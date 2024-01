Los camioneros españoles estallan contra los ataques de los franceses: "Es una humillación absoluta"

Los agricultores franceses han vuelto a la carga contra el comercio de productos españoles. Así, se han sucedido de nuevo los bloqueos de carreteras y los ataques en la frontera francesa contra los camiones procedentes de nuestro país, tal y como ya hicieran en el mes de octubre. En este contexto, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha estallado contra la situación que viven los transportistas españoles en el paso hacia Francia y ha pedido al Gobierno español que "realice la correspondiente solicitud a la Comisión Europea y al Gobierno francés para que intervengan y se garantice la libre circulación de mercancías".

Del mismo modo, en la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) ha publicado un comunicado en el que señala directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por su pasividad ante los ataques de los agricultores franceses contra los transportistas españoles. "Solicitamos al Gobierno que intermedie de inmediato en el conflicto desatado en Francia", reza el comunicado.

"Una humillación absoluta"

"Los agricultores franceses están cortando de manera indiscriminada carreteras, atentando contra la libre circulación de mercancías pero, además, los camiones están sufriendo ataques en algunos puntos, donde los agricultores llevan a cabo amenazas e intimidaciones, tiran las mercancías y ponen en riesgo la seguridad de los conductores profesionales", ha denunciado la CETM en su comunicado, donde destacan las consecuencias que están teniendo estos nuevos ataques. En concreto, la Confederación cifra en 12 millones de euros las pérdidas diarias que se derivan solamente los cortes de carreteras (sin tener en cuenta los costes a los que deben hacer frente los transportistas atacados por los daños ocasiones a sus camiones), pues "cada día 20.000 camiones cruzan la frontera hacia Francia y las pérdidas serían de 600 euros/día por camión".

En este mismo sentido, desde la CETM destacan que, a todo ello, debemos sumarle la cantidad de horas y días que ha estado tirados los camioneros y las duras condiciones en las que han permanecido "sin nadie que les ayudara y viviendo situaciones de tensión". Del mismo modo, la Confederación denuncia en su comunicado que el Gobierno francés "está reclamando a los transportistas españoles que han sido atacados un pago asociado a los servicios de limpieza que se realizan en las autopistas después de que los agricultores asalten sus camiones y tiren las mercancías", algo que consideran "una humillación absoluta que debe rechazarse con firmeza desde nuestro Gobierno". Pero el Gobierno de España no les está apoyando.

Al respecto, la Confederación expone que "a pesar de que la CETM ha realizado una labor incansable para mantener informados a sus asociados y a los medios de comunicación con el objetivo de dar visibilidad a este problema y pidió al Gobierno que tomara cartas en el asunto, no hemos tenido conocimiento alguno de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo español". Así, los transportistas añaden que "tampoco han recibido muestras públicas de apoyo ni se han condenado los hechos", por lo que piden al Gobierno español que "dé cuenta de las medidas llevadas a cabo para defender al sector y realice la correspondiente solicitud a la Comisión Europea y al Gobierno francés para que intervengan y se garantice la libre circulación de mercancías".

Con todo, desde la CETM informan de que ante esta situación se han puesto en contacto por escrito con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Además, piden que que identifiquen a causantes de los asaltos y se les lleve ante la justicia "para que compensen económicamente los daños sufridos por vehículos y mercancías".

"Desconocemos las gestiones del Ejecutivo español"

A esta denuncia contra los asaltos en la frontera francesa y la pasividad del Gobierno español se ha unido también la a Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que subraya que aunque las protestas de los agricultores franceses comenzaron el día 20, "desconocemos las gestiones que el Ejecutivo español está realizando para intermediar en este conflicto con el fin de garantizar la seguridad de nuestros transportistas y la libre circulación de nuestras mercancías en Francia".

En concreto, Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro del Comité Ejecutivo de Presidencia de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), explica que "el pasado miércoles, día 24, junto a la Asociación Española de Cargadores (ACE) enviamos una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitarles su mediación". Sin embargo, el ministro no ha respondido. Por este motivo, inciden en que "la ausencia de declaraciones públicas de apoyo y condena hacia estos actos ha generado una creciente inquietud entre muchos de nuestros miembros, que se se sienten desamparados en una situación cada vez más tensa".

Así las cosas, dada la incertidumbre que acusan, la ASTIC informa de que "estamos aconsejando a nuestras empresas asociadas que no realicen rutas hacia Francia hasta que la situación no mejore", puesto que no pueden garantizar que se vaya a respetar el paso de las mercancías, pues "la Gendarmería francesa tiene orden de proteger a los conductores de los camiones, pero no a la carga".

En el mismo sentido que la CETM, desde ASTIC confían en que se pueda juzgar a los asaltantes, "asegurando así una compensación adecuada por los daños sufridos, tanto a los vehículos como a sus mercancías". Esto es realmente importante para los transportistas, pues como indican en su comunicado, "las compañías aseguradoras no se responsabilizan de las pérdidas en casos como estos".