¿Qué tendría que pasar para que España entre en recesión? Cuatro escenarios y un 'cisne negro'

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) tras su reunión correspondiente al tercer trimestre del año ha emitido su tercer informe económico trimestral sobre perspectivas de otoño. En dicho informe, tras analizar la coyuntura económica, ha emitido unas previsiones económicas sobre la economía española, basada en distintos escenarios.

Tras constatar la ralentización de la economía española, la persistencia de la inflación, el elevado endeudamiento y la ausencia de reformas estructurales, los expertos proponen varios escenarios de acuerdo a la probabilidad decreciente de cumplimiento de sus hipótesis, reflejando un espectro que va desde un desempeño económico menos favorable hasta uno más favorable, respectivamente. Sus diferencias se basan en la evolución de la inflación y las medidas que se adopten para su contención. En lo relativo al año 2023 no hay grandes diferencias, tampoco con el consenso, sino que éstas aparecen a partir de 2024, que es cuando los efectos económicos de la política económica cobrarán mayor intensidad.

De esa forma, el Observatorio de la UFV estima como más probable un crecimiento del 0,9% del PIB para 2024, que se corresponde con el escenario neutro-pesimista. En el escenario más pesimista, el PIB podría llegar a caer un 1,2%, contemplado en estos momentos como el menos probable de los cuatro escenarios planteados.

Escenario 1. Muy pesimista

Niveles altos de inflación y continuación con las medidas de política monetaria restrictiva de tipos altos y reducción de balance sin que provoque un problema en el sistema financiero. Aplicación ortodoxa de las reglas fiscales.

Impacto de la política monetaria restrictiva aplicada, con su mayor efecto retardado en 2024. Reducción del gasto para cumplir con la estabilidad presupuestaria.

La caída del consumo, cercana a los dos puntos, así como la de la inversión, junto a un aumento del desempleo, con una destrucción de la ocupación de casi dos puntos, empujarían la caída de la economía. En este escenario, el crecimiento económico entraría en recesión en 2024, cayendo más de un punto, estancándose en 2025.

Escenario 2. Pesimista

Se mantienen niveles medio-altos de inflación, pero algo más bajos que en el escenario 1, que conlleva una ligera relajación de medidas de política monetaria, pero los balances de los bancos centrales mantienen su disminución y se reduce la liquidez del sistema.

Por tanto, se produce alguna ligera rebaja de tipos (entre 25 y 50 puntos básicos), pero con reducción de balances. Las reglas fiscales se aplican de manera ortodoxa.

Esto nos lleva a un crecimiento casi cero en 2024, con caída del consumo y de la inversión, que impacta en el empleo.

Escenario 3. Neutro

Se logra contener la Inflación, de manera que se relaja de manera más clara la política monetaria restrictiva y no se produce una reducción de balances de los bancos centrales. No obstante, la economía se resiente debido al efecto que se produce en la financiación privada por empeoramiento de las condiciones financieras.

Las reglas fiscales retornan, pero de una manera más flexible. El crecimiento económico no llega al punto en 2024, con el consumo de los hogares plano, ligera reducción de la inversión y mantenimiento del empleo.

Escenario 4. Neutro-Optimista

Escenario positivo de no landing, en el cual los bancos centrales mantienen los balances (no los reducen) y la economía sigue creciendo en base a ello, sin reformas, basado en el gasto público y la expansión monetaria.

Se logra un control de la inflación y se ajustan las tasas de interés. Con ello, mejoran las expectativas económicas de los agentes económica, convirtiéndose en positivas, pese al traslado del endurecimiento de la financiación al sector privado.

Las reglas fiscales se aplican de una forma completamente laxa, que no logra cortar el gasto público ni corregir suficientemente los desequilibrios.

El crecimiento estaría más cercano a los del consenso, pero a la baja por contemplar un efecto más profundo de los efectos retardados de las medidas de política monetaria adoptada entre 2022 y 2023. De esa manera, el crecimiento de 2024 rondaría un punto porcentual, con aumento del consumo y del empleo.

De esta forma, la previsión de crecimiento económico se mueve desde una caída cercana al 1% en el escenario muy pesimista, a un crecimiento cercano al 1%, más próximo al consenso de analistas, pero intensificando el efecto del retardo de la política monetaria.

El peor escenario: el cisne negro

Por último, y como escenario no contemplado, se considera que un aplazamiento permanente del ajuste fiscal, una relajación de la política monetaria y una ausencia de reformas podrían hacer cobrar una mayor probabilidad a la aparición de una grave perturbación que llevase a un modelo de "cisne negro", no contemplado en estos momentos por el Observatorio.

En la medida en la que no se tomen decisiones que implique una vuelta a la ortodoxia fiscal y monetaria, se aplacen reformas estructurales y se desee apostar por la anestesia del gasto público en el corto plazo y la financiación sin límite del BCE, cobrará más probabilidad el hecho de que aparezca una perturbación grave no contemplada y se llegue a un modelo de "cisne negro" que repercutiría gravemente en la economía, con caídas muy importantes y duraderas. No es un escenario que contemplemos en estos momentos, pero su escasa probabilidad en estos momentos aumentaría si se persiste en continuar con la política económica actual sin ponerle solución.