El Gobierno ingresa 40.000 millones en impuestos al coche que se sumarían a los peajes a las autovías

Nueva polémica por los peajes que podrían invadir las autovías españolas el próximo año. En la antesala de las próximas elecciones del 23-J, el Gobierno ha vuelto a generar revuelo alrededor de este asunto después de que Alberto Núñez Feijóo se lo echara en cara a Sánchez en el debate televisivo y el socialista lo negara.

Pero el líder del PP no fue el único que dejó en evidencia a Sánchez. Hasta el director general de Tráfico, Pere Navarro, reconoció días después que España iniciaría el cobro de peajes en las autovías "por imposición de Bruselas", aunque el Ejecutivo no tardó en hacerle rectificar. La DGT tuvo que matizar que no dispone de "ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse" sobre ello.

Sin embargo, es importante recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya incluyó la intención de implantar peajes en las autovías en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió a Bruselas por la crisis del coronavirus. En concreto, cuando todavía José Luis Ábalos ejercía como ministro de Transportes, el Gobierno introdujo en el Componente 1 su intención de imponer "un pago por uso que permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero". Así, vemos que el Ejecutivo volvía a utilizar la excusa climática para justificar este perjuicio al bolsillo de los conductores.

Casi 40.000 millones en impuestos

Lo cierto es que el argumento del "pago por uso" sería un espléndido razonamiento para cobrar por las autovías si los conductores no pagaran ya todo tipo de impuestos por usar sus vehículos. Y es que, el monto que se embolsa Hacienda todos los años gracias a los bolsillos de los conductores no es nada desdeñable. Por ejemplo, en 2022, la recaudación del Estado por los automóviles ascendió a la friolera de 39.177 millones de euros, según los últimos cálculos de la patronal de fabricantes de automóviles Anfac. Esta cifra supone un aumento de un 13,2% en los ingresos del Estado en comparación con el año anterior.

De estos casi 40.000 millones de euros de recaudación, 24.248 millones provienen del gravamen de los carburantes (IVA e Impuestos Especiales). A esto se le suman los 4.590 millones de euros que ingresaron las arcas del Estado gracias a todos los conductores que se compraron un coche nuevo (entre el IVA y el Impuesto de Matriculación). Tampoco hay que olvidar otra partida importante, como es el Impuesto de Circulación, por el que Hacienda ingresó 2.972 millones. En la siguiente tabla están desglosadas todas las partidas fiscales que pagan los conductores.

La eterna polémica

Desde que Sánchez lo comprometiera con Bruselas, son muchas las polémicas que se han generado respecto a los futuros peajes. Por ejemplo, en 2021, la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, aseguró que era "imperativo" el cobro y apelaba a "no aplazarlo más". Ya en 2022, la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguraba que "dadas las circunstancias actuales, quizás ahora no sea el momento más propicio" para implantarlos. Sin embargo, no dejaba de ser curioso que mientras echaba estos balones fuera, la ministra encargaba a una consultora la búsqueda de alternativas para financiar las carreteras de nuestro país entre las que se encontraban, efectivamente, la implantación de un sistema de peajes en todas las autovías a partir de 2024.

Ya en estos últimos días, Raquel Sánchez ha desmentido "categóricamente" la implantación de los peajes. Sin embargo, el compromiso sigue escrito.