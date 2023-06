Las instalaciones deportivas representan una de las mayores especializaciones de ACS. La huella del grupo está presente en algunos de los estadios más emblemáticos del mundo, como el Madison Square Garden, y aunando versatilidad e innovación en su construcción ha propiciado una nueva etapa en el desarrollo de unas instalaciones que trascienden su función original.

New Highmark Stadium

El Grupo ACS no es una constructora al uso. Su liderazgo se expande a prácticamente todos los sectores de la construcción y el ámbito deportivo es una de sus especializaciones más destacadas y quizá de las más desconocidas. Su filial estadounidense Turner Construction se ha convertido en un referente absoluto en el desarrollo de instalaciones deportivas. Estos proyectos copan su portfolio de actividades y las nuevas adjudicaciones no cesan. La última novedad anunciada por la compañía es el inicio de las obras para levantar el estadio de uno de los equipos con más pedigrí en la NFL. Se trata del New Highmark Stadium, el nuevo hogar de los los Bufallo Bills, que contará con capacidad para 60.000 personas y estará preparado para acoger eventos en 2026

El pistoletazo de salida para la construcción del estadio se acaba de producir con una simbólica ceremonia en la que se ha colocado la primera piedra. En el acto han participado representantes de los Buffalo Bills y de la de la NFL, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, así como los máximos ejecutivos del consorcio Turner y Gilbane encargado de la construcción, que han manifestado que este proyecto elevará el nivel en la construcción de estadios y creará nuevas experiencias para los seguidores de los Bills.

Con un presupuesto aproximado de 1.400 millones de euros, el proyecto incluye la demolición del estadio actual y la construcción de uno nuevo al aire libre que se convertirá en uno de los más emblemáticos del estado de Nueva York. El edificio estará habilitado como espacio polivalente para acoger, además de los partidos de la liga de fútbol americana, todo tipo de eventos especiales como grandes conciertos, gracias no sólo a su capacidad, sino también a la acústica que conseguirá su diseño.

El complejo incluirá, además del estadio, superficie comercial, un área para oficinas, restaurantes y aparcamientos, y estará dotado con calefacción radiante, videomarcadores y sistemas de luz y sonido de última generación.

Copa Mundial FIFA 2026

Turner es la punta de lanza del Grupo ACS en EE. UU. y está instalando un nuevo paradigma que afecta a la forma que tenemos de entender los estadios deportivos. Estos nuevos prodigios de la infraestructura se están convirtiendo en símbolos de las ciudades que los acogen y, gracias a la versatilidad que lo caracteriza, el Grupo ACS está logrando que los estadios trasciendan su función original, estando acondicionados para acoger todo tipo de eventos y proporcionar nuevas experiencias a los aficionados.

Un ejemplo paradigmático de este dominio de ACS en el sector es el del Mundial de 2026, una de las citas deportivas por excelencia. Será la primera vez que se celebre en tres sedes diferentes, Estados Unidos, Canadá y México y la compañía española ha levantado 5 de las sedes que acogerán los encuentros.

SoFi Stadium

El más espectacular de ellos quizás sea el SoFi Stadium, la joya de Los Ángeles (California), sede de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Charger. Puede ser que todavía no les suene, pero terminará quedando grabado en su retina, pues además de su destacada presencia en el Mundial 2026, también será la sede encargada de acoger las ceremonias de apertura y clausura de los JJOO de Los Ángeles 2028.

Se trata del mayor estadio de la NFL, con capacidad para 70.000 personas y se inauguró en 2020. técnicamente se ha convertido en una compleja proeza de la infraestructura que destaca por un diseño innovador, pues su forma asemeja la de una vela gracias a una cubierta de 90.000 metros cuadrados de superficie. Su coste, de más de 4.600 millones de euros, lo convierten en el complejo deportivo más caro del mundo.

Observa en 1 minuto cómo se construyó un prodigio de la ingeniería

Levi´s Stadium

También en California, ACS, a través de Turner, es autora del Levi’s Stadium de San Francisco (California), un proyecto que ha cosechado prestigiosos premios de ingeniería, entre ellos en dos ocasiones por alcanzar el estándar de la industria para el diseño y la construcción sostenibles. La instalación alberga los partidos de los San Francisco 49ers y ofrece capacidad para 68.500 seguidores, además de 165 suites de lujo.

Arrowhead Stadium

El Arrowhead Stadium de Kansas City (Misuri), que alberga los partidos de los Kansas City Chiefs en la liga de fútbol americano NFL, es otro de los estadios obra de Turner que serán sede del Mundial 2026. Tiene capacidad para 76.400 espectadores.

Lincoln Financial Field

Otro estadio mundialista obra de ACS se encuentra en Filadelfia (Pensilvania). El Lincoln Financial Field, de 68.500 plazas, fue inaugurado en 2003 con un encuentro de fútbol que enfrentó al F.C. Barcelona y al Manchester United. Ello demuestra el carácter polivalente del campo, ya que su uso habitual no está destinado a este deporte sino al fútbol americano, y desde entonces es la sede de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Lumen Field

Y el quinto enclave de la empresa de ACS para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos es el Lumen Field de Seattle (Washington), que reemplazó al demolido Kingdome en 2002 tras una obra de más de 400 millones de dólares que se realizó en tan sólo 15 meses. En él se alternan partidos del equipo de la NFL Seattle Seahawks y de las ligas de soccer, la modalidad local del fútbol, de los equipos masculino y femenino de Seattle.

Proyectos carismáticos

En paralelo a estos estadios de nueva generación, la constructora española también ha participado en la construcción de dos templos que han alcanzado la categoría de símbolos universales del deporte, el Madison Square Garden y el Yankee Stadium, ambos en Nueva York, ambos de ACS.

Madison Square Garden

Turner construyó originalmente la Meca del baloncesto, el Madison Square Garden, en 1962 y llevó a cabo su reforma integral en 2013. Fue un desafío, puesto que la instalación debía continuar acogiendo eventos de primer nivel mientras se realizaban las obras. Para ello, Turner realizó los trabajos de renovación a lo largo de cuatro veranos consecutivos. Y es que un lugar como el "estadio más famoso del mundo" no puede cerrar las puertas sin más, ni siquiera cuando se está renovando por completo, después de todos los grandes acontecimientos que han tenido y tienen lugar aquí: "La Pelea del Siglo" entre Mohamed Ali y Joe Frazier, espectáculos desde Frank Sinatra a Justin Bieber, partidos en casa de los New York Knicks y los New York Rangers, etc.

En la actualidad, el complejo consta de un centro de congresos, un cine, un teatro y un campo de deportes.

Y de la "Meca del baloncesto" a la "Catedral del Béisbol". Así conocen los aficionados al Nuevo Estadio de los Yankees. Turner lo terminó en 2009, tras unos tres años de obras y fue reconocido como Proyecto del Año en medios especializados, entre otras cosas por tratarse de un proyecto de tecnología BIM (Building Information Modeling) de primera generación de esta envergadura. La nueva fachada exterior prefabricada, con su revestimiento de granito y su friso de cobre, evoca el aspecto del edificio anterior, de 1923.

Recintos emblemáticos en Europa

Signal Iduna Park - Borussia Dortmund

El liderazgo de ACS en la construcción de algunos de los recintos deportivos más llamativos del mundo queda patente también de este lado del Atlántico. Aquí el protagonismo recae en la filial alemana de ACS, Hochtief, que recientemente anunció la construcción del segundo de sus estadios en República Checa.

Los más significativos se encuentran en Alemania, donde ACS fue clave para renovar y construir el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, el más grande de Alemania, y el Borussia Park, del Borussia Monchengladbach.

Borussia-Park - Borussia Mönchengladbach

Se trata de algunos ejemplos que reflejan la relevancia internacional de una gran compañía como ACS en la construcción de alguno de los recintos deportivos más espectaculares del mundo.