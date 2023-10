Deoleo sube casi un 4% en Bolsa tras asegurar su CEO que la compañía "no está en venta"

Las acciones de Deoleo cerraron este jueves con una subida del 3,77%, hasta intercambiarse a un precio de 0,234 euros, tras asegurar su consejero delegado, Ignacio Silva, que el fabricante de Hojiblanca y Carbonell "no está en venta", por lo que ha reiterado que "no existe" ningún cuaderno de venta de la multinacional.

"Hemos dicho durante muchísimo tiempo, desde hace ya un año, que no existe ningún cuaderno de venta. Es una compañía en manos de un fondo de inversión y los fondos tienden a entrar en las empresas, pero no hay nada más que decir, la compañía no está en venta", ha zanjado Silva durante el Congreso Aecoc de Gran Consumo.

Respecto a la notificación que remitió la multinacional oleíca a principios del mes de octubre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Silva ha precisado que se trataba de una "rectificación a una noticia que no era correcta", y que fue un requerimiento de la propia comisión ante esa información.

En concreto, en esa comunicación a la CNMV, Deoleo precisaba que se había fichado a Lazard e iniciaba un proceso de sondeo del mercado para conocer sus alternativas estratégicas, incluida una potencial venta, mientras que aseguraba que no estaba en negociaciones con el grupo alimentario de Estados Árabes Unidos Iffco en relación con operación corporativa alguna. "Esta compañía está mirando a largo plazo como estaba mirando hace dos años", ha reiterado Silva, destacando la apuesta de la compañía por la calidad de los aceites de oliva.