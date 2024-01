El gurú de Yolanda Díaz quiere subir impuestos a herencias, alquileres, educación privada y alimentación

La educación privada, las herencias y la alimentación. Esos son los grandes objetivos que Sumar se ha marcado para imponer nuevos gravámenes. Así se desprende de la intervención del portavoz del partido liderado por Yolanda Díaz en la Comisión de Hacienda, Carlos Martín, que presentó numerosas solicitudes ante María Jesús Montero y celebró los "éxitos" de la anterior legislatura en materia tributaria.

En concreto, Martín explicó que desde su formación presentarán una solicitud para eliminar la exención del IVA a la educación universitaria privada, lo cual, subrayó, significará un aumento de los recursos de la Administración. En seste sentido, el portavoz de Sumar defendió que se debe revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, más allá de por la "necesidad de nivelación", por la presión que sufren los sistemas sanitarios debido al envejecimiento de la población.

Al respecto, propuso una reforma que eleve el nivel de contribución fiscal para que se acerque al de la Unión Europea, añadiendo que, en este mismo sentido, desde Sumar seguirán "empujando" para que haya una aproximación en el IRPF entre las rentas del trabajo y las del capital. Asimismo, quiso destacar que otra medida en materia fiscal a la que se suman es la rebaja del IVA para las veterinarias y la implementación de un IVA superreducido para productos como los pañales y los alimentos sin gluten.

Del mismo modo, Martín celebró el supuesto "éxito" que supuso el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas que implantó el Gobierno durante la anterior legislatura "para acabar con el dumping fiscal entre comunidades autónomas". Así, la última ocurrencia del partido de Yolanda Díaz es la de ampliar esta lógica a "las grandes herencias" y donaciones". A este respecto cabe recordar la inquina que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le tiene a las herencias, pues ya en 2020 defendió la necesidad de subir el Impuesto de Sucesiones argumentando que "los ciudadanos tienen que tener unas cargas fiscales homogéneas".

Por su parte, respecto del precio de los alimentos, que tal y como explicó el portavoz de Sumar en la Comisión de Hacienda se sitúa en el 7,3% en el último dato anual y en el 31% en el acumulado desde 2019, desde Sumar plantean un nuevo impuesto "inteligente" a lo largo de toda la cadena de producción y distribución de alimentos y que se aplique en función de los márgenes que estén obteniendo las empresas.

Así, si la brecha entre estos márgenes y los que existían antes de la pandemia fuera en aumento, la tarifa sería del 1,6%. Si, en cambio, esta brecha se redujera, se aplicaría un tipo impositivo del 0,6%. De este modo, el impuesto se desactivaría sólo en el caso de que los márgenes fueran los mismo que había antes de la pandemia. Así lo publicó también en redes sociales.

Desde @Sumar hemos propuesto hoy la creación de un impuesto inteligente que grave los márgenes abusivos de las empresas de la cadena de producción y distribución de alimentos, con el fin de moderar la todavía elevada inflación del precio de los alimentos (7,3% anual) pic.twitter.com/jvGBTBUMAl — Carlos Martín Urriza (@carlosurriza) January 25, 2024

No revisarán el impuestazo

En su intervención, Martín también explicó la posición de su partido respecto del impuesto extraordinario a la banca. En este sentido, presumió de que la renovación de este tributo se encontraba en el acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Sumar, incidiendo en que desde su formación no contemplan en estos momentos la revisión del impuesto. Así, subrayó que no les vale "la justificación de las inversiones", porque según explicó estas empresas las tienen que hacer inevitablemente para no quedarse "descolgadas del mercado y del progreso".

Del mismo modo, el portavoz de Sumar quiso destacar que tampoco entenderían una revisión del impuestazo porque haya dificultades para que las comunidades energéticas se puedan conectar a "las redes de estas grandes empresas", las cuales, dijo, generan grandes plazos de dilación, por lo que "no parece razonable bonificarlas". En este sentido, Martín señaló también que en estos momentos el radio para las comunidades de autoconsumo es muy estrecho (2 kilómetros), y que sólo si se ampliase a 20 kilómetros, como plantean desde Sumar, podrían empezar a pensar en bonificar a las energéticas.

Vivienda, fraude fiscal y austeridad

Con todo, otras cuestiones que abordó el portavoz de Sumar en su intervención ante la Comisión de Hacienda fueron la vivienda, el fraude fiscal y la austeridad. Al respecto, propuso que los beneficios fiscales de los alquileres de vivienda sean "beligerantes", defendiendo que aquellos que se encuentren por encima del precio de referencia estén bonificados en el IRPF ni tampoco de las socimis. "Esa bonificación se debe reservar a los alquileres que se sitúan en un ámbito razonable", sentenció.

Por otra parte, respecto del fraude fiscal, Martín explicó ante la ministra Montero que la mejor forma de luchar contra él es aumentando los recursos de la Agencia Tributaria, algo que desde Sumar no ven como un gasto, sino como una inversión, porque en su opinión aporta más beneficios que costes.

De esta forma, otra de las reclamaciones que hizo el portavoz de la formación de Yolanda Díaz fue la de no volver a la austeridad. "Sabe la preocupación que tiene mi grupo con respecto a que volvamos a una austeridad 2.0 como consecuencia del acuerdo que hemos alcanzado a nivel europeo, pues introduce las salvaguardas que interesaban al gobierno alemán y que nos van a conducir en un momento dado a tener un superávit fiscal que no es lógico para nuestra economía", espetó a la ministra. Así, añadió que "una economía con tan alto grado de infrautilización de los recursos laborales lo que tiene que tener es défiicit productivos que amplíen la base del PIB y que reduzcan el peso de la deuda sobre el PIB de esa manera", explicó en un quiebro argumental.

El grupo de Sumar pidió a Montero que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se presenten unas "cuentas claras" que se acompañen de un avance de liquidación consolidado con la Seguridad Social y organismos autónomos y, además, que éste se desagregue por capítulos, por políticas y por programas. Todo ello ayudará a reforzar nuestra democracia, al menos para el portavoz de la formación y gurú económico de Yolanda Díaz, que protagonizó hace unos meses una polémica tras filtrar una subida del PIB que todavía era secreta.