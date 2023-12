Santamaría, consejero de la Junta de Extremadura: "La región extremeña reúne las mejores condiciones para invertir"

La Junta de Extremadura lleva a cabo una política de atracción de inversores que le ayuda al desarrollo de la región económica y socialmente. En su trabajo para consolidar Extremadura como destino preferente para la inversión foránea, la Junta implementará una Estrategia de Atracción de Inversiones para los próximos años.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha explicado en Libertad Digital la situación de Extremadura en relación con la inversión extranjera y cómo impulsar a los inversores para fijarse en la región extremeña.

- ¿Por qué Extremadura apuesta por la atracción de la inversión extranjera?

La inversión extranjera directa (IED) genera un efecto multiplicador sobre las economías de acogida, al inducir una dinámica positiva de generación de actividad productiva y de servicios con un indudable impacto sobre el empleo, la I+D+i y la internacionalización de las empresas.

En efecto, la inversión foránea aporta y transfiere tecnología, operativa, métodos y gestión del conocimiento al ecosistema local, generando empleo de calidad. Del mismo modo, contribuye, vía una mejor retribución del trabajo, a elevar el nivel de vida de la población. La inversión exterior aumenta también el tamaño del mercado local e induce mayores economías de escala, impulsando la reducción de costes y el incremento de la productividad regional. Asimismo, fomenta la expansión e internacionalización de las empresas regionales gracias a la obtención de capacidades propias más avanzadas y el fortalecimiento empresarial. Además, genera efectos sobre otros aspectos relevantes de las modernas economías, como es el nivel de inversión en I+D+i.

Efectos multiplicadores que tienen un gran impacto, tanto en el orden económico (incremento de rentas, fiscalidad, etc.), como en el ámbito empresarial (nuevas actividades, innovación, competitividad, etc.), social (empleo, competencias y especialización, etc.) o territorial (demografía, urbanismo, vivienda, etc.).

Por tanto, una adecuada política de atracción de inversiones es fundamental para el desarrollo económico y social de una región. En el escenario actual, la promoción y captación de inversiones se ha hecho más competitiva y sofisticada, así como cambiante.

- ¿Qué ofrece Extremadura a los inversores extranjeros?

Extremadura ofrece excelentes oportunidades de inversión a las empresas foráneas en sectores y actividades de alto valor añadido como las energías renovables, los activos y recursos naturales o la explotación del agua.

La región extremeña aúna las mejores condiciones para invertir gracias a su extensa oferta de suelo público y sus grandes espacios industriales, la existencia de un sistema de ciencia y tecnología con dominios científico-técnicos en disciplinas críticas de futuro, el máximo grado de cobertura en términos de ayudas a la inversión, la adaptabilidad y ductilidad de su mercado laboral, así como la paz social y seguridad jurídica, todo ello en un entorno natural y marco de vida privilegiados. Gracias a las estrategias de promoción que se están impulsando, Extremadura se ha posicionado como destino preferente para atraer y retener la inversión verde.

Extremadura se ha convertido en uno de los destinos preferentes para la generación de energía fotovoltaica, gracias a una combinación de un recurso natural, más de 3.000 horas de sol al año (es la región de Europa que más y mejor sol tiene) y la agilidad administrativa para tramitar las autorizaciones necesarias. Esto ha llevado a Extremadura en los últimos cuatro años a estar a la cabeza, a nivel nacional, en términos de generación de energía fotovoltaica. La potencia instalada se ha multiplicado por cinco, suponiendo ya en 2022 el 22,24% del total nacional. Dicho de otra manera, casi uno de cada cuatro megavatios de potencia instalada en España está en Extremadura.

Extremadura cuenta con más del 25% de la capacidad de agua embalsada de España que tradicionalmente se han utilizado para la agricultura y la agroindustria.

La disponibilidad en cantidad de este recurso está convirtiendo a Extremadura en el foco de inversiones relacionadas con la industria del hidrógeno, la producción de metanol verde, e incluso, los centros de procesamiento de datos.

Extremadura cuenta con tres grandes parques industriales y logísticos – plataforma logística del Suroeste Europeo en Badajoz, ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral– donde los inversores pueden adquirir suelo industrial de disponibilidad inmediata, es decir ya calificados para este uso, ya urbanizados y dotados de todos los servicios, incluyendo terminales ferroviarias propias, y próximos a vías de alta capacidad. Pocas regiones europeas pueden ofrecer suelo industrial de estas características, cuya superficie bruta totaliza 8,29 millones de m2. Se trata de 829 hectáreas de suelo industrial de disponibilidad inmediata.

Pero, además, la Consejería ha elaborado un Banco de Suelo Público, con geolocalización de todas las propiedades rústicas de los casi 400 ayuntamientos, además de las Diputaciones Provinciales y la propia Junta de Extremadura. Creemos que disponer de esta información geolocalizada constituye una importante ventaja competitiva para atraer a Extremadura proyectos industriales que además requieran grandes superficies para instalar plantas solares para autoconsumo.

En esta base de datos, se han incorporado también información geolocalizada respecto de los recursos que pueden necesitar estos proyectos; infraestructuras de la red eléctrica con las líneas de AT y MT, así como localización de las subestaciones eléctricas, de la red gasística con los gasoductos existentes, redes de fibra óptica, recursos hídricos de los diferentes embalses de la región, etc.

Cuando hablamos de suelo, no se puede olvidar la riqueza mineral que contiene el subsuelo extremeño. Yacimientos de minerales estratégicos como el litio, el níquel, el wolframio o el cobre, nos reenvían a la cadena de valor que preconiza la Estrategia Europea para las Materias Primas Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo para garantizar la autonomía de suministro de minerales estratégicos, siempre y cuando se cumpla con la normativa medioambiental en vigor.

La empresa Río Narcea, en la actividad de extracción de níquel y cobre en la mina de Aguablanca, situada en las proximidades de la localidad extremeña de Monesterio, la mina de litio de la empresa Lithium Iberia en Cañaveral (Cáceres), o la de Valdeflores en Cáceres de Extremadura New Energies, son proyectos reales en fase avanzada de desarrollo, en definitiva, proyectos transformadores de recursos naturales con indudable impacto en la economía local y regional.

- ¿Qué sectores son los que buscan los inversores extranjeros?

La producción industrial en Extremadura ha estado basada históricamente en el sector agroalimentario, es decir en los subsectores relacionados con la producción primaria (fundamentalmente agricultura y ganadería). La industria del tomate es un claro ejemplo. Representa el 9,6% del VAB de Extremadura, frente a 3,4% de España o el 1,8% a nivel de la Unión Europea. Sigue siendo un sector con una tasa de inversión y reinversión elevada, normalmente de procedencia regional y nacional.

Sin embargo, Extremadura debe proyectar a medio y largo plazo una mayor diversificación de la actividad industrial, ajustado su modelo productivo hacia las cadenas de valor de mayor potencial innovador, con uso de tecnologías punteras y desarrollo de capacidades avanzadas, así como de mayor demanda de perfiles profesionales de alta cualificación. De esta manera, se alcanzará una menor dependencia del PIB regional de los sectores más estacionales o de menor valor añadido y un mayor peso de la industria manufacturera.

La inversión extranjera directa que está recibiendo la región últimamente permite ser optimista, pues está incidiendo en sectores que, hasta ahora, eran ajenos al sector manufacturero regional. Estamos hablando de semiconductores, diamantes sintéticos, fabricación de baterías eléctricas, producción de green gas, etc.

Se trata de inversiones que van a tener un indudable efecto palanca sobre la economía extremeña, ya que son los que más empleo inducido generan por cada unidad de empleo directo, el más intensivo en inversión en I+D+i, el que añade mayor productividad y el que garantiza una balanza comercial positiva para la economía.

- ¿Qué tiene pensado hacer el Gobierno regional para impulsar la atracción de la inversión extranjera? ¿Tiene un plan?

La Junta de Extremadura está llevando a cabo una Estrategia de Atracción de Inversiones para los próximos años. El objetivo general es proyectar y consolidar Extremadura como un destino preferente para atraer y retener la inversión foránea, potenciando el crecimiento económico sostenible, el desarrollo tecnológico, el empleo cualificado y la atracción de talento.

Se va a desarrollar una intensa agenda dentro y fuera de España para posicionar Extremadura como el destino ideal para la inversión extranjera con unos principales ejes de intervención como ofrecer suelo industrial e infraestructuras precisas para la implantación de grandes proyectos de la IED a precios competitivos, desarrollando si es necesario nuevo suelo público susceptible de uso industrial, aprovechando al máximo las infraestructuras logísticas del corredor TEN-T. Además, desarrollar suelo técnico para inversiones tecnológicas y proyectos innovadores, así como para centros productivos de la I+D, con especial atención en las start-up.

Entre los ejes de intervención, también destaca la contribución para proporcionar energía y servicios a costes competitivos ofreciendo suelo a beneficio de las implantaciones industriales para instalación de plantas de producción de energías renovables de autoconsumo.

Del mismo modo está impulsando la especialización y cualificación de trabajadores locales en competencias tecnológicas de niveles superiores. Creación de campus de formación especializada, orientados a las competencias demandadas por los inversores, movilizando tanto los servicios públicos de empleo, como los recursos de organismos, instituciones y empresas de la región.

Dentro de esta agenda, también entra la actualización del ecosistema regional de empleo a las necesidades de los proyectos de inversión extranjera para que puedan tener de planes RR.HH. a medida (training and hiring).

Así como, crear y establecer un clima de negocio idóneo para la IED, facilitando el aterrizaje suave de los proyectos de inversión, a través del acogimiento institucional, el acompañamiento técnico personalizado y la elaboración de planes a medida.

Además de acelerar la inversión proyectada mediante un enfoque por proyecto (y no por expediente), la interlocución única (transversalidad) y la agilidad administrativa. Fortalecer la relación con las empresas multinacionales y nacionales ya implantadas en la región a través de un servicio de aftercare, con el fin de conocer sus procesos de reinversión, así como anticipar los riesgos de desinversión.

Ampliar la colaboración con instituciones relacionadas con la IED que puedan ser prescriptoras de la región como destino de inversión verde, multiplicando la difusión de las ventajas competitivas. Y, por último, posicionar Extremadura para acoger proyectos surgidos del desacoplamiento de las cadenas de suministro.

- ¿Cuál es el escenario de ayuda pública a la inversión extranjera para los próximos años?

Los Planes de Recuperación y Transformación Económica y las convocatorias de los PERTE han supuesto un importante respaldo para los proyectos ligados a la cadena de valor del litio. Extremadura también cuenta para los PERTE del sector agroalimentario, especialmente en los procesos de adaptación digital, así como en el de descarbonización. Sin embargo, estos programas tienen fecha de caducidad próxima.

Tras ellos, queda un escenario donde Extremadura continúa siendo una región de máxima prioridad para la Unión Europea, por lo que los inversores pueden beneficiar de la máxima intensidad de ayuda en el actual periodo de programación que se extenderá más allá de 2027.

Esto significa, que los topes de incentivos que pueden recibir alcanza el 30% para la gran empresa, 40% para la mediana, y 50% para la pequeña.

- ¿Cuáles son los principales proyectos de inversión que se están desarrollando en actualmente en Extremadura?

Actualmente se están desarrollando y dando pasos importantes en cuatro grandes proyectos de inversión: Obleas y diamantes sintéticos de silicio de Diamond Foundry, en Trujillo, una Fábrica de baterías de litio de Envision, en Navalmoral de la Mata, la Planta de hidróxido de litio Lithium Iberia en Cañaveral y una Fábrica de semiconductores de Phi4Tech en Badajoz.

Invest in Extremadura maneja un porfolio de unos 20 proyectos. La mayoría relacionados con la producción de energía verde, la cadena de valor del VEC y la industria metalúrgica.

Esperamos y deseamos dar noticias muy positivas en los próximos meses en relación con nuevos proyectos.

- ¿Cuál es la importancia de desarrollar la cadena de valor litio en la región?

El litio se ha convertido en el nuevo oro blanco del desarrollo tecnológico. Extremadura es la región donde más avanzados están los proyectos de exploración y desarrollo. El Gobierno de Extremadura considera extraordinariamente importante ligar la explotación del recurso del litio al desarrollo de la cadena de valor del vehículo eléctrico en la región.

Hasta 4 grandes proyectos se encuentran ya en sus primeras fases de desarrollo e implementación en otras tantas localidades extremeñas, desde la extracción de litio y la producción del refinado hasta la fabricación de baterías.

En este sentido, las empresas vinculadas a este recurso, y por ende la región extremeña, han sido las que más han aprovechado las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC II). Estas ayudas supondrán la movilización de casi 2.500 millones de inversión.

Otros inversores relacionados con las baterías de litio han puesto también el foco en Extremadura: a ellos, la Junta de Extremadura, a través de Invest in Extremadura, les proporciona apoyo técnico personalizado – soft landing – para que sus proyectos puedan ser una realidad en un futuro cercano.

- ¿Por qué las empresas electrointensivas se fijan en Extremadura?

La revolución industrial del siglo XXI está basada en la utilización fuente de energía renovables, una energía limpia y competitiva. Extremadura es el lugar predilecto para invertir en el sol, es la Comunidad Autónoma con mayor potencia fotovoltaica instalada de España. Además de ser una de las regiones con más horas de luz al año de España y Europa, como ya he mencionado antes, ha desarrollado un entorno regulatorio muy favorable, así como unas herramientas de apoyo al inversor, que fomentan e incentivan la instalación de grandes plantas fotovoltaicas para autoconsumo industrial.

Las empresas electro intensivas pueden conseguir, por tanto, dos importantes ventajas competitivas. En primer lugar, en el apartado de costes, gracias a la disminución de la factura energética y lo que es tanto o más importante, su predictibilidad a largo plazo, eliminando la volatilidad derivada de la geopolítica global. En segundo lugar, la reducción de la huella de carbono en sus productos, una cuestión cada vez más valorada por productores de bienes y servicios en base a la sensibilización creciente de los consumidores al cambio climático.

En efecto, el coste de la energía es uno de los factores que los inversores están teniendo más en cuenta en estos tiempos convulsos. Ofrecer opciones baratas es precisamente una de las ventajas comparativas de Extremadura frente a otras regiones que compiten por los proyectos de la inversión extranjera directa, pues la región puede ofrecer amplias superficies para instalar plantas solares.

Ejemplos evidentes de esta nueva dinámica son los dos grandes proyectos industriales que han apostado recientemente por nuestra región, Diamond Foundry y Envision que contarán con plantas fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a los polígonos industriales en las que se ubican en Trujillo y Navalmoral de la Mata.

- ¿De qué medios dispone la Junta de Extremadura para impulsar la estrategia de atracción de inversiones?

Por primera vez, la administración regional ha creado una estructura especializada en la captación de la inversión extranjera, una unidad específica dedicada en exclusiva a la atracción de inversiones. Es algo que las empresas valoran, pues saben que tienen a su disposición personal altamente especializado para acompañarlos e involucrarse en sus proyectos de inversión.

El nuevo Servicio de Atracción de Inversiones, responsable de la Oficina Invest in Extremadura, va a llevar una intensa actividad tanto de promoción, como de vigilancia e inteligencia competitiva o de gestión de proyectos.

- Un dato revelador del crecimiento de la economía extremeña es el peso que está teniendo cada vez más las exportaciones en el PIB. ¿Qué tienen pensado en este ámbito?

Efectivamente, las exportaciones extremeñas crecen un 9,2% interanual y un 3,3% hasta septiembre. En el conjunto de España el avance hasta septiembre es solo del 0,3%. El superávit por balanza comercial hasta dicho mes se dispara a los 595 millones. Hace un año era de 547 millones, mientras que hace un mes 466,1 millones (un 9% y un 27,68% más). La tasa de cobertura se sitúa hasta este septiembre en un 135%. En el seno de la UE, las exportaciones han retrocedido un 1,2%, manteniendo una tendencia negativa en los últimos tres trimestres.

El crecimiento y consolidación de las exportaciones es una de las grandes apuestas del Gobierno de María Guardiola, donde trabajaremos para incrementar el peso del sector exportador extremeño en la economía regional, diversificando los destinos de la exportación extremeña de bienes y servicios, mejorando la cualificación y profesionalización del personal que trabaja en el ámbito de la internacionalización y fomentando el empleo cualificado en comercio exterior, a través de diferentes programas de ayuda.

Todo ello con el objetivo de favorecer un entorno de competitividad para la empresa extremeña internacional, lo que permitirá, la exploración y explotación de programas internacionales, en los que se promocionarán los productos y recursos de Extremadura en el exterior. Asimismo, se proporcionará soporte para la internacionalización de la empresa extremeña en 11 delegaciones en 22 mercados diferentes.

- Es una realidad la importancia de la digitalización para el tejido económico. ¿Qué tienen pensado en ese sentido?

La transformación digital es sin duda la palanca para transformar el tejido productivo, y hacerlo más competitivo, escalable, con más proyección internacional, abrirlo y acercarlo a nuevos mercados con una perspectiva de globalización, generando así más empleo.

Esta va a ser la legislatura de la transformación digital de la región, donde estamos trabajando en cinco ejes: