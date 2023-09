Europa se niega a retirar la norma que encarecerá los coches en 2.000 euros

Los ministros de Industria de la Unión Europea han anunciado que modificarán el calendario de aplicación de la normativa Euro 7, que endurecía las reglas relativas a emisiones de vehículos para los coches y las furgonetas que circulan por las carreteras del Viejo Continente. Esta decisión pretende mostrar sensibilidad preocupaciones de la industria del automóvil, pero simplemente supone la demora de los plazos de aplicación de un componente central en la agenda climática de Bruselas.

La normativa Euro 7 debía entrar en vigor a mediados de 2025, en el caso de turismos y furgonetas. Sin embargo, la nueva fecha adoptada por los ministros del ramo desplaza dicho hito a julio de 2027. De igual modo, en el caso de los camiones y los autobuses, el plan original aspiraba a implementar las restricciones desde mediados de 2027, pero los plazos acordados en el Consejo Europeo retrasan el proceso a 2029.

Se le concede, pues, un cierto respiro a la industria automovilística, con dos años más de margen para adaptarse al inicio de las restricciones... pero hasta ahí llegan las buenas noticias. No en vano, el escenario que manejan los veintisiete gobiernos comunitarios sigue apuntando que, llegado el año 2035, todos los vehículos ligeros y pesados que salgan al mercado deberán ser "climáticamente neutros".

Además, el paquete de reglas conocido como Euro 7 no solamente aborda las emisiones procedentes de los tubos de escape, sino que también se adentra en terrenos que hasta ahora no habían sido regulados, caso de las emisiones asociadas a la producción de frenos o neumáticos. Sin embargo, pese al sinfín de exigencias que se incluyen en esta nueva normativa, el ministro español del ramo, Héctor Gómez, ha afirmado que lo que está haciendo Europa es "ayudar a nuestra industria a dar el salto definitivo hacia coches no contaminantes".

La industria automovilística europea no lo ve de igual manera. En los últimos días, las patronales del ramo habían avisado a la Comisión Europea y a los veintisiete países miembros de que normas como Euro 7 pueden destruir hasta 300.000 puestos de trabajo. En este sentido, el nuevo calendario retrasa el arranque de las restricciones, pero mantiene 2035 como horizonte a partir del cual todos los vehículos producidos en el Viejo Continente deberán contar con la etiqueta "cero emisiones".

Es importante recalcar que, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, el nuevo marco regulatorio tendrá un impacto de 2.000 euros en el precio medio de los vehículos producidos y vendidos en el mercado europeo, muy por encima de las cifras que maneja Bruselas, según la cual el efecto será diez veces menor.

Asimismo, la patronal del ramo ha advertido que las emisiones de NOx generadas por el parque de vehículos en circulación apenas se reducirán un 4% como consecuencia del paso al nuevo marco regulatorio Euro 7. Una caída ínfima que contrastaría con un severo golpe a productores y consumidores. Por este motivo, desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles entienden que "el nuevo calendario es una mejora respecto a la propuesta de la Comisión Europea, que era del todo desproporcionada", si bien la normativa que ahora queda pendiente de aplicación sigue resultando "inmensamente costosa" y pone en jaque el equilibrio del mercado.

No hay que olvidar, además, que los vehículos de combustión interna no podrán venderse a partir de 2035, fecha que sigue en pie tras la reunión de los ministros de Industria en el Consejo de Europa. Y, por otro lado, también es importante recalcar que Euro 7 exige que el ciclo de vida de los vehículos cubra al menos una docena de años con condiciones similares a las del momento del estreno del turismo.