Planas se niega a analizar el ataque al campo español en Bruselas: "Eso en el Congreso"

Los misteriosos casos de duplicidades personales en el PSOE continúan. Y siempre a favor de sus intereses personales y políticos. Pedro Sánchez, según Carmen Calvo, había veces que acudía a actos oficiales como presidente del Gobierno y otras a conciertos musicales como "Pedro". Yolanda Díaz, según Félix Bolaños, a veces acude a negociar con golpistas prófugos como "Yolanda" y otras veces pide subir las cotizaciones sociales como vicepresidenta. Y ahora el ministro de Agricultura, Luis Planas, se acaba de negar en el Parlamento Europeo a dar explicaciones sobre el ataque al campo español porque, afirma, comparece "como presidente del Consejo de la UE, cosa que algunos consideramos que es muy importante". Y el campo se ha quedado sin poder debatir sus problemas en la UE, pese a ser la inmensa mayoría de sus problemas los mismos que los del resto de agricultores o ganaderos del resto de Estados Miembros de la UE -prohibición de fertilizantes y plaguicidas, limitaciones ecologistas, barreras a la venta que no se aplican a terceros países, subidas de los costes fiscales…-.

Mazaly Aguilar, eurodiputada de Vox, aprovechaba este pasado martes la presencia en la sede parlamentaria comunitaria del ministro de Agricultura español, Luis Planas, para pedir explicaciones por infinidad de trabas y costes impuestos al campo y generados, algunos, en sede nacional y, otros, en sede europea. El eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido hacía lo propio.

Entre las preocupaciones trasladadas se encontraban, por ejemplo, la infinidad de prohibiciones de inventos ecologistas impuestos al campo que no cumplen productos agrícolas o ganaderos de terceros países ajenos a la UE y que, sin embargo, están entrando en el mercado comunitario haciendo imposible la competencia de los productores europeos.

Pero el ministro Planas ha decidido tirar de la famosa capacidad de duplicarse de los cargos socialistas o comunistas para no contestar. "Comparezco como presidente del Consejo de la UE, cosa que algunos consideramos que es muy importante porque la UE es nuestro presente y también nuestro futuro. Entiendo que para algunos no lo sea", ha señalado Planas. Y ha añadido: "Señor Zoido, Señora Aguilar comprendo perfectamente que ustedes creen que están ante el ministro de Agricultura en la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados. Séanlo ustedes y les contestaré oportunamente". Fin de la historia: sin un sola respuesta ni solución a los problemas que arruinan el campo en estos momentos y desafían la producción de alimentos en la UE.

Hay que tener en cuenta que este martes, la presencia de Planas en sede europea permitía, precisamente porque el ámbito comunitario es decisivo en materia agrícola, haber abordado motivos de grave preocupación para el campo. Motivos que están provocando cierres masivos de explotaciones y granjas por la incapacidad de competir con todos los nuevos costes fiscales, sociales y ecologistas.

De hecho, a comienzos de septiembre, agricultores y ganaderos procedentes de toda España se concentraron en Córdoba para exigir un cambio en la política agraria europea con el fin de acabar con la amenaza a la producción alimentaria en la UE. Las organizaciones agrarias convocantes fueron ASAJA, COAG y UPA, así como Cooperativas Agroalimentarias de España. Y su petición de auxilio se producía "ante la situación de indefensión que vive el sector agrario, amenazado por las políticas de la UE y la creciente competencia desleal de terceros países y gravemente atenazado por el encarecimiento de los costes de producción, la sequía y la falta de rentabilidad de las explotaciones". A todo ello, ayer martes, Planas a antepuesto su duplicidad de cargo para no contestar.