Telefónica emite con éxito un híbrido verde por importe de 750 millones de euros

Telefónica Europe, la filial holandesa de Telefónica, ha cerrado con éxito este miércoles el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía subordinada de Telefónica, por un importe nominal de 750 millones de euros, con la consideración adicional de verde y con fecha de rescate a ocho años.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal.

La base inversora, muy diversificada, ha estado compuesta fundamentalmente por inversores internacionales, más del 95% del total. Así, la compañía ha logrado mejorar las condiciones de forma significativa hasta fijar el coste definitivo en el 6,75%, desde un cupón inicial de 7,125%, lo que representa una reducción de cerca de 40 puntos básicos.

Las obligaciones devengarán un interés fijo del 6,75% anual hasta el 7 de septiembre de 2031 (no incluida). A partir de dicha fecha, la emisión devengará un interés fijo igual al tipo swap a ocho años aplicable más un margen del 3,615% anual hasta el 7 de septiembre de 2033 (no incluido); del 3,865% anual desde el 7 de septiembre de 2033 (inclusive) hasta el 7 de septiembre de 2051 (no incluido); y del 4,615% anual desde el 7 de septiembre de 2051 (inclusive). El interés se pagará por anualidades vencidas comenzando el 7 de septiembre de 2024.

Importe nominal unitario de 100.000 euros

Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción de Telefónica en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las obligaciones.

Asimismo, las obligaciones podrán ser amortizadas en cualquier momento al precio de amortización a ser calculado de conformidad con los términos y condiciones de las obligaciones. Telefónica Europe podrá diferir el pago de los intereses devengados por las obligaciones, a su sola discreción (el Interés Diferido), sin que

ello suponga un supuesto de incumplimiento.

El Interés Diferido devengará a su vez intereses y será pagadero a opción de Telefónica en cualquier momento o con carácter obligatorio en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de la emisión.

La emisión se regirá por Derecho inglés, estando prevista su admisión a cotización y negociación en el Global Exchange Market (GEM), el sistema multilateral de negociación de la Bolsa de Valores de Irlanda. Se dirigirá exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.

La suscripción y desembolso de las obligaciones tendrá lugar en la fecha de cierre, que se prevé que tenga lugar el día 7 de septiembre de 2023 o fecha aproximada, sujeto a la firma del contrato de suscripción con las entidades directoras de la emisión y el resto de contratos relativos a la emisión, así como al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el contrato de suscripción.

Un importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de esta emisión se aplicará a financiar proyectos nuevos o refinanciar proyectos existentes sujetos a criterios específicos de elegibilidad, según se detalla en el Marco de Financiación Sostenible de Telefónica.

Oferta de recompra del híbrido

Telefónica también ha lanzado este miércoles una oferta de recompra del híbrido con fecha de rescate en marzo de 2024, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de septiembre. El cierre de la operación está previsto para el día 8 de septiembre.

Ambas operaciones responden a la estrategia de gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido de la compañía, reforzando su posición como emisor líder de financiación ESG del sector de las telecomunicaciones en el mundo.

Además, el híbrido verde permite avanzar en el objetivo de que entre un 30 y un 35% de la actividad de financiación a 2024 responda a criterios sostenibles. A cierre de junio, Telefónica tenía cubiertos los vencimientos de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 12,4 años y un 80% a tipos fijos. Cuenta igualmente con una cómoda posición de liquidez de más de 20.000 millones de euros.