hasta los 4.687 millones en comparación con el mismo periodo de 2022. Casi cinco euros de incremento de esfuerzo fiscal por cada euro teóricamente rebajado.