La nueva idea 2030 de la UE para los camioneros: en vez de bajarles impuestos pagarles cabinas aerodinámicas

La fábrica de ideas de la Agenda 2030 no para. El nuevo súper plan ecologista de la UE para lo camioneros no pasa por bajarles los impuestos o las cotizaciones sociales o los costes de los peajes. No. La gran nueva idea es subvencionarles cambios de cabina para que sean "aerodinámicas" y provoquen menos "huella de carbono". Todo un plan que desde Bruselas esperan que sea vitoreada por unos profesionales que no puede más con el incremento de costes fiscales, burocráticos y energéticos.

"Green Deal". Vuelven las palabras mágicas que todo lo pueden en la UE. Y dentro del ecologismo ultra y genérico de Bruselas ha surgido un nuevo capítulo: "Ecologización de la carga para obtener más ganancias económicas con menos impacto ambiental". El nuevo plan de la Comisión Europea incluye "medidas para hacer que el transporte de mercancías sea más eficiente y sostenible, mejorando la gestión de la infraestructura ferroviaria, ofreciendo incentivos más fuertes para los camiones de bajas emisiones y una mejor información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte de mercancías", afirma Bruselas. ¿Y cuáles son esos incentivos? Pues unos que requieren de un gasto en renovación del camión que pocos podrán afrontar.

"El objetivo es aumentar la eficiencia dentro del sector, ayudándolo a contribuir al objetivo de reducir las emisiones del transporte en un 90 % para 2050, como se establece en el Acuerdo Verde Europeo, al tiempo que permite que el mercado único de la UE siga creciendo", afirma la documentación oficial. El plan detalla que "las vías férreas son caras de construir y, en la UE, están cada vez más congestionadas" y que, por eso, el reglamento de la UE planteado "optimizará su uso, mejorará la coordinación transfronteriza, aumentará la puntualidad y la fiabilidad y, en última instancia, atraerá a más empresas de transporte al ferrocarril".

Eso por la parte del tren. ¿Y quién pierde? Pues el transporte por carretera. "Más del 50 % de la carga se transporta por carretera en la UE (cifras de 2020), y este transporte es un importante contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero", afirma la documentación. La actual Directiva de Pesos y Dimensiones establece la longitud, el ancho y la altura máximos de peso para los vehículos pesados. Y la nueva propuesta revisa estas reglas para permitir un peso adicional para los vehículos que utilizan tecnologías de cero emisiones, ya que tienden a aumentar el peso de un vehículo: "Una vez que la tecnología se desarrolle y los sistemas de propulsión de cero emisiones se vuelvan más ligeros, gracias también al uso de dispositivos aerodinámicos y cabinas, los vehículos más limpios se beneficiarán de una carga útil adicional en comparación con los camiones convencionales", afirma el texto.

Por ello, a la UE se la ha ocurrido "fomentar la adopción de cabinas más aerodinámicas y otros dispositivos de ahorro de energía, no solo mejorando la comodidad y la seguridad del conductor, sino también aumentando la eficiencia de los sistemas de propulsión de cero emisiones, es decir, el mecanismo que transmite la potencia del motor para mover el vehículo".

Cabinas aerodinámicas. El cómo ponerlas o el coste de esa modalidad de cabina no figura en la documentación expuesta por la UE. Pero lo que sí figura es la insistencia en que las empresas de camiones faciliten un cálculo de sus huellas de carbono: "La Comisión propone un enfoque metodológico común para que las empresas calculen sus emisiones de gases de efecto invernadero si deciden publicar esta información, o si se les pide que la compartan por razones contractuales.

La metodología propuesta se basa en la norma ISO/CEN recientemente adoptada para la cuantificación y presentación de informes de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la operación de las cadenas de transporte de pasajeros y mercancías", afirma el texto. "Los datos fiables sobre las emisiones puerta a puerta permitirán a los operadores comparar sus servicios y permitir a los consumidores tomar decisiones informadas sobre las opciones de transporte y entrega", explica la propuesta.