Sánchez premia a Yolanda Díaz: renueva como vicepresidenta de empleo con un tercio de los contratos de menos de un mes

Yolanda Díaz aseguró que iba a acabar con la precariedad laboral. Afirmó que su reforma del mercado empleo iba a suponer la implantación generalizada del contrato indefinido. Pero lo que no contó es que el gran cambio pasaba por considerar estadísticamente como empleo estable a lo que no lo es. Y es que España genera en estos momentos un 33% de empleos de menos de un mes. Y uno de cada cinco no llega a la semana de duración.

Los datos recabados por USO en base a la información oficial del Departamento de Yolanda Díaz destacan la precarización que sufre el mercado laboral tras la reforma de Yolanda Díaz: "En octubre de 2022 ya se encontraba en plena vigencia la última reforma laboral y por tanto ya se pueden realizar comparaciones y hacer balances más homogéneos para ver lo que ha conllevado la aplicación de estos cambios legislativos", señala el estudio de USO. Pues bien, "el número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.396.514 lo que supone una bajada 8,4% sobre el mismo mes del año 2022".

Es cierto que, "como consecuencia de la reforma laboral, hay un notable incremento del porcentaje de contratos indefinidos realizados en 2022 con respecto a 2021, más de un 250%", aunque "este efecto se empieza a diluir al comparar dos años -2022 y 2033- con el mismo marco legislativo. La contratación indefinida ha disminuido en 2023 con respecto a 2022 en un 17,6%".

Pero más allá del nombre que se le dé al tipo de contrato, lo cierto es que la duración del empleo es minúscula: "La desaparición de los contratos por obra y servicio (duración indeterminada) tras la reforma laboral, que eran los más abundantes, y su sustitución práctica por la modalidad de fijos discontinuos, hace que no sea necesario realizar tantos contratos (no hay que repetir contratos temporales)", pero, "con más de 3,8 millones de personas que no trabajan, nos parece que la disminución de la contratación tiene mucho que ver con el escaso crecimiento económico y la falta de actividad económica para soportar el empleo".

De hecho, "una muestra es la caída de la contratación indefinida; si queremos sacar a las personas del desempleo es necesario contratarlas: sin contrato no hay empleo. Y la duración media de los contratos no deja de disminuir quedándose en 47 días, un 17,3% menos que en 2021 donde fue de 57 días".

Es más, los contratos de duración inferior a la semana suponen el 21,7% del total de contratos realizados en octubre. Es decir, que ya son más de uno de cada cinco contratos firmados: "Son porcentualmente los contratos temporales que más se realizan. ¿Contratos de lunes a viernes? ¿Esto coincide con el saldo negativo de afiliación a la Seguridad Social que se vienen produciendo todos los viernes?".

Más datos: "Un 33,5 % (uno de cada tres) de los contratos realizados en octubre dura menos de un mes". Y el incremento porcentual de la contratación indefinida "viene asociado, no sólo al descenso del número total de contratos, sino también a un notable incremento de la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos. Sólo el 16% sobre el total de contratos iniciales celebrados son indefinidos a tiempo completo".