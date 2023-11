Clase magistral de Jesús Huerta de Soto sobre su "discípulo" Javier Milei

La contundente victoria del economista liberal-libertario Javier Milei en las elecciones generales celebradas el pasado domingo 19 de noviembre ha supuesto un revulsivo para todos los liberales del mundo, que ven cómo al fin un candidato que realmente está formado y que defiende con conocimiento de causa las ideas de la libertad llega al poder y podría implementar sus propuestas con éxito, frente al socialismo que sólo produce pobreza. Tal ha sido el impacto de este acontecimiento, que una de las figuras más importantes del libertarismo a nivel mundial, el profesor Jesús Huerta de Soto, ha expresado en más de una ocasión su alegría por lo conseguido en Argentina.

En Libre Mercado hemos publicado la felicitación que Huerta de Soto trasladó personalmente a Milei tras su victoria, en la que el catedrático español, autor de obras como Socialismo, cálculo económico y función empresarial y Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, destacaba que aquel fue "un día histórico para la libertad", solamente comparable "con la caída del Muro de Berlín y del comunismo", puesto que "por primera vez en la historia un anarcocapitalista se hace con la Presidencia de un país tan importante como Argentina", lo cual, expresaba, "demuestra que al final las ideas de la libertad frente al estatismo de izquierdas o de derechas, terminan preponderando".

Sin embargo, el exultante regocijo de los liberales con el éxito de Milei en Argentina trasciende el mundo de las redes sociales y se adentra en las aulas. Como podemos ver en el vídeo recogido en el canal de Youtube del Instituto Juan de Mariana, en una reciente clase de Huerta de Soto en la URJC, un alumno pregunta al economista español acerca del candidato argentino de La Libertad Avanza. Huerta de Soto señala que, si bien tiene "miles de discípulos" y que la mayoría de ellos nunca se han dedicado la política (algo que él mismo desaconseja), Milei "es el primero que llega a la presidencia de un gobierno".

En este sentido, Huerta de Soto indica que el fenómeno Milei es interesante dada la profunda formación académica del ya electo presidente de Argentina "en contra del estereotipo que los medios han hecho de él". Y es que Milei, a pesar de lo que a muchos pudiera parecer, es realidad es un excelente académico, profesor titular de teoría económica, que "conoce los argumentos" y logra desmontar a sus oponentes en los debates. Esto lo diferencia claramente, señala Huerta de Soto, del resto de políticos, que en general son juristas y grandes desconocedores de las Ciencias Sociales (aquí hace una clara referencia a la dudosa formación del presidente del Gobierno español, quien es Doctor en Economía).

Ahora bien, el profesor Huerta de Soto advierte a sus alumnos de que no se dejen llevar por las apariencias, porque aunque Milei puede parecer un exaltado por su formas agresivas, "diría que es 50% teatro, 50% falta de paciencia", pues no tiene paciencia ante la estupidez. Pero, lo más importante es que esto es así desde nuestra perspectiva, porque como señala Huerta de Soto, "estos esquemas no funcionan así en Argentina, y cada vez que dice ‘zurdo mierda’ conseguía 100.000 votos más". En este sentido, Huerta de Soto también señala que para nada es un ultraderechista, pues a diferencia de Trump o Bolsonaro, con quien le han comparado, Milei es un defensor del libre mercado, mientras que los otros dos son proteccionistas que defienden la industria nacional y están a favor de manipular el mercado monetario bajando los tipos de interés.

Con todo, Huerta de Soto se pregunta por qué ha podido ganar Milei, y es tajante en su respuesta: por las condiciones de extrema necesidad en las que se encuentra el país. Para argumentar esta visión, el catedrático español hace una analogía de lo sucedido en Argentina con lo que ocurrió en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y el éxito de la política económica de Ludwig Erhard (alumno de Mises y de Röpke) o con las medidas de choque implementadas por Margaret Thatcher que lograron liberar al gobierno británico del control sindical en un país cuya renta per cápita se situaba por debajo de la de Italia.

Finalmente, el maestro de insignes liberales españoles les explica a sus alumnos que, en el fondo, el éxito de Milei es haber inoculado las ideas de la libertad en la sociedad, pues ahora todos los medios hablan de anarcocapitalismo a raíz de la aparición del candidato argentino, que, dice, podrá dolarizar la economía porque "es falso que no haya dólares suficientes", para lo cual deberá empezar por unificar el tipo de cambio y establecer el coeficiente de caja del 100% para depósitos la la vista y equivalentes. El coeficiente de caja del 100% es una de las principales apuestas de Huerta de Soto.