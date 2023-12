El proyecto 'North East Link' se está llevando a cabo para proporcionar el crecimiento que Melbourne necesita

El Gobierno Laborista de Allan está llevando a cabo y entregando el mayor proyecto vial jamás realizado en Victoria para reducir los tiempos de viaje a través de nuestros suburbios y crear miles de empleos para los victorianos, con los primeros contratos para realizar la tan necesaria mejora de la autopista del este y la mejora de la carretera de circunvalación M80 ya firmados.

La Premier Jacinta Allan y el Ministro de Infraestructura de Transporte, Danny Pearson, anunciaron hoy los nuevos contratos para las dos mayores reformas de autopistas en la historia del estado, que forman una parte vital del proyecto North East Link.

"Se ha hablado de este proyecto durante 60 años, estamos avanzando y construyendo el eslabón perdido que tanto se necesita porque las familias en nuestro estado en crecimiento lo necesitan y los empleos dependen de ello", aseguró la Premier Jacinta Allan

Cualquiera que conduzca entre los suburbios del norte y del este sabe que el eslabón perdido entre la carretera de circunvalación y la autopista del este es el proyecto vial que más urgentemente necesita Melbourne. El North East Link sacará 15.000 camiones al día de las carreteras locales, ahorrará 35 minutos en tiempo de viaje desde el este hasta el norte exterior y creará 12.000 puestos de trabajo.

"El costo de no construir este proyecto es demasiado alto; simplemente no podemos prescindir de él, y estamos invirtiendo más porque hemos ampliado el proyecto y lo estamos entregando en un entorno económico diferente", explicó el Ministro de Infraestructura de Transporte, Danny Pearson.

A lo largo de seis años de trabajo detallado de diseño y planificación, se ha agregado un alcance adicional significativo al proyecto North East Link en respuesta a los comentarios de la comunidad, incluido un túnel más largo, una mejora importante de la carretera de circunvalación M80, mejores intercambios y más espacios públicos abiertos. todo lo cual creará miles de puestos de trabajo más.

La Autopista del Este no ha tenido una mejora importante en décadas. Nuestra mejora incluye más de 45 kilómetros de nuevos carriles y nuevos sistemas de gestión del tráfico a lo largo de la autopista para ofrecer un ahorro de tiempo de viaje de 11 minutos entre Springvale Road y Hoddle Street, 10 kilómetros de senderos para caminar y andar en bicicleta y una reserva Koonung Creek reconstruida.

"Hemos ampliado este proyecto de acuerdo con lo que nos han dicho los mejores ingenieros, conductores y la comunidad local del mundo", comentó el director ejecutivo de Major Road Projects Victoria, Duncan Elliott.

Los nuevos muros antirruido a lo largo de la autopista brindarán a los hogares locales una protección aún mejor y el proyecto también construirá la primera vía exclusiva para autobuses de Melbourne desde Doncaster a la ciudad, y un Park and Ride mejorado en Doncaster.

En el norte, una importante mejora completará finalmente la carretera de circunvalación M80 en Greensborough, añadiendo casi 15 kilómetros de nuevos carriles desde Plenty Road hasta el nuevo North East Link, un intercambio más eficiente en Grimshaw Street y nuevos enlaces para peatones y ciclistas.

También continúan los trabajos en los túneles North East Link, cuya construcción comenzará en el tramo de 6,5 kilómetros a partir del próximo año. Se está ensamblando la primera tuneladora y ahora se ha construido una zona de lanzamiento en el lado este de Greensborough Road.

La adjudicación de contratos clave siguió un extenso proceso competitivo con los contratistas de construcción más experimentados del mundo.

Nexus, formada por Laing O'Rourke Australia Construction Pty Ltd, Symal Infrastructure Pty Ltd, WSP Australia Pty Ltd y Arcadis Australia Pacific Pty Ltd, ha sido designada para ejecutar la primera parte de la renovación de 5.700 millones de dólares de la autopista Eastern Freeway desde Burke hasta Carretera del tranvía.

AMA, formada por Acciona Construction Australia Pty Ltd, AECOM Australia Pty Ltd y MACA Civil Pty Ltd, entregará la mejora de la carretera de circunvalación M80 por valor de 3.800 millones de dólares.

Estos costos también reflejan el aumento de la inflación y la escalada masiva de los costos de construcción que estamos viendo en Australia y el mundo.

Se espera que las dos mayores reformas de autopistas en la historia de Victoria causen interrupciones significativas en los próximos años, ya que ambas autopistas recibirán mejoras muy necesarias y estarán conectadas con los nuevos túneles North East Link de Watsonia a Bulleen.

Se espera que los túneles North East Link, la mejora de la autopista del este y la actualización de la carretera de circunvalación M80 se inauguren en 2028 y estén financiados conjuntamente por los gobiernos federal y de Victoria.