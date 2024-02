De Sumar a ERC: los socios de Sánchez amenazan al propietario de vivienda

El hostigamiento al propietario no cesa. En los últimos días, varias propuestas por parte de Sumar y de ERC van dirigidas a perjudicar todavía más a los dueños de vivienda. Un ejemplo lo tenemos en las ideas y comentarios que planteó la diputada de ERC, Pilar Vallugera, el pasado 25 de enero. La independentista participó en la Comisión de Vivienda del Congreso, y en su intervención propuso poner en marcha medidas para "atacar" a los propietarios de inmuebles.

"¿Tenemos que atacar a la gente que, pobrecitos, se han comprado un piso? Hombre, por supuesto sí. Porque es que los pisos no son para tener rentas que no provengan del trabajo. Es decir, invierta en bolsa si quiere, y asuma el riesgo, pero no me desmonte las ciudades y los pueblos utilizando para invertir algo que es para vivir" señaló Vallugera.

La catalana pidió reducir los beneficios que obtienen los propietarios de vivienda con los alquileres (sin especificar cómo llevaría a cabo esa reducción). "No poner límites a la voracidad de obtener rentas cada vez mayores nos ha llevado donde nos ha llevado y, por tanto, como colectividad deberemos parar, indudablemente" dijo.

Vallugera también exigió poner más restricciones a los pisos turísticos y al alquiler de temporada. "Al igual que debemos atacar el fraude fiscal, debemos atacar el fraude en el ámbito de la vivienda" dijo. Lejos de referirse a problemas que verdaderamente devastan las ciudades, como la delincuencia o la okupación, la independentista consideró que "es un auténtico drama pasarte por ciudades turísticas como las de la Costa Brava o como las del Pirineo en el norte, o ciudades como Barcelona" debido a estas nuevas modalidades de alquiler. "Estamos matando a nuestras ciudades y, además, estamos matando a nuestros ciudadanos" exageró refiriéndose al turismo.

Sumar, pone a las herencias en la diana

A pesar de lo radical del planteamiento de esta diputada independentista, sus declaraciones han pasado más desapercibidas que las últimas propuestas del gurú económico de Yolanda Díaz, Carlos Martín. El madrileño, y anterior responsable del gabinete económico de CCOO, ha causado un gran revuelo con la presentación de las propuestas fiscales de Sumar en la Comisión de Hacienda del Congreso.

Martín pidió aplicar un impuesto estatal de Sucesiones a través de una fórmula similar a la subida de Patrimonio que ha llevado a cabo el Gobierno de Sánchez en toda España gracias a la creación del "Impuesto a las Grandes Fortunas". Este mecanismo ha obligado a las CCAA a subir la fiscalidad a sus grandes patrimonios despojando a los Ejecutivos regionales de su autonomía financiera sobre este tributo. Por ejemplo, antes de esta medida, en la Comunidad de Madrid el Impuesto de Patrimonio estaba exento. Desde Sumar pretenden hacer lo mismo con las "grandes herencias y las donaciones" compuestas en su mayor parte por vivienda y que en las regiones del PP tienen una fiscalidad baja.

A pesar de que la ministra de Hacienda lleva intentando "armonizar" Sucesiones en toda España desde que fuera consejera de Hacienda con el Gobierno de Susana Díaz, María Jesús Montero parece no querer abrir ahora ese melón. "Las propuestas de fiscalidad acordadas con Sumar están en el acuerdo de Gobierno" y en él no figura ninguna de las iniciativas del grupo parlamentario de Yolanda Díaz, como este nuevo impuesto estatal de Sucesiones, aseguró la socialista preguntada por ese asunto.

También con la vista puesta en el propietario de vivienda, Martín propuso que los beneficios fiscales de los alquileres de vivienda sean "beligerantes", defendiendo que aquellos que se encuentren por encima del precio de referencia no estén bonificados en el IRPF. "Esa bonificación se debe reservar a los alquileres que se sitúan en un ámbito razonable", sentenció. En este sentido, este año ya ha entrado en vigor la subida del IRPF a los caseros que incluyó el Gobierno de PSOE y Podemos en la Ley de Vivienda por la puerta de atrás.

Hasta ahora, los dueños de vivienda en alquiler podían beneficiarse de una reducción en el IRPF del 60% en los ingresos que obtienen en el periodo impositivo correspondiente y que se declaran cada año como rendimientos de capital inmobiliario. Ahora, esa reducción es del 50%.

El experto económico de Yolanda Díaz también planteó otras subidas fiscales como la de "un impuesto inteligente" en la cadena de valor de los alimentos, que podría tensar todavía más los precios.