Sánchez comienza la toma de la Agencia Tributaria: los inspectores denuncian que ya ha empezado el nombramiento a dedo

Los inspectores de Hacienda llevan tiempo alertando de las maniobras de Pedro Sánchez para tomar el control de la Agencia Tributaria y contar con empleados a dedo capaces de ejecutar sus exigencias políticas. Y ya ha empezado. La asociación Inspectores de Hacienda ha denunciado que este mismo viernes "la convocatoria publicada en el BOE del proceso selectivo al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado es una compleja remisión normativa que parece tener la voluntad de esconderlo, pero que permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición". Traducido, el ascenso a dedo en la Agencia Tributaria ya ha comenzado.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) interpondrá de manera inmediata un recurso contencioso administrativo contra la convocatoria por vulnerar principios constitucionales. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera "contrario a la más elemental lógica que una persona, sin haber superado el proceso selectivo -que es la garantía de estar en posesión de los conocimientos esenciales para su desempeño profesional, como predica la exigencia constitucional de capacidad para el acceso a la función pública-, pueda desarrollar una función tan sensible como es la que se encomienda a los Inspectores de Hacienda", señalan desde la organización.

Además, los inspectores señalan que "hay que recordar que la normativa vigente restringe el ejercicio de las funciones de la Administración que supongan el ejercicio de potestades públicas a los funcionarios de carrera, excluyendo de las mismas a los interinos".

Por otro lado, el TJUE, ya en marzo de 2020, denunció el abuso de la figura del interino por la Administración española, "lo que hace más incomprensible que esta práctica no solo no se reduzca, sino que pretende extenderse a áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado", explican desde el colectivo. Pero, claro está, el objetivo de esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez no tiene por qué estar en la mejora del servicio, sino en la introducción de cargos a dedo por motivos políticos.

Lo ocurrido "se entiende por la Asociación de IHE como una quiebra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se asienta la Administración Pública y que, hasta el momento, se respetaban en el acceso a la Inspección". Y los inspectores no dudan en ser ellos mismos los que deslizan que "la posibilidad que abre esta convocatoria se juzga como una muestra de voluntad política para colonizar la Administración en general, y la tributaria en particular, mediante la incorporación masiva de interinos; sin que los candidatos sean seleccionados a través de un proceso transparente e igualitario, sino mediante otras fórmulas que pueden responder a motivaciones espurias, criterios opacos y manifiestos abusos".

Por todo ello, la Asociación de Inspectores de Hacienda "rechaza con rotundidad esta medida, no solo por la propia dignidad del Cuerpo, sino como forma de garantizar la independencia y profesionalidad de aquellos funcionarios que tenemos como función la obtención de los recursos económicos de los contribuyentes para sostener los gastos públicos y el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar". Y es que, "cualquier intromisión política, o la simple falta de la necesaria cualificación de los funcionarios, dará lugar a una quiebra en el principio de igualdad en la contribución al sostenimiento de los gastos".

Por ello, la asociación interpondrá, de manera inmediata, un recurso contra esta medida, que se estima "contraria a la Constitución, a las leyes, a las buenas prácticas y a la más elemental lógica".