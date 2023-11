Las 'perlas' económicas del debate definitivo entre Javier Milei y el peronista Massa

Javier Milei prosigue su campaña presidencial. El pasado 12 de noviembre, el candidato libertario se midió al aspirante peronista, Sergio Massa, en un debate televisado celebrado en Buenos Aires. Los intercambios entre ambos candidatos permitieron conocer de primera mano los dos modelos económicos que se están planteando a los electores argentinos.

Milei fue claro en su análisis del problema: "Argentina lleva cien años de decadencia. Fuimos una de las economías más libres del mundo y hoy estamos en el puesto 130 del ranking. La pobreza es del 45%, la indigencia roza el 10% y tenemos un alto riesgo de hiperinflación. Es la consecuencia del ‘modelo de la casta’, que cree que ‘donde hay una necesidad, hay un derecho’. El problema es que las necesidades son infinitas, los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Para un economista de verdad, eso no es difícil de entender".

El libertario añadió que, "sin embargo, la casta política no acepta esa circunstancia y se dedica a financiar un enorme déficit fiscal, primero cargando de nueva deuda a las futuras generaciones, después usando la maquinita de imprimir billetes del banco central, lo que genera inflación. Pero después de eso siempre viene el ajuste, que siempre aplican subiendo impuestos. De esa forma, el sector público hace que el sector privado se hunda".

Massa no quiso defender una mirada económica concreta y se lanzó al ataque: "¿vas a eliminar los subsidios? ¿Vas privatizar el yacimiento de Vaca Muerta? ¿Vas a privatizar ríos y mares? ¿Vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar el banco central? Responde sí o no". Milei le replicó: "no me vas a condicionar diciendo que responda "sí" o "no". Quieres hablar de subsidios: tú eres el primero que ha mentido a los argentinos, engañando hasta por un orden de seis. Lo único que has traído es miseria, es lo que estás generando. En cuanto al banco central, sí, voy a acabar con el banco central. El gobierno de delincuentes en el que estás participando se dedica a robarnos con la inflación. Sobre Vaca Muerta, lo tendrá que decidir la provincia, que es la autoridad competente".

"No te pongas agresivo, la gente quiere respuestas… Atacando, agraviando, faltando al respeto… No vas a conseguir nada", señaló Massa, antes de preguntar nuevamente al libertario por la inflación y los subsidios. "Ya he dicho que voy a eliminar el banco central. Sobre los subsidios, vamos a dejar las cosas como están y evitar que sigan creciendo. Pero, ¿y tus propuestas? No te hemos escuchado ni una", le replicó Milei. "Yo entiendo que quieres hacer una campaña de miedo, pero te digo claramente que lo que vamos a hacer: a corto plazo no tocamos los subsidios sino que vamos a controlar la inflación y relanzar la economía, a medio y largo plazo, cuando la situación se recupere, los iremos retirando".

El aspirante peronista advirtió que "si Milei sale ganando, las tarifas del transporte público se pueden triplicar o cuadruplicar. Si Milei triunfa, los tratamientos contra el cáncer se verán recortados. Y lo peor de todo es que mientes, porque dices que vas a hacer todo esto, dices que vas a acabar con los subsidios y ahora lo niegas". La réplica del libertario no tardó en llegar: "aquí el único mentiroso eres tú y la gente lo sabe. Si fueses Pinocho, hace tiempo que me habrías sacado un ojo con la nariz…". Massa contestó que "Milei lo único que hace es mentir".

Entrando a fondo en la inflación, el actual ministro del gobierno de Alberto Fernández señaló que "la dolarización es propia de Zimbabue y el cierre del banco central es propio de Micronesia. Esas no son soluciones propias de Argentina. Lo que tenemos que hacer es recuperar la potencia exportadora y construir un fondo de reserva para pagar al Fondo Monetario Internacional y que se vaya de una vez de Argentina".