El presidente de los hosteleros responde a la polémica: "¿Por qué en los hospitales están bien los turnos de 12 horas?"

"Me he convertido en trending topic por ser trending TORpic" lamenta (pero con sorna) el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en una conversación con Libre Mercado. La polémica se ha desatado en unas jornadas organizadas esta semana por la patronal Cepyme con el objetivo de analizar el problema de la falta de trabajadores para cubrir las vacantes laborales en España. Yzuel formaba parte de la larga lista de ponentes del evento. Y su intervención ha provocado una lluvia de críticas.

"Que un camarero diga que trabaja 10 horas, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen; que se las paguen o le den más vacaciones. Es que parece que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. ¡Fíjate si es malo trabajar que hasta te pagan!" ironizó el presidente de la patronal de hosteleros.

"Trabajar a turno partido, el sábado, el domingo, los festivos. ¡Las horas, que hacen 10 horas! ¡Joder, qué dolor!" señaló con sarcasmo. "De toda la vida en hostelería hemos hecho media jornada, de 12 a 12" añadió en el mismo tono jocoso.

"Negrero", "esclavista", Antonio Recio...

Las palabras de Yzuel se extendieron como la pólvora en medios de comunicación y redes sociales. "Negrero" o "esclavista" fueron algunos de los insultos más repetidos en plataformas como Twitter, donde tampoco faltaron los usuarios que le comparaban al hostelero con Antonio Recio, uno de los personajes más famosos de la serie La que se avecina.

Horas después, el protagonista de la polémica le quita hierro al asunto. Asegura que: "No estoy preocupado por los descalificativos. Ya se les pasará. No voy a estar sufriendo". Yzuel reconoce que sus declaraciones "fueron inoportunas porque no se entendió que lo estaba diciendo en un tono de broma". Eso sí, el empresario sigue pensando que "estamos en un momento en el que parece que trabajar es malo". Se reitera en que "no pasa nada porque una persona trabaje 10 horas por una temporada o en un momento puntual. Puedes trabajar 12 horas durante la temporada alta y luego tener 3 meses de vacaciones en invierno, y no pasa absolutamente nada. Muchos, de hecho, lo prefieren".

"¿Por qué en los hospitales están bien los turnos de 12 horas?¿Por qué nadie critica que te opere una persona que lleva 24 horas de guardia?" se pregunta con toda lógica el presidente de los hosteleros. "Con todos mis respetos, yo he trabajado muchas veces 12 y 14 horas diarias, y siendo menor de edad, y aquí sigo. Sé lo que es esforzarse para conseguir las cosas" asegura.

Faltan trabajadores en el país de los parados

El problema de la falta de trabajadores en España es toda una anomalía internacional debido a que nuestro país cuenta con 2,7 millones de parados oficiales. Es contraintuitivo que el líder mundial del desempleo entre los países desarrollados, que somos nosotros, tenga problemas para que la gente se ponga a trabajar, pero, según Cepyme, sucede.

Las razones que explican que ocurra esto son muy variadas. Una de ellas, quizá la principal, es el desajuste entre la formación de los trabajadores y lo que se necesita en el mercado laboral, así como que las necesidades de las empresas y de la economía están evolucionando más rápido que los sistemas educativos. Los salarios por debajo de lo que esperan los candidatos o los desincentivos que generan las ayudas sociales a la hora de volver a trabajar también contribuyen a este problema.

También se está extendiendo, sobre todo por parte de la izquierda, una cultura antitrabajo (véanse las medidas de Yolanda Díaz o Íñigo Errejón sobre imponer salir una hora antes del trabajo o la jornada de 4 días a la semana cobrando lo mismo). El presidente de los hosteleros así lo observa. "Los jóvenes no quieren trabajar en la hostelería. Antes, eran nuestra mano de obra fija para el verano y ya es muy difícil que quieran incorporarse".

El estudio de Cepyme señala que España tiene menos población joven por el envejecimiento demográfico "y eso conlleva una serie de transformaciones en el mercado laboral que afectan al problema de las vacantes". Sin embargo, entre los jóvenes que hay, está disminuyendo el número de ellos que quieren trabajar. "Los problemas de la falta de jóvenes en el mercado laboral se potencian porque la proporción de los mismos que quiere trabajar (tasa de actividad) ha caído 11,5 puntos porcentuales, bajando desde 48,4% hasta 36,9%" señala el estudio.