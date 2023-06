Ganaderos y agricultores le doblan la mano al Gobierno: el diario de la vaca se retrasa un año

Las presiones de las asociaciones agrónomas han dado sus frutos y el Ministerio de Agricultura ha anunciado que retrasará al menos un año la entrada en vigor del cuaderno de campo digital obligatorio para los agricultores y ganaderos, es decir, hasta el próximo 1 de septiembre de 2024.

El Ministerio de Agricultura todavía no ha confirmado esta nueva fecha para la implantación del diario de la vaca o el diario del campo, conocidos oficialmente como Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE). Sin embargo, el secretario general de Agricultura y Alimentación de la cartera que dirige Luis Planas avanzó esta prórroga la semana pasada durante una reunión del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de la nueva PAC, según ha explicado a Libertad Digital el secretario general de Asaja, Juanjo Álvarez. También el propio ministro Planas ha afirmado que se tomarán "el tiempo que haga falta para que no constituya un esfuerzo adicional".

👉 El cuaderno digital es esencial para la actividad agraria del presente y del futuro y nos tomaremos el tiempo que haga falta para que no constituya un esfuerzo adicional.

✅ Forma parte de la extensión del conocimiento y de la transferencia tecnológica a pie de campo. pic.twitter.com/GWEiAJVv8i — Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) June 25, 2023

El pasado 27 de diciembre el Gobierno aprobó un Real Decreto para obligar a los agricultores a rellenar esta especie de diario electrónico en el que deben registrar de manera detallada todas sus actividades: desde las semillas que compran, qué tipo de fertilizantes y fitosanitarios utilizan, hasta cuando recolectan y a quién venden sus productos. Lo mismo sucede para los ganaderos, que deben registrar todos los movimientos y actividades de sus animales.

La obligación viene de la Unión Europea, concretamente de la estrategia del Campo a la Mesa, que, entre otras propuestas, pretende reducir a la mitad el uso de fitosanitarios químicos para 2030. Y aunque las autoridades europeas dieron de plazo hasta 2026 para implantar la medida, el Gobierno de Pedro Sánchez quiso ser el primero en cargar al sector con más burocracia y puso como fecha límite este 1 de septiembre.

Los productores y las propias organizaciones agrarias alertaron entonces de que los objetivos del Gobierno eran imposibles de cumplir: "En Asaja desde el primer momento hemos dicho que la implantación del cuaderno de campo había que aplazarla o quitarla. La noticia es un primer paso positivo, porque no estamos preparados para empezar con este trámite burocrático tan amplio sobre el que apenas tenemos información. Esto no es tan sencillo como dicen las autoridades europeas y supone un incremento de costes a la hora de planificar la explotación", afirma Juanjo Álvarez.

Formación, costes y trabas

Cumplir con las exigencias europeas requiere formar a los agricultores para que puedan rellenar un cuaderno digital plagado de hojas de cálculo; implica afrontar un coste extra de más de mil millones de euros, según la Unión de Uniones, para un sector ya castigado por el aumento de los costes de producción y las pérdidas derivadas de la sequía y supone llevar Internet a zonas rurales donde en muchos casos no hay ni siquiera cobertura.

"El Gobierno está hablando de muchas cosas como el kit digital, pero lo primero que tenemos que tener es cobertura en el medio rural. Esta banda ancha, con la que tanto se les llena la boca, no existe en muchos sitios de España donde ni siquiera hay cobertura. De esta forma, va a ser muy complicado que el ganadero y el agricultor pueda llevar a cabo este trámite", explica Álvarez.

Aunque desde Asaja califican esta prórroga de un año como "una buena noticia", también inciden en que "lo ideal es que se retirase el cuaderno" que solo viene a complicar aun más la PAC con los nuevos ecorregímenes: "Esta PAC ha nacido ya mal porque lo único que ha hecho es contar con un menor presupuesto y con más burocracia para complicar la vida aún más a los agricultores con mayores trámites y requisitos para sacar adelante la explotación. No se ha contado con ellos y lo que hay que hacer es simplificar y no poner tantas trabas", afirma Álvarez.

Acorralar al pequeño productor

Desde SOS Rural, la plataforma que aúna a más de 300 asociaciones del mundo rural, el cuaderno digital de explotación agrícola "no aporta ningún tipo de valor o sentido" a la producción: "No va a servir para mejorar los procesos o la seguridad alimentaria, pero sí para acorralar al pequeño productor. Las grandes empresas cuentan con recursos para llevar el papeleo y están curadas de espanto con las auditorias constantes. Pero el pequeño productor no tiene esa preparación, ni tiene por qué tenerla, y ponerse en manos de técnicos externos le va a suponer un incremento de coste. Es un sinsentido, a no ser que el objetivo sea ir aburriendo a la gente con papeleo", explican desde SOS Rural.

También recuerdan que cualquier producción agrícola ya está estrictamente controlada: "Todos los que usan productos químicos deben registrarse, no puede haber vulneración de las cantidades mínimas, los aplicadores de productos fitosanitarios están registrados, el Seprona hace inspecciones de las máquinas de tratamiento... Hay muchos controles, al igual que en la ganadería. Todo está controlado. Por eso no tiene sentido incrementar los protocolos. Eso solo sirve para perjudicar".