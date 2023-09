CreaEnergia lanza la tarifa Belén Esteban

CreaEnergia y Belén Esteban presentan una nueva tarifa de luz. La nueva energética se estrena en el mercado español mediante una campaña mediante Inteligencia Artificial de la mano de Belén Esteban, que ha puesto imagen y voz al proceso de captación del cliente, entrenando algunas de sus expresiones más populares y virales.

"Somos diferentes y queremos demostrarlo. Estamos convencidos de que Belén, una persona que dice siempre sin tapujos lo que piensa, nos ayudará a trasmitir ese concepto de transparencia, añadiendo su toque personal, su manera de ser directa, su familiaridad y su carisma", apunta Emili Rousaud, consejero delegado de CreaEnergia en la presentación celebrada en Madrid, en presencia de la conocida colaboradora de televisión..

Según la compañía, su misión es hacer las cosas sencillas y justas para los clientes. Por su parte, Belén Esteban se ha mostrado fascinada por la experiencia. "Estoy sorprendida, he llamado muchas veces, más bien me he llamado varias veces, y confieso que el resultado es asombroso", afirma. Para la presentadora de televisión, la tarifa tiene mucho sentido porque pone en el centro a las personas y se trata de hacerles la vida más fácil.

Por otra parte, desde la empresa destacan que el equipo de Data Analysis e IA de CreaEnergia ha trabajado durante meses explorando las potencialidades de la Inteligencia Artificial Generativa y de procesamiento de la voz para desarrollar un sistema que no solo reconozca y responda a las preguntas de los clientes, sino que lo haga con la voz y el tono característico de la famosa colaboradora, con expresiones reconocidas por todos. Ello implicó un proceso complejo de grabación y modelado de voz, así como la integración de la voz en los sistemas. De esta forma, los interesados serán atendidos por la Belén virtual, que le guiará en el proceso de contratación y a través de una serie de preguntas entender las necesidades del cliente.

Nace una nueva compañía

CreaEnergia es una compañía nativa digital basada en el uso de la Inteligencia Artificial Generativa que tiene el potencial de transformar el sector haciéndolo más eficiente, sostenible y centrado en las personas. CreaEnergia cuenta con equipos de trabajo en Madrid y Barcelona y forma parte del grupo Factorenergia.