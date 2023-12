El enfoque que ha llevado al éxito a Elon Musk

Sé de muchas personas de éxito que escriben sus metas para el año siguiente en Nochevieja. ¿Eres una de ellas? A lo largo de los años he logrado grandes resultados siguiendo este enfoque. Hace dos años, el 31 de diciembre de 2021, me propuse que mi libro En defensa del libre mercado saliese al mercado en al menos 20 idiomas – y me marqué también como meta que los contratos para tales ediciones quedasen firmados en los doce meses siguientes.

Mi propósito era ambicioso, ya que mi libro más exitoso hasta la fecha Atrévete a ser diferente y hazte rico (Dare to be Different and Grow Rich) se publicó en 15 idiomas, pero a lo largo de doce años, no doce meses. Pues bien, lo cierto es que logré mi objetivo con creces. De hecho, firmé 30 contratos para lanzar mi libro en defensa del capitalismo y ya tengo 25 ediciones traducidas y publicadas del libro en una estantería. Visité la mayoría de estos países a lo largo de 2022 y 2023, cumpliendo así otro objetivo que me había fijado hace un par de años.

Así que, una vez más, he podido constatar que vale la pena escribir tus metas por escrito y que vale la pena establecer metas ambiciosas. No podemos pensar que siempre lograremos cumplir estos objetivos al 100%, pero este enfoque aumenta significativamente nuestra probabilidad de lograrlo. Y, por descontado, si no te fijas metas, no tendrás siquiera margen para fallar en tu intento de materializarlas. Tal y como ya lo veo, quienes no se fijan objetivos de cara al Año Nuevo ya han fracasado, porque se rindieron antes de intentarlo siquiera.

Escribir tus metas hace maravillas a la hora de centrar y orientar tus esfuerzos de manera inteligente. No es algo que defienda solo yo: he escuchado lo mismo una y otra vez a lo largo de innumerables conversaciones con personas extremadamente exitosas. Eso sí: recuerda que escribir tus metas no es suficiente, también debes programar tus metas para que estén en tu subconsciente, todos los días.

En Dare to be Different and Grow Rich describo mi técnica para hacer esto. Resumiendo: utilizo el "entrenamiento autógeno", un método de relajación que conviene conocer y, si es posible, dominar. Esta técnica consiste en cultivar un estado de profunda relajación, incluso la autohipnosis. Con este nivel de pausa y relajación puedes programar metas en tu mente, que deben ser específicas y, preferiblemente, cuantificables (por ejemplo firmar 20 contratos en un año, como me planteé hace Nocheviejas).

Piensa siempre que tus metas deben ser realmente grandes y ambiciosas. Algunas personas que no alcanzan sus objetivos reaccionan dejando de fijarse retos o marcando objetivos mucho más bajos. Esto se debe al miedo al fracaso. Parece paradójico, pero si has fallado repetidamente al intentar alcanzar tus metas en el pasado, creo que quizás deberías establecerte metas aún más grandes. Con metas más grandes podemos encontrar una mayor motivación y un entusiasmo más intenso, lo que aumentar nuestras probabilidades de avance.

Piensa que incluso personas muy ricas y poderosas como Elon Musk se siguen fijando metas gigantescas. A principios de la década de 2000, después de vender la empresa PayPal, Musk se reunió con algunos de los antiguos empleados de la empresa en Las Vegas y uno de ellos le preguntó qué planeaba hacer a continuación. El sudafricano afincado en Estados Unidos le respondió: "Voy a colonizar Marte. Mi misión en la vida es hacer que la humanidad sea una civilización multi-planetaria". ¿La reacción de su antiguo colega? "Amigo, estás loco…".

Es cierto que Musk aún no ha ido a Marte – pero de momento ya ha construido la empresa espacial privada más exitosa de la historia, con cohetes que son muy superiores y mucho más baratos que los desarrollados por cualquier ente público aeroespacial. Y, con todo, no olvides que los tres primeros cohetes de su compañía explotaron después del lanzamiento y que el propio Musk llegó a estar casi en quiebra.

¿Qué hizo Musk cuando estaba en una situación tan difícil? ¿Suavizó sus metas y rebajó sus expectativas? Al contrario. Fue entonces cuando se enfocó en visiones lejanas del futuro y, por ejemplo, empezó a trabajar en los diseños de los trajes espaciales de una empresa que aún estaba a años de transportar pasajeros. Un empleado se mostró maravillado con su capacidad de trabajo, su inventiva y su empuje: "se pasan el día sentados discutiendo seriamente sus planes para construir una ciudad en Marte y pensando qué llevaría la gente allí – y todos actúan como si esta fuera una conversación totalmente normal".

Visionarios como Steve Jobs y Elon Musk reconocieron desde temprano que fijarse metas grandes, esas de que algunos ridiculizan como objetivos completamente irreales, tienen un efecto más motivador que las metas pequeñas.

Obviamente, no tienes que fijarte la meta de colonizar Marte – pero si quieres aumentar la probabilidad de alcanzar tus objetivos, al menos deberías hacer tres cosas: