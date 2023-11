Las lecciones de la UE a los empresarios: "Reciclar es bueno y el patriarcado es un problema estructural"

La UE se ha convertido ahora en maestra de "líderes empresariales". Pese a que entre sus cargos es complicado detectar un solo empresario, ha decidido dar lecciones a quienes deben destinarse a crear riqueza y empleo porque, según destaca su organismo EIGE, centrado en la igualdad de género y la sostenibilidad, "Reciclar es bueno y el patriarcado es un problema estructural".

Una de sus comunicaciones con consejos a los "legisladores y los líderes empresariales" no tiene desperdicio. Se centra en que los empresarios pueden no haberse dado cuenta, pero "necesitan observar el comportamiento ecológico". Normal, los empresarios estaban intentado crear empleo en medio de una jungla de impuestos y no se habían dado cuenta de que podrían haber sido mucho más felices gastando dinero público en el feminismo y el ecologismo.

EIGE es uno más de esos organismos u oficinas europeas que engordan las nóminas públicas sin un retorno económico claro de sus políticas. Los órganos centrales de EIGE están compuestos por una Junta Directiva (órgano de toma de decisiones), un Foro de Expertos (órgano de consultoría) y su director, incluido su personal. El Consejo de Administración adopta el programa de trabajo anual, el programa de trabajo a medio plazo y el presupuesto del Instituto: "Consta de dieciocho representantes de los Estados miembros que operan sobre una base de rotación, garantizando así una representación total combinada con la eficiencia operativa. Un miembro también representa a la Comisión Europea. Hay un número igual de miembros sustitutos". Sin limitaciones.

Y fruto de esa unión de talento salen cosas como la siguiente comunicación: "Alguien que se preocupa por el medio ambiente sabe que reciclar, bajar la calefacción e ir caminando al trabajo es bueno para el planeta". Y "esos actos individuales son importantes en nuestro viaje hacia el cero neto. Pero para tener un impacto duradero, necesitamos tener ideas más grandes y audaces sobre el cambio de comportamiento", añade.

El estudio pone como ejemplo para los empresarios no las compañías que crean más empleo o son más rentables. No: pone Índice de igualdad de género: "En el Índice de Igualdad de Género, vemos un cambio en las mujeres y los hombres jóvenes que adoptan un comportamiento más sostenible", señala Katy Wiese de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB). "Pero no podemos apostarlo todo a la generación más joven, también hay grandes divisiones entre los jóvenes. Y el género juega un papel: el patriarcado es un problema estructural", añade la lección a los empresarios.

"La edad, los ingresos y la participación diaria en las tareas domésticas influyen en los comportamientos que probablemente reduzcan la huella de carbono personal de un individuo", destaca el manual para ser un buen empresario woke en base al Índice de Igualdad de Género 2023.

Por si fuera poco, la "encuesta CARE de EIGE encontró que las mujeres y los hombres mayores tienen menos probabilidades de evitar los productos de origen animal, considerados uno de los comportamientos ecológicos más impactantes". Muy importante.

Y, además, la "encuesta CARE de EIGE también muestra cómo la brecha de género para evitar los productos de origen animal se amplía con la edad, desde una brecha de 6 puntos porcentuales entre mujeres y hombres en adultos jóvenes hasta 9 pp en los ancianos.

Los hombres en el grupo de edad de 16 a 24 años tienen más del doble de probabilidades de sentirse atraídos por las opciones vegetarianas o veganas en comparación con los de 65 a 74 años". Y todo ello, por lo visto, es imprescindible para los "lideres empresariales" europeos.