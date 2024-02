Más del 70% de la población española considera que el hogar cobra mayor protagonismo desde la inflación, según un estudio elaborado por YouGov Research para IKEA que indica que el encarecimiento del coste de la vida es de los problemas que más preocupan a la población española.

"El informe, impulsado por IKEA sobre hábitos de consumo, señala que se trata de una realidad que afecta a más del 90% de las personas que han participado en él (entre una base de más de 2.500 personas mayores de 18 años de todo el territorio español) y que inquieta más que las desigualdades sociales y la pobreza (al 83% de los encuestados), la crisis energética y de recursos (al 80%), o el cambio climático y el impacto en los recursos naturales, y los conflictos bélicos (con un 78% respectivamente)", explicó Marina Nieto, del departamento de investigación de mercados y conocimiento del consumidor de IKEA en España.

En el caso de la juventud, se observa una brecha generacional, ya que para el 80% de los encuestados de entre 18 y 34 años, el coste de la vivienda y las dificultades para acceder a ella es su preocupación primordial.

IKEA ha querido arrojar luz y profundizar sobre cómo ha afectado la actual situación económica a los hogares en España. En concreto, preguntados sobre si han visto afectados sus ingresos a raíz del aumento del coste de la vida, 3 de cada 4 españoles ha respondido afirmativamente, y el 73% declara, además, haber modificado sus hábitos de gastos por esta razón.

Por comunidades autónomas, en Extremadura es la comunidad en la que más notan que haya afectado la inflación (al 84% de los encuestados), seguida de Andalucía (al 82%) y Galicia (77%). Además, los extremeños (un 79%) y los andaluces (un 78%) son los que más afirman haber modificado sus comportamientos en gastos o actividades por la inflación, seguidos de los manchegos y los navarros (un 77% respectivamente).

En cuanto a la capacidad de ahorrar a final de mes, mientras que el 38% consigue ahorrar un poco, más de la mitad de los hogares (un 55%) afirma no conseguirlo. Concretamente, el 35% llegan justo, el 13% tuvieron que echar mano de los ahorros y el 7% contrajo deuda. Haciendo zoom por zonas, el norte de España es donde más se consigue: situándose a la cabeza País Vasco (un 57%), seguida de Castilla y León (un 56%). En cambio, entre las que menos, se sitúan Andalucía (un 62%) y Castilla-La Mancha (un 54% no lo consigue).

Hábitos que han cambiado

El estudio también ha querido ahondar en el tipo de actividades que se han reducido o dejado de hacer por la situación actual. Así, un 74% de los encuestado han dejado de darse caprichos o de comprar de forma impulsiva, y el 72% de salir a comer fuera o tomar algo al bar.

En cuanto al hogar, también ha cambiado su percepción ya que "el 71% de la población española cree que es más importante a raíz de la subida de precios generaliza, y el 67% explica que es el lugar dónde pasa más tiempo. Además, la mayoría declara valorarlo más que antes (un 53%) y disfrutar de él (un 52%), aprovechándolo como una forma de ahorro (46%)", detalla Nieto.

Preguntados por las actividades que realizan más en él, el estudio arroja cómo el ocio se ha trasladado más al hogar, tomando más protagonismo el cine (el 49% lo ha hecho o empezado a hacer para gastar menos). El 47% cocina más y el 42% realiza más actividades como leer, escuchar música o los juegos en familia. Además, un 34% afirma organizar más comidas y cenas en casa o hacer ejercicio (30%) para gastar menos. Finalmente, en caso de mejorar su situación general, al 34% le gustaría viajar más, al 16% reacondicionar o arreglar cosas del hogar pendientes y al 11% cambiar o comprar una casa.

Nueva campaña

El Grupo Ingka (el mayor minorista de IKEA) muestra en su primera campaña mundial de marketing para IKEA, 'No intente esto en casa', cómo el hogar, con poca inversión, y gracias a las soluciones de diseño asequibles de IKEA, puede convertirse en un lugar de disfrute y bienestar en un contexto económico como el actual en el que el coste de la vida está cada vez más alto.

"En estos momentos de dificultad económica en los que los precios han subido, el dinero cunde menos y tenemos que priorizar nuestras compras porque no llegamos a todo -como reflejan estudios como el que presentamos hoy-, en IKEA hemos intentado darle la vuelta a la situación en nuestra nueva campaña", explica Gabriel Ladaria, director de Marketing de IKEA en España. "¿Cómo? Animando a la gente a "rebelarse" y a buscar momentos de disfrute y nuevas maneras de hacer lo que nos gusta desde nuestros hogares, pero sin gastar mucho dinero. Un movimiento que hemos querido potenciar bajo el claim global "Tu hogar lo puede todo".

Para Emiliano González De Pietri, director general Creativo de McCann España, esta campaña "le recuerda al mundo que IKEA es un agente democratizador del diseño a escala global y que con sus soluciones asequibles permite a las personas convertir sus hogares en verdaderos catalizadores de sus sueños y pasiones a pesar del momento económicamente complicado que atravesamos. "Home Can Do It", en el fondo, lo que nos está diciendo es que tener un buen hogar es como tener un súper poder".

En el contexto de la campaña, IKEA ha lanzado una iniciativa con la que nos invita a reflexionar sobre cómo con pequeños cambios en nuestro hogar podemos mejorar nuestro día a día. Los participantes tendrán que entrar en intenteestoencasa.es y explicar qué deseo les gustaría ver cumplido en su hogar que pueda suponer un gran cambio en su vida. La compañía sueca cumplirá los deseos de cien personas, elegidas por sorteo, que recibirán una tarjeta de regalo de IKEA por valor de 300 euros cada una. Las bases legales le pueden consultar aquí y se podrá participar hasta el 11 de marzo.

Además, con el objetivo de estar cerca de la mayoría de los españoles y españolas, ofreciéndoles productos de calidad y deseño con los mejores precios posibles, la compañía bajará el precio de más de 1.300 referencias de su surtido atendiendo especialmente a los productos más demandados por el consumidor, entre los que se incluyen algunos de sus productos más icónicos como el sofá ESKILSTUNA, la cama MALM, las cómodas BRIMNES y HEMNES o la mesa INGATORP.

La campaña 'No intente esto en casa' se podrá ver en España a partir del 25 de febrero, y contará con un spot en formatos de 60", 30", 20" que se emitirán en televisión, redes sociales y display. Además, también estará en exterior.