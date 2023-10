¿El trabajo de tus sueños? Infojobs busca probador de helados por 1.000 euros en dos días

¿Se imagina que le pagasen por aquello por lo que normalmente paga usted? ¿Querría probar en exclusiva una montaña rusa en PortAventura o los nuevos sabores de los helados Maxibon y dar su opinión al respecto a cambio de una determinada cantidad de dinero? Si es su caso, portal Infojobs ha lanzado su sección ‘Cool Jobs’, un apartado dedicado a "aquellos empleos con los que todos hemos soñado en algún momento de nuestra vida". Esta sección se estrenó el pasado mes de agosto con una oferta de empleo de probador de montañas rusas en PortAventura World. El sueño de muchos españoles.

El Gerente de Marca de InfoJobs, Nilton Navarro, cuenta a Libre Mercado que la oferta de probador de montañas rusas fue todo un éxito con más de 10.500 inscritos. La persona seleccionada estuvo acompañada en todo momento en la prueba de una persona que recogió todas sus opiniones sobre la experiencia.

Seguimos de Roller Coaster Day 🎢 ¿Eres un roller coaster lover? ¡Te estamos buscando!

Buscamos un/a probador/a de montañas rusas. Sí, lo has leído bien, se trata de un Cool Job de @InfoJobs 😏

¿Tienes expertise en montañas rusas? Inscríbete ya aquí 👉 https://t.co/ztOVmQr1NY pic.twitter.com/fNm0kug7EX — PortAventura World (@Portaventura_ES) August 16, 2023

Y después de esa primera oferta llega otra muy distinta, pero igualmente interesante: probador de helados con Maxibon. Así aparece en la oferta que Nestlé ha lanzado en su perfil de Infojobs. La persona seleccionada recibirá 1.000 euros en dos días por probar sus productos. "Y encima, el primero te dejamos teletrabajarlo porque te mandamos los Maxibones a casa", destacan desde la empresa.

Navarro nos explica que ya han superado las 49.000 inscripciones y que la campaña sigue abierta. Todavía no han escogido al candidato. El segundo día de trabajo la persona seleccionada viajará a un lugar que aún no pueden desvelar para probar en exclusiva el nuevo sabor de la marca. Los requisitos exigidos para este trabajo no son nada especiales: "tener una boca con papilas gustativas", no tener ninguna alergia alimentaria y contar con el título de Bachillerato.

Infojobs y #Maxibon presentan el Cool Job definitivo: 500€ al día por probar Maxibones.

Una experiencia única que durará 2 días y, además, el primero, te dejaremos teletrabajarlo. Así somos 😉 ¿Te interesa? Claro que sí. @InfoJobs

Inscríbete 👉 https://t.co/Md7FjQ1W9d pic.twitter.com/FlIat127lx — Maxibon (@maxibon) September 13, 2023

"Un largo recorrido"

Para Nilton Navarro, esta sección de Infojobs tiene un "largo recorrido" porque existe ya un gran número de empresas con las que están negociando para ofertar más empleos de este tipo. De hecho, las propias empresas están mostrando un gran interés en participar de esta iniciativa porque ven que les puede beneficiar de algún modo. Es, en el fondo, una forma de atraer talento.

De este modo, nos adelanta en exclusiva que, aunque aún no está oficialmente acordado, posiblemente en los próximos meses hagan pública una nueva oferta dentro de su sección dedicada a los ‘cool jobs’: probador de hotel de cinco estrellas.