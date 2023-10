El Gobierno vuelve a dar la espalda al campo con su tibia condena a los asaltos franceses a los camiones españoles

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda al campo español. Esta vez, por su tibieza a la hora de condenar los saqueos que comenzaron ayer por parte franceses a los camiones que transportaban productos agrícolas procedentes de España.

Así, este viernes, el ministro de Industria y Comercio en funciones, Héctor Gómez, ha apelado al "diálogo y al entendimiento" para "buscar acuerdos" tras los ataques a camiones nacionales en la frontera francesa.

"Tendemos la mano para alcanzar acuerdos. No queremos desde luego condicionar ni generar ningún tipo de inestabilidad o problemática alguna al respecto, pero entendemos que los cauces para la solución del conflicto deben ser otros", ha expuesto el ministro, en lugar de condenar enérgicamente los saqueos y destrozos sufridos. Gómez ha hecho estas declaraciones en la reunión de ministros de Comercio europeos celebrada en Valencia.

Por su parte, según Europa Press, fuentes del Ministerio de Agricultura expresaron que estos ataques "atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea (UE) y que perjudican los intereses de los afectados" y explicaron que permanecían "en contacto con las autoridades francesas a fin de que se restablezca la normalidad y no se reproduzcan estos incidentes". Sorprende que no haya sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, el que se haya expresado públicamente al respecto.

El diputado del PP por Cádiz y exvicepresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Gallardo, ha tildado de "tibia" la condena que el Gobierno ha hecho a los ataques en la frontera francesa contra camiones que importaban productos españoles y ha exigido al Ministerio de Agricultura personarse en el lugar de los hechos. Gallardo considera que la respuesta no es suficiente y lo ha denunciado a través de un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter. "¿Dónde está el Gobierno y el Ministerio de Agricultura que no se personan in situ para apoyar a nuestros productores? ¿A qué esperan para actuar?", ha subrayado en la red social.