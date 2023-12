En la COP 28 que se celebra estos día en Dubái las veintidós principales democracias occidentales han firmado un acuerdo para triplicar la capacidad actual de la energía nuclear para 2050. Sólo dos países se han descolgado: España y Alemania. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el doctor en física nuclear y divulgador Manuel Fernández Ordóñez ha analizado la importancia de este acuerdo.

Ha indicado que "estas reuniones internacionales lo que nos ha demostrado en todos estos años desde que se hizo la primera, no ya desde el protocolo de Kioto, que fue un poco antes, es que desde esa época, y hace ya 30 años, las emisiones de gases efecto invernadero han subido un 60%". En este sentido, ha añadido que "no parece que las decisiones que los gobiernos internacionales toman en estas cumbres sirvan de mucho para conseguir los objetivos que plantean". "En los últimos 30 años sólo dos veces las emisiones de CO2 bajaron con respecto a los años anteriores: una fue en la crisis económica de 2008 y la otra cuando en el Covid nos encerraron a medio mundo en casa".

El doctor en física nuclear ha explicado que "la única manera de reducir las emisiones de CO2 es lo obvio, que es disminuir drásticamente el consumo de combustibles fósiles". Si embargo, ha aclarado que "eso implica que las economías se paran o que nos encierran en nuestra casa. Es que no hay otra porque el mundo es fósil. Más del 80% de la energía del mundo es de origen fósil y renunciar al consumo de combustibles fósiles es renunciar al desarrollo y al progreso mientras no tengamos tecnologías disruptivas que nos ayuden a que esto no sea así". Ha advertido que "con las tecnologías actuales la única alternativa viable que puede producir electricidad de energía continua y masiva es la energía nuclear".

España "se borra" del acuerdo

Manuel Fernández Ordóñez ha señalado que "España desafortunadamente se borró del acuerdo histórico que veintidós países firmaron este fin de semana para triplicar la energía nuclear de aquí a 2050". Entre esos países están "los más importantes del mundo y España es el único país del mundo que tiene centrales nucleares que las quiere cerrar".

Entre los veintidós países están "todos los de Europa que tienen centrales nucleares, EEUU, Japón, Corea del Sur, Canada y firmó el primer ministro de Bélgica que hasta hace muy poco estaba en un calendario de cierre nuclear igual que España". Un calendario "que van a revertir y van a apostar por instalar nuevas centrales nucleares". En este sentido, a Fernández Ordóñez le "apena" que "el Gobierno de España se haya borrado de las reuniones importantes que hay en la COP 28". Unas reuniones "que de verdad van a servir para cambiar algo en el futuro y nos hemos borrado". "La propia viceprimera ministra sueca, que también firmó, dijo la frase del fin de semana al resto de presentes: ‘un poco menos de política y un poco más de física’".

También ha hablado de "las nuevas mini centrales nucleares, los reactores modulares pequeños, que sin duda van a ser una pieza fundamental en el futuro de la energía". Ha contado que "tenemos casi 80 diseños sobre la mesa en muchos países del mundo y al final lo que va a pasar por empecinamiento del Gobierno es que va a aniquilar un sector entero, que aporta al PIB, que produce 30.000 empleos de calidad y más del 20% de la electricidad de España". Ha destacado Fernández Ordóñez que el sector de la energía nuclear español "lo desmantelaremos y cuando no tengamos nada, nos hayamos cargado toda la industria y a todos los profesionales y los reactores nucleares sean una realidad de nuevo en el mundo los acabaremos comprando. Así de triste será".

Francia y Argentina

El doctor en física nuclear ha contado que "Francia está en un proyecto muy ambicioso de despliegue de energía nuclear. Está construyendo reactores ahora mismo y tiene planes para construir otros seis reactores CPR. Está liderando el renacimiento nuclear en Europa" y que "Argentina tiene también un programa nuclear que es la envidia de toda Latinoamérica".

Ha pedido que "ojalá nosotros en España tuviéramos un programa nuclear como en Argentina". "Es cierto que además tienen la suerte de tener recursos naturales por castigo. Sabemos viendo la historia de la humanidad que tener recursos naturales no sirve de mucho si no tienes las instituciones necesarias para poder hacer un uso eficiente y económicamente plausible de esos recursos, ahí tenemos a Venezuela. Creo que Argentina ahora está en la senda buena con Milei en el Gobierno de hacer un uso eficiente de esos recursos y poder poner los ingredientes para que esos recursos redunden en la riqueza del país y no como hasta ahora", ha explicado.