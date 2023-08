La ingeniería financiera de Laporta para salvar al Barça que pasa por las Islas Caimán y la palanca de Roures

Los problemas financieros siguen ahogando al FC Barcelona que necesita carambolas para hacer aparecer de la nada los millones de euros suficientes como para poder inscribir a sus jugadores e incluso acometer algún otro fichaje.

Recientemente, y mientras seguimos esperando conocer los resultados operativos del grupo en el mes de junio, el FC Barcelona anunciaba que había logrado captar los 120 millones de euros que le faltaban para poder inscribir a los jugadores. El plan de viabilidad que había presentado a La Liga el año pasado estaba en riesgo al negarse Roures y Socios.com a continuar con el plan de pagos previsto por la compra el año pasado del negocio audiovisual del Barça.

Roures (Orpheus Media) y Socios.com adeudaban al Barça 120 millones de euros, por Barça Vision (filial que aglutina sus activos digitales y cuya denominación social es Bridgeburg Invest). Ante esta eventualidad, el Barça ha buscado a otros dos socios para ese mismo negocio. Ahora, el 49% de Barça visión que no controla el club ya no está en manos de dos socios, sino de cuatro. Entran en juego el fondo holandés NIPA Capital y el alemán Libero Football Finance. Ambos entran a poner la parte del dinero que no querían asumir ni Roures, ni Socios.com comprándoles el 29% de su parte y que firmaron el año pasado por 200 millones. Una cifra, para todos los expertos consultados, estratosférica por un negocio que apenas arroja una facturación (que no beneficio) anual de 20 millones.

En resumen, Roures (y Socios.com) compran por 200 millones la mitad de un "trozo" del FC Barcelona. Sólo ponen una parte, y los 120 millones que faltan piden que se aplace, por lo que el Barcelona, que los necesita para cumplir con su plan de viabilidad, busca otros socios que lo pongan, vendiendo la parte proporcional de la sociedad adquirida por Roures y Socios.com. Es decir, que no son 120 millones adicionales, sino que son una nueva palanca, de una palanca del año pasado. Con dos nuevos compradores. Unos compradores que cada vez se parecen más a un mirlo blanco que a un halcón de los negocios.

1000 millones por Barça Vision y Barça Media

Pero si esto esto ya suena a rock and roll financiero, ahora Joan Laporta anuncia una negociación en paralelo con un fondo llamado Mountain & Co para tratar de obtener financiación entrando en los mercados a través de Holanda con el objetivo de llegar a cotizar en Wall Street.

La operativa es como sigue: El FC Barcelona firma una cuerdo con Mountain & Co para crear una nueva sociedad con sede en Países Bajos y las Islas Caimán. Esta nueva sociedad es una SPAC (Special Purpose Adquisition Company), es decir, una empresa sin actividad operativa cuya única finalidad es la captación de capital para adquirir o fusionarse con un sector en concreto.

¿Por qué Países Bajos e Islas Caimán? Expertos consultados por Libre Mercado advierten de que el régimen fiscal de estos enclaves es propicio para este tipo de operaciones, ya que la valoración inicial de la compañía, respecto a la cantidad final que se obtenga para la operación, significaría un altísimo nivel de tributación por plusvalías en el caso de operar desde, por ejemplo, España.

Según ha confesado el FC Barcelona, su objetivo es valorar estos dos negocios en cerca de 1.000 millones de euros. Son las divisiones de organización de eventos, los negocios de NFT y Metaverso, y la creación de contenidos audiovisuales para plataformas. Unos contenidos cuya facturación anual estaría muy lejos de esos 1.000 millones que quiere obtener.

Fútbol y política

Distintas fuentes consultadas por Libertad Digital, tanto del entorno del club blaugrana, como del mercado, se llevan las manos a la cabeza. "Laporta está tan relacionado con el independentismo aquí en Cataluña, que nadie se atreve a decir nada sobre esta venta troceada que está llevando a cabo el club", dice una de estas fuentes.

Otra destaca, sin embargo, el escándalo que supone que Laporta y Roures tracen una estrategia para levantar financiación que pasa "por establecer una sede en Islas Caimán y otra en Países Bajos" y que, "Hacienda no se pronuncie". Y más, dicen, con el precedente reciente de Ferrovial, a quien el propio presidente del Gobierno señaló, mencionando a su presidente Rafael del Pino, para criticar su estrategia de trasladarse a Países Bajos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no sólo los señaló, sino que amenazó con abrirle inspecciones fiscales si mantenían su intención de marcharse.

De momento, sin embargo, nada hemos escuchado de los tejemanejes del Barcelona para salvar su situación financiera. Y más, tratándose de un club señalado por haber tenido a sueldo, durante casi dos décadas al vicepresidente del estamento arbitral.