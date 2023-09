Dimas Gimeno: Las tiendas tienen que ser lugares divertidos y que permitan "descubrir, aprender y emocionarse"

El empresario Dimas Gimeno participó este viernes en la 73ª International Retail Summit (Cumbre Internacional del Retail) y destacó que "el reto es hacer que las tiendas se conviertan en lugares a los que los clientes quieran ir porque son divertidos y permiten descubrir, aprender, emocionarse".

Esta cumbre la organiza anualmente el Instituto Gottlieb Duttweiler, el ‘think tank’ más antiguo de Suiza, especializado en la investigación de tendencias, y que cuenta con el respaldo de la organización minorista más grande de Suiza, Migros.

El lema de esta reunión internacional de retail es ‘Repensando el retail: Ser valientes, Mantener el Enfoque, Ganar la Confianza’. La ponencia de Dimas Gimeno se tituló ‘Let’s get phygital: the next frontier of department stores’, (Hagámonos phygital, la nueva frontera de los grandes almacenes) con la que transmite la necesidad de integrar el mundo físico con el digital ('phygital') para conseguir ganar el futuro.

El empresario español resaltó la necesidad de las empresas de afrontar con iniciativas y valentía las incertidumbres económicas y la inflación. "Vivimos un entorno macroeconómico con incertidumbres y fuertes desequilibrios en el sector de la distribución. Por un lado, hay una inflación de costes y reducción de márgenes, y por otra, una mayor sensibilidad del cliente al precio. Y con grandes retos como estos: seguir siendo relevantes para un consumidor cambiante, no perder el ritmo del cambio tecnológico o la necesidad de buscar e integrar talento que no se encuentra… cuando, además, hay empresas en crisis que están reduciendo plantillas", indicó.

Gimeno incidió en la idea de que "es necesario un ‘retail reset’, asumir que las reglas del juego han cambiado y, entender que, ante una situación como ésta, lo peor que nos puede pasar es no saber leer la situación de cambio de paradigma que estamos viviendo."

El fundador de WOW destacó en su ponencia que los compradores exigen cada vez más nuevas experiencias de compra. "El comportamiento del consumidor", insistió, "está cambiando rápidamente. Hoy en día, los consumidores prefieren vivir experiencias a tener cosas. Vivimos una ‘economía de la experiencia’: cada vez más dinero se destina a viajes, salir a comer, así como a la tecnología y el consumo de datos y contenido (Netflix, etc.). Y mucho menos a los productos de consumo y moda".

También destacó que la tienda física mantiene un rol muy importante porque "todos los estudios muestran que a los clientes todavía les gusta comprar físicamente más de lo que les gusta comprar online. No significa que saldrán de su casa, sacarán el coche, buscarán una plaza de aparcamiento... para llegar a un lugar donde puedan comprar físicamente si no les damos una razón potente para hacerlo. El reto es hacer que las tiendas se conviertan en lugares a los que los clientes quieran ir porque son divertidos y permiten descubrir, aprender, emocionarse…".

Con su dilatada experiencia en el retail y la gestión de grandes almacenes, Dimas Gimeno augura que, aunque mucha gente piense lo contrario "el concepto gran almacén tiene mucho futuro por delante pues aportan ventajas competitivas que otros segmentos del retail no pueden tener. En primer lugar, las cadenas de grandes almacenes tienen una ventaja muy importante sobre cualquier recién llegado a la distribución: un legado emocional, fuertemente entrelazado con la historia de ciertos edificios emblemáticos, ciudades y países".

En su opinión, estos grandes almacenes se enfrentan a importantes retos de cara al cliente como "preservar el poder de ese rico patrimonio y, al mismo tiempo, evolucionar con el nuevo consumidor conectado, tanto los nativos digitales como los migrantes digitales, que tiene nuevas expectativas y estilos de vida".

En segundo lugar, dijo "los grandes almacenes tienen ubicaciones de gran tamaño en ubicaciones emblemáticas con un gran tráfico de clientes, por lo que tienen oportunidades de crear relaciones y adquirir clientes a un coste menor que en el mundo digital. Y en tercer lugar, los grandes almacenes tienen muchas más posibilidades de generar contenidos, porque la oferta inmensa de productos y servicios que ofrecen. Pero para conseguir que el consumidor pase una hora dentro de un gran almacén, se necesita aportar contenido diferencial y de calidad".

Como ejemplo, Gimeno destacó la llegada de la gastronomía a estos centros, como es el caso del recién inaugurado The Penthouse by WOW en el edificio de WOW en la Gran Vía madrileña: "Para generar experiencias los grandes almacenes han cambiado drásticamente en las últimas décadas su oferta de productos y servicios. El fuerte aumento de la restauración en todos los grandes almacenes del mundo tiene que ver con que la gastronomía se ha convertido en la "nueva moda". La experiencia que disfrutas en un buen restaurante como The Penthouse by WOW es imposible pedirla online. El reto, sin duda, de los grandes almacenes es saber muy bien cómo renovar su ambición, invirtiendo en talento, tecnología y marcas, además de en los edificios para mantener su propuesta comercial fresca".

Dimas Gimeno también explicó a la audiencia del International Retail Summit qué es WOW y cuál es su filosofía. "En WOW Concept, trabajamos la conexión emocional mediante la selección de marcas y productos que cumplan tres requisitos: ser novedosos, de tendencia, y exclusivos o difícil de encontrar en otros canales. El modelo de WOW Concept es flexible al permitir que en su plataforma phygital se vayan incorporando tiendas físicas como es el caso de Serrano 52, que antes de fin de este año se unirá a Gran Vía 18 con un cliente y oferta diferenciados que en el caso de Madrid es posible gracias al gran crecimiento que está teniendo la ciudad en el turismo de compras", concluyó.