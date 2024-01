"Líder de la libertad y modelo para el mundo": Huerta de Soto le dedica su último libro a Milei

La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada ha supuesto un motivo de alegría para todos los liberales del mundo, porque más allá de ser una victoria política, que un economista y profesor universitario que se declara abiertamente liberal-libertario logre vencer en unos comicios es todo un éxito cultural, sobre todo, en un país como Argentina, fuertemente dependiente del Estado y donde parecía imposible que se produjera un vuelco contra el régimen kirschenrista.

Tal es así, que uno de los principales representantes de la Escuela Austríaca de Economía y del anarcocapitalismo, Jesús Huerta de Soto, quien ha influido profundamente en el actual presidente de Argentina, durante las últimas semanas no ha dejado de rendir diversos homenajes a Milei y de reconocer la importante labor a la que se enfrenta.

Así, el último detalle que ha tenido el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Máster en Economía de la Escuela Austríaca que se imparte en esta misma institución ha sido enviarle a Milei un ejemplar de su último libro Statism and the Economy: The Dealiest Virus (Estatismo y Economía: el Virus más Letal) especialmente dedicado para el presidente argentino.

Muchas gracias @JHS_Oficial por este libro y por TAMAÑA dedicatoria...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/Whht5sWjRl — Javier Milei (@JMilei) January 10, 2024

"Para el Presidente Javier Milei, líder de la libertad y modelo para el mundo, con todo mi afecto y consideración. Frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana, ¡viva la libertad carajo!", podemos leer en la dedicatoria que ha compartido Milei en redes sociales.

En este sentido, Huerta de Soto, fundador y director de la revista científica Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política y autor también de obras como Socialismo, cálculo económico y función empresarial y Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, no dudó en felicitar públicamente a Milei tras las elecciones.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/XqeWT5QoVk — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2023

En aquella publicación, el economista español calificó como "un día histórico para la libertad" la proclamación de Milei como presidente de Argentina, subrayando que "por primera vez en la historia un anarcocapitalista se hace con la Presidencia de un país tan importante como Argentina", lo cual, decía, "demuestra que al final las ideas de la libertad frente al estatismo de izquierdas o de derechas, terminan preponderando".