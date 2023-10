Fotografía del subempleo: Yolanda Díaz pide salir de Trabajo tras dejar un millón de empleos que no llegan a fin de mes

El periodo al frente del departamento de Trabajo de Yolanda Díaz no dejará un gran sabor de boca si es que definitivamente lo abandona para centrarse sólo en la vicepresidencia. Maquillaje estadístico de casi 700.000 personas por medio de los fijos discontinuos; precarización del empleo hasta llevar en meses la duración media de los contratos por debajo de los 40 días; incapacidad plena de colocación desde el Servicio Público de Empleo; y, como se confirma ya, generación de más de un millón de empleos que no logran llegar a fin de mes. Y, todo ello, en un esquema conjunto que ha llevado a España a tener el mayor paro de toda la UE.

Los últimos datos de empleo vuelven a confirmar que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha sido un completo fracaso. Los datos oficiales del SEPE, analizados por el sindicato USO, señalan con claridad que, "los demandantes de empleo ocupados (donde se incluyen los fijos discontinuos que han cesado su actividad)" suman nada menos que 1.047.979. Es decir, que hay un más de un millones de personas en España que busca más empleos porque su trabajo no le permite llegar a fin de mes.

El sindicato USO se pregunta: "¿Tal vez sean parte de ese subempleo que tienen personas que trabajan a tiempo parcial y quieren trabajar más?". Y es que "es llamativo que más de un millón de personas estén buscando un empleo mejor (más horas, mejor remuneración, ...), ¿éstos son ese más de un millón en situación de "subempleo" a los que Eurostat hace referencia? Es más que probable que sea así".

Por si fuera poco, "el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de septiembre, ha aumentado en 19.768 personas en relación con el mes anterior". En septiembre de 2022 el desempleo, efectivamente, subió en 17.679 personas en relación al mes anterior. Es verdad que, "en términos interanuales el paro ha descendido en 219.451 personas (-7,46%)". Pero también que se frena el descenso anual del paro interanual "ya que en agosto descendió en 221.540 personas".

Así, el "número total de desempleados ("personas que no trabajan o que no están ocupadas") registrados en los Servicios Públicos de empleo alcanza los 3.212.807, lo que supone 12.000 más que en agosto", según USO. Y esos parados "se distribuyen en: "Parados registrados: 2.722.468. Otros no ocupados (formación): 193.302. Con disposición limitada o demanda de empleo específico: 297.037. Y, además, podríamos añadir los 11.051 trabajadores que al finalizar el mes estaban en un ERTE".

Para colmo, "el número total de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.392.205", lo que "supone una bajada de 268.587 (-16,17%) sobre el mismo mes del año 2022", destaca USO en base a los datos oficiales. "Por su parte, la contratación acumulada en los nueve primeros meses de 2023 ha alcanzado una cifra de 11.575.245, lo que supone 2.596.759 contratos menos (-18,32%) que en igual periodo del año anterior".

USO vuelve a preguntarse: "¿Hay un frenazo a la contratación, por qué el empleo (y la contratación) no crece al menos al mismo ritmo que el PIB, con más de 3 millones de parados? Si no se realizan contratos difícilmente se encontrará empleo ni descenderá el desempleo".

Y, todo ello, teniendo en cuenta que "en septiembre de 2023 se han registrado 623.439 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 44,78% de todos los contratos. Supone un descenso de 152.417 (-19,65%) sobre igual mes del año anterior". De hecho, en "magnitudes acumuladas, se han realizado 5.035.186 de contratos por tiempo indefinido hasta septiembre de 2023, representando un descenso de 215.251 (- 4,10%) sobre el mismo periodo del año 2022", subraya USO.