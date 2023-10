Telefónica planea cerrar 108 centros de trabajo de baja ocupación y reubicar a 266 empleados

Telefónica estudia cerrar 108 centros de trabajo de "baja ocupación" repartidos por "toda España" en el marco de su plan de racionalización de edificios, por lo que ha empezado a dialogar con los representantes laborales para abordar esta propuesta, que significaría la reubicación de 266 empleados, según han informado a Europa Press fuentes sindicales y de la compañía.

"Se ha iniciado un diálogo con los representantes de los trabajadores para avanzar en la concentración de empleados de la compañía, de acuerdo a un escenario en evolución marcado por transformaciones como el paso de la red de cobre a la fibra, la robotización y la automatización", han indicado desde Telefónica.

"Esta iniciativa se dirige a edificios de baja ocupación donde trabajan 15 o menos empleados, que desarrollarán su actividad en edificios principales de la capital de su provincia y que cuentan con un plan de 'reskilling' para su recualificación si fuera necesaria", han añadido las fuentes de la operadora.

En este contexto, el objetivo de UGT es rebajar esta primera propuesta realizada por Telefónica y "reducir al mínimo" el número de empleados afectados por esta medida.

UGT ha resaltado también que el plan de racionalización de edificios ha sido planteado con arreglo a criterios de eficiencia, organización y reducción de la dispersión, si bien lamentan que en determinados casos la reubicación del personal afectado implica movimientos de hasta 100 kilómetros.

"UGT ha expresado su rechazo a este plan de movilidad forzosa presentado por la compañía y lo analizará a fin de estudiar cada caso concreto, proponer alternativas y tratar de acordar medidas tendentes a evitar el cambio de residencia y producir la menor afectación posible", ha resaltado el sindicato en un comunicado.

Así, la organización propone aplicar "nuevas formas de trabajo", apostar por la deslocalización de la actividad en lugar de la concentración o la elección de otros posibles centros de destino a voluntariedad de los trabajadores afectados.

"No somos ajenos a la realidad que nos envuelve y al proceso de transformación que se está produciendo en la compañía. No obstante, debemos analizar cada caso, revisando la actividad existente en las localidades y otros posibles centros o unidades de destino más allá de las capitales de provincia propuestas, evitando en todo caso desplazamientos innecesarios que producen un mayor riesgo de accidentes in itinere y en misión", ha agregado UGT.