Sánchez cierra su era de piratería fiscal subiendo el doble la recaudación a los trabajadores que a las empresas

Pedro Sánchez comenzó su mandato asegurando que bajo ningún concepto subiría los impuestos a los trabajadores. La frase fue repetida por Nadia Calviño y María Jesús Montero. Y la afirmación se ha unido al largo listado de mentiras de esta etapa presidencial: no sólo es que el IRPF haya subido. Es que el ritmo de su escalada duplica literalmente el del incremento del pago por parte de las empresas, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria.

Los datos en poder de Hacienda certifican una de las mayores falsedades económicas del Gobierno de Pedro Sánchez. Y la principal causa de ello no es ningún descuido: no sólo se han producido subidas normativas directas del IRPF, sino que, además, la decisión expresa y en contra de la opinión pública y de la oposición de no actualizar el impuesto de la renta con la inflación ha hecho que la subida del esfuerzo fiscal de los trabajadores por este tributo haya duplicado a cierre de 2022 el aumento de la presión impositiva sobre las empresas.

En concreto se han producido ocho subidas del IRPF, tanto en los tramos de la renta como en los del ahorro, así como en la limitación de las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones, sólo por poner algunos ejemplos. Pero es que, además, a esta decisiones se les debe sumar la no deflactación del gravamen, al menos, en dos años de fuertes datos de IPC.

El resultado ha quedado plasmado en las memorias de la Agencia Tributaria. Si el IRPF a lo largo del año 2019 supuso el 40,83% de todos los ingresos tributarios del conjunto del Estado, a cierre de 2022 ese peso se elevó hasta el 42,32%. Es decir, el golpe a los trabajadores y los hogares por culpa del esfuerzo fiscal para pagar el principal tributo que castigo el empleo se ha elevado 1,49 puntos.

El PSOE y Podemos aseguraron al inicio de su mandato que pretendían castigar "a los ricos y a las empresas con elevados beneficios". Pues bien, la práctica totalidad de este incremento en el saqueo fiscal procede de la no deflactación del IRPF de todos los trabajadores. Pero es que, además, la comparativa con la subida de la recaudación por el principal gravamen de las empresas vuelve a demostrar la locura del sistema fiscal progresista-comunista. El Impuesto sobre Sociedades suponía a cierre de 2019 el 11,15% del total. Es cierto que ha subido su peso respecto a los ingresos tributarios globales, pero lo ha hecho 0,76 puntos. Es decir, que su subida ha sido la mitad que la del IRPF que castiga a los trabajadores.

Las empresas también sufren con Sánchez

Sería engañoso, por otra parte, afirmar que las empresas no han sufrido. En primer lugar, se les ha incrementado el peso recaudatorio pese a que España no ha ganado riqueza desde 2019. Pero, además, ha subido pese a que la inversión habitual de las grandes empresas se ha destinado al extranjero de una forma totalmente generalizada, con lo que la recaudación ha crecido pese a que la expansión de las compañías ya no se centra de forma prioritaria en España.

Es decir, que el ansia recaudatoria del Gobierno de Sánchez ha logrado la cuadratura del círculo: pagan menos o con menos riqueza pero pagan más impuestos.

Hay que recordar que la misma traca final de Pedro Sánchez ha quedado en evidencia a semanas de las elecciones generales. Tras anunciar incentivos fiscales por la crisis energética, lo cierto es que recaudó el año pasado el doble por el incremento de los precios en el IVA de lo que decía ayudar a los hogares. Y este esquema lo ha generalizado: anunció rebajas fiscales teóricamente aplicables en los principales impuestos este 2023 por valor de algo más de mil millones. Y lo cierto es que el aumento de la recaudación fiscal por los mismos tributos y procedente de los mismo bolsillos de los mismos contribuyentes se ha elevado hasta abril en cerca de 5.000 millones. Es decir, que ha pasado de anunciar 1 euro de rebaja por cada dos de castigo fiscal, a anunciar 1 euro por cada cinco de saqueo tributario. Todo un éxito con el que acudir a las elecciones generales del 23-J.