Los anuncios que muestran la impunidad okupa: compraventa ilegal de pisos, consejos, talleres de okupación...

A falta de un mes para las elecciones generales, los partidos de Gobierno no parecen dispuestos a enmendar una legislación en materia de vivienda que facilita, cuando no promueve, la okupación en nuestro país. Así lo llevan años denunciando las víctimas, quienes, además, lamentan la impunidad con la que aquellos que les arruinan la vida presumen de ello en redes sociales. Lo hacen los inquiokupas que no dudan en mostrar sus lujos mientras viven a costa de propietarios completamente arruinados, y lo hacen quienes dan consejos o incluso "venden" pisos que no son suyos a aquellos que prefieren sucumbir a la okupación antes que pagar religiosamente un alquiler o una hipoteca.

Compraventa de pisos para okupar

"Tengo una casa para ocupar en Orihuela costa, cerca de Torrevieja. Ya está abierta. Solo hace falta poner un bombín y listo -reza uno de los mensajes que se pueden encontrar en Okupas sin techos, uno de los múltiples grupos de Facebook-. La vendo por 600, con contrato ya hecho para alargar el desalojo". A veces el que vende es un inquilino o un okupa que, por la razón que sea, se traslada a otra vivienda: "Somos una pareja joven que nos tenemos que ir del piso en el que estamos. Está reformado y amueblado y es un bajo con tres vecinos solamente. Si a alguien le interesa le damos las llaves por 200 euros", anuncia otro usuario de Granada que, además, informa de que el agua está "por dentro enganchada".

Anuncio de venta de piso okupa en Orihuela

En cualquier caso, es más fácil encontrar anuncios de gente que busca casa, ya que las mafias tratan de evitar la sobreexposición y, por tanto, prefieren que sean los interesados los que tomen la iniciativa para luego escribirles por privado. Las viviendas más demandadas suelen ser las que pertenecen a entidades bancarias, puesto que, en estos casos, los desahucios pueden retrasarse mucho más tiempo. Algunos llegan a ofrecer hasta 2.000 euros, como demuestran los anuncios a los que ha tenido acceso Libre Mercado.

Consejos por doquier

Consejos en un foro okupa

Junto a las llaves o el chivatazo de un piso idóneo para okupar, los usuarios de estos foros también reclaman ayuda para hacerse con una vivienda vacía "con el menor peligro judicial posible". Rápidamente, encuentran a alguien dispuesto a facilitarles "información de todo tipo": desde manuales de okupación, hasta sentencias previas para presentar alegaciones en caso de tener que enfrentarse a un proceso judicial y "pasar de abogados inútiles". La impunidad es tal que no esconden su objetivo: "Dar más por culo". Otros plantean preguntas mucho más prácticas, como cuál es la mejor forma de abrir una puerta o "quitar el precinto/cepo de gas natural", algo no exento de riesgos. No en vano, una de las principales denuncias de los vecinos -víctimas indirectas de este tipo de okupación- es que nadie calibre el peligro que este tipo de prácticas tienen para todos.

Una vez dentro, el objetivo es no perder la vivienda o, lo que es lo mismo, retrasar el desalojo lo máximo posible. Para ello, los foros ofrecen auténticos manuales. Lo más importante: "No dejar la casa sola hasta que no te cojan los datos" y acudir a los Servicios Sociales "para que te haga un papel de familia vulnerable". Además, se insta a los futuros okupas a utilizar la llamada "técnica Telepizza" o, lo que es lo mismo, pedir comida a domicilio a la dirección de la vivienda en cuestión unos días antes. De esta forma, cuando llegue la Policía, siempre podrán alegar que llevan más de 48 horas y evitar así el desalojo inmediato. Aquellos que ya tienen experiencia presumen de haber estado años okupando una vivienda antes de ser desahuciados gracias a todas estas pautas.

Talleres para aprender a okupar

Taller okupa celebrado en Getafe

En cualquier caso, la formación okupa ya está totalmente profesionalizada. Tanto, que es fácil encontrar talleres y jornadas para aprender a okupar en todas las comunidades autónomas. Entre las convocatorias que ha localizado LM se encuentra, por ejemplo, la organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Getafe, la famosa PAH que impulsó Ada Colau en Barcelona y que se ha extendido por toda España. "Taller de okupación", reza el cartel sin disimulo. "Aprenderemos: la okupación de viviendas vacías como derecho humano, proceso judicial al que te enfrentas si okupas una vivienda vacía, derechos que tienes cuando okupas una vivienda y novedades del delito de usurpación", resumen sus organizadores.

El esquema se repite en otras ciudades como Málaga, donde la PAH trabaja mano a mano con otras organizaciones como Stop Desahucios, o Granada, donde el pasado mes de octubre se proyectó el documental Pinillos: okupa y habita y donde incluso una abogada y "militante" expuso las "oportunidades de la lucha por la okupación desde dentro de la Administración de Justicia", lo que demuestra hasta qué punto los poderes públicos se han desentendido de una lacra que afecta a miles de víctimas directas e indirectas en toda España.