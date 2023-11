Amadeus gana 842 millones de euros hasta septiembre gracias a la mejora del sector en verano, un 74,6% más

Amadeus obtuvo un beneficio neto de 841,9 millones en los primeros nueve meses del año, cifra un 74,6% superior a los 482,2 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio ajustado de Amadeus se situó entre enero y septiembre en 875,8 millones de euros, frente a los 522,5 millones de euros del mismo acumulado de 2022, lo que supone un 67,6% más.

Además, los ingresos ordinarios de la compañía aumentaron un 23,2% hasta septiembre, hasta los 4.086,5 millones de euros, por el buen comportamiento de cada uno de los segmentos, gracias a la mejora continua de la industria del viaje durante el tercer trimestre.

Sin embargo, el proveedor de servicios turísticos ha destacado que el tráfico aéreo mundial siguió recuperándose durante el tercer trimestre, aunque a un ritmo más bajo que en los trimestres anteriores de 2023.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo alcanzó los 1.593,8 millones de euros, un 33,8% más que la cifra correspondiente a los nueve primeros meses de 2022.

En el negocio de distribución, el número de reservas aumentó un 15,7% hasta septiembre, hasta los 348 millones. Durante los nueve primeros meses del año, la región que más creció fue Asia-Pacífico, donde sus reservas crecieron un 75,3%

Además, estos "sólidos" resultados financieros del periodo contribuyeron a un aumento del 49,8% en el flujo de caja libre, lo que se traduce en una deuda financiera neta de 2121,7 millones de euros a 30 de septiembre de 2023, equivalente a 1,1 veces el Ebitda de los últimos doce meses.

Recompra de acciones

El consejo de administración de Amadeus ha acordado iniciar a partir del próximo miércoles 8 de noviembre un programa de recompra de acciones propias por una inversión máxima de 625.297.000 euros, alcanzando un máximo de 8.807.000 acciones de la compañía, representativas del 1,955% de su capital social.

Este programa de recompra se ha acordado de conformidad con la autorización conferida por la junta general ordinaria de accionistas de Amadeus celebrada el 23 de junio de 2022, y tiene la finalidad de dar cumplimiento a la conversión a vencimiento o amortización anticipada de los bonos convertibles, a opción de Amadeus.

Según ha explicado la empresa a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el límite máximo por acción es de 71 euros, por encima del cual no se adquirirán acciones. En concreto, los títulos de la compañía se comprarán a precio de mercado. En particular, en lo que se refiere al precio, no se adquirirán acciones a un precio superior al más elevado entre el precio de la última operación independiente o la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

En lo que respecta al volumen de contratación, no se comprarán en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, límite que aplicará a la totalidad del programa de recompra. En este sentido, el volumen diario medio deberá basarse en el volumen diario medio negociado durante los veinte días de negociación anteriores a la fecha de la compra.

El período máximo de vigencia del programa es de seis meses, desde este miércoles 8 de noviembre hasta el 8 de mayo de 2024. Del mismo modo, el período mínimo de extensión es de tres meses, hasta el 8 de febrero de 2024.

Amadeus podrá suspender el programa de recompra si las circunstancias lo requieren, en cuyo caso, el período de suspensión se añadiría al período máximo de vigencia, circunstancia que se comunicaría a la CNMV. No obstante, Amadeus se reserva el derecho a finalizar el programa si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia hubiera adquirido, al amparo del mismo, acciones por un precio de adquisición que alcanzara el precio de la inversión máxima o hubiese adquirido el número máximo de acciones permitido, o si concurriese alguna otra razón que así lo aconsejara.

Se ha procedido al nombramiento de Morgan Stanley Europe SE (Morgan Stanley) como entidad agente para que actúe por cuenta de Amadeus para la ejecución del programa de recompra. Morgan Stanley ha recibido un mandato irrevocable de compra de acciones y tomará sus decisiones de compra independientemente de Amadeus y sin su influencia y se llevarán a cabo a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) o cualquier otro centro de negociación multilateral que considere apropiado.

La aprobación, modificación o prórroga, en su caso, interrupción y finalización del programa de recompra así como las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud serán debidamente comunicadas a la CNMV como otra información relevante.