La Campaña de la Renta arrancó hace quince días con numerosas novedades y obligaciones para los millones de contribuyentes que tienen que saldar sus cuentas con el fisco un año más. Una de las imposiciones más polémicas de esta campaña es que los ciudadanos van a tener que declarar hasta los intereses de demora que les haya abonado la propia Agencia Tributaria por alguna rectificación o ingreso indebido. Antes estaban exentos.

Sin embargo, según la última interpretación del Tribunal Supremo del pasado mes de enero, los intereses de demora constituyen una ganancia patrimonial que tributa en la renta general a pesar de su naturaleza indemnizatoria. Como ya publicó Libre Mercado, este nuevo atropello al contribuyente "abre una puerta a la Agencia Tributaria para encontrar una nueva línea de recaudación" y "frustra la finalidad compensatoria" de estos intereses.

Tal ha sido la prisa de Hacienda por acatar esta decisión judicial tan beneficiosa para las arcas del Estado, que ya ha incluido el cambio de criterio en esta campaña de la renta. "La decisión del Supremo ha sido toda una sorpresa porque hace unos años (2020) determinó justo lo contrario: que los intereses de demora no tenían que tributar" recuerda el experto fiscal de TaxDown, Aitor Fernández. Actualmente, el Gobierno tiene fijados esos intereses en el 4,0625% por día. Cabe recordar que la declaración de la renta sólo es el ajuste de todo el dinero que han adelantando los contribuyentes al Estado durante un año y a interés 0.

Otros expertos tributarios como Alejandro del Campo, conocido por haber derrotado a Hacienda por el Modelo 720, critican el "enriquecimiento injusto para Hacienda" de este cambio de criterio, así como que tampoco se puedan deducir en la renta los gastos de los abogados que sean necesarios para litigar con el fisco.

Ya se incluyen en datos fiscales IRPF 2022 los INTERESES DEMORA cobrados con devolución INGRESOS INDEBIDOS, para tributar como renta general, y Tributos dice q NO se pueden deducir GASTOS, ej. abogado. Enriquecimiento INJUSTO para Hacienda, brutal, sin precedentes 😡Tocará luchar pic.twitter.com/tGPFEzrcEi — Alejandro del Campo (@alejandrocampo) April 13, 2023

Los ‘cheque-voto’ se declaran

Este año además, el borrador de la renta cuenta con nuevas casillas para que los contribuyentes declaren la lluvia de cheques con los que Gobierno, CCAA y ayuntamientos están regando a la población. Como también avanzó este periódico, el cheque "cultural" de 400 euros para los jóvenes, las subvenciones al alquiler (Bono Alquiler Joven) o el cheque-comida de 200 euros del Ejecutivo de Pedro Sánchez se declararán a Hacienda.

Además, los "bonos-consumo" donde regiones o ayuntamientos regalan dinero público a los ciudadanos para que se lo gasten en el comercio o la hostelería de la zona también suponen una ganancia patrimonial y se declaran. El último en sumarse a estos cheque-votos ha sido Orense, cuyo ayuntamiento se ha gastado 10 millones de euros en regalar 100 euros a cada vecino para que los consuma en negocios locales. Dependiendo la situación fiscal de cada beneficiario, el ciudadano podría verse obligado a tributar por estos cheques, por lo que las ayudas del Gobierno retornarían al Estado.

Criptomonedas y alquileres

Hacienda también tiene en su diana a las criptomonedas y como novedad este año ha creado una serie de casillas específicas (la 1626 y siguientes) para presentar estos activos. Tal es el afán del fisco por las monedas virtuales que, la Agencia Tributaria enviará 328.000 notificaciones a los inversores de criptomonedas, lo que supone un 40% más que el año pasado y un 2.116% más que en 2021, según confirman desde TaxDown.

"Los contribuyentes que no sacan las criptomonedas de su bróker tienden a pensar que no las tienen que declarar, pero no es así. Hay que informar de las pérdidas y las ganancias siempre que se hayan vendido o intercambiado criptomonedas dentro del bróker, al igual que con el staking (cuando los criptoactivos quedan bloqueados en un monedero electrónico y sus dueños reciben una compensación)" señala Fernández.

En esta campaña de la renta, Hacienda tampoco se olvidará de los tradicionales avisos a los propietarios de inmuebles en alquiler. Este año, el fisco alertará a 661.000 propietarios de inmuebles de que tienen que declarar las rentas.

"Las deducciones autonómicas que le aplican los inquilinos en el alquiler son la mejor herramienta para que Hacienda se haga con los datos de los caseros" apunta Fernández. Además, como ya publicó Libre Mercado, los inspectores llegan a acudir en persona a las viviendas sospechosas de estar alquilándose en negro para charlar con el portero, los vecinos o los propios residentes del piso investigado con el objetivo de averiguar si se está intentando ocultar una renta.