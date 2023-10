En el día internacional del inquilino, Alquiler Seguro lanza "préstamos blandos" para inquilinos

Alquiler Seguro se convierte en la primera empresa del sector que ofrece un servicio de ayuda financiera para arrendatarios: un mes de renta que el inquilino puede solicitar en cualquier momento y con mejores ventajas que los minicréditos.

Los préstamos blandos se engloban dentro de la plataforma que ofrece el Servicio de Atención al Inquilino (SAI) de Alquiler Seguro, un sistema de asistencia integral que cubre todas las necesidades de los inquilinos, como la gestión de incidencias, el asesoramiento legal tras la firma del contrato, la consultoría en contratación de suministros y ahora, productos financieros.

"La Ley de Vivienda, que apunta directamente contra el mercado, ha terminado siendo un tiro en el pie de los inquilinos", alerta el Presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza. "Por este motivo seguimos reforzando nuestro servicio, más completo y profesional, para los inquilinos".

Alquiler Seguro continua con su estrategia de dar servicio a sus inquilinos mediante la concesión de préstamos blandos, que se posicionan como un servicio premium que Alquiler Seguro ha concebido para cubrir la falta de liquidez con la que se encuentran muchos inquilinos con frecuencia. Este servicio forma parte del proceso en el que se encuentra Alquiler Seguro para detectar las necesidades de los arrendatarios y, en consecuencia, adaptar productos y servicios del mercado al alquiler de viviendas.

¿Cómo funcionan los préstamos blandos?

Se trata de una cantidad equivalente a un mes de renta que el arrendatario podrá solicitar en cualquier momento, de forma sencilla y a un clic, para utilizarlo en lo que desee, informan desde Alquiler Seguro. La devolución del mismo se realizará de forma fraccionada a lo largo de 12 meses a un interés competitivo de mercado, sin comisiones de ningún tipo y sin la necesidad de contratar ningún producto asociado. Además, el inquilino no tendrá que someterse a ningún trámite extra, sino que se trata de un beneficio que recibirá por el mero hecho de disfrutar del Servicio de Atención al Inquilino. Por lo tanto, es una opción notablemente más ventajosa frente a un minicrédito convencional, informan desde la empresa.

Un panorama incierto para los inquilinos

El Servicio de Atención al Inquilino (SAI)

Un servicio completo que ofrece, además de la concesión de préstamos blandos, los siguientes servicios:

1.- Asesoramiento en el cambio de titularidad en los suministros. Una tarea para evitar, entre otras cosas, el cargo de recibos que no corresponden al inquilino. AS Energy, la comercializadora energética de Alquiler Seguro, se encarga de realizar estas gestiones, para que los inquilinos no se encuentren con consumos que no son suyos, y sólo paguen por lo que consuman, y con tarifas especiales "Tarifa SAI".

2.- Atención exclusiva para el inquilino en la resolución de incidencia. Un canal prioritario donde un equipo de especialistas gestionará la resolución de los siniestros e incidencias que pudieran producirse en su vivienda. En caso de ser necesaria una reparación Alquiler Seguro cuenta con una empresa propia que se encargará de solucionarlo, General de Contratas y Energías.

3.- Asistencia jurídico-legal para los inquilinos. La mayor parte de las dudas y consultas que recibe Alquiler Seguro, en los más de 21.000 contratos en vigor, tiene que ver con temas legales. Por este motivo, se ha dimensionado un servicio de atención telefónica exclusivo para arrendatarios, desde el área jurídica.

Este servicio exclusivo para atender a los inquilinos en una vivienda de alquiler en España, se encuentra en un área privada donde cada inquilino puede disponer de toda la información relativa a su alquiler de manera centralizada. Hablamos de documentos tales como: el contrato, el inventario fotográfico, la fecha de vencimiento, la renta, etc.