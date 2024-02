Yolanda Díaz combate algoritmos "machistas" y "racistas" en EEUU pero ignora que España les triplica en paro

Yolanda Díaz ha acudido esta semana a Washington DC para reunirse con su homóloga en EEUU, la Secretaria de Trabajo, Julie Su. Eso sí, el motivo de la visita nada ha tenido que ver con que la ministra de Trabajo española haya querido ir a tomar notas del buen desempeño del mercado laboral estadounidense.

Frente a la tasa de desempleo del 11,7% que ostenta nuestro país -la mayor de la OCDE-, EEUU tiene tres veces menos de paro que España (3,7%). Todo un éxito de pleno empleo que España está muy lejos de alcanzar. La alta flexibilidad que rige en el modelo de trabajo estadounidense frente a las rigideces del mercado nacional explicarían tamaña brecha. Sin embargo, Díaz no ha cruzado el charco para dedicarle tiempo a eso.

Una confusa comparecencia

Uno de los objetivos del viaje de la ministra de Trabajo ha sido el de firmar con Julie Su lo que han llamado la "Declaración sobre el sesgo algorítmico en el mundo del trabajo". Se trata de un documento que pretende "evitar que la digitalización del mercado laboral acabe traduciéndose en una vulneración de los derechos sociolaborales de las personas trabajadoras" señala Trabajo.

Con esta declaración, Díaz persigue "hacer un llamamiento a la comunidad internacional para gestionar de forma adecuada los riesgos perjudiciales que conllevan determinados sistemas automatizados en el mundo laboral". En una confusa explicación durante su comparecencia, Díaz ha señalado que "como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle. Los algoritmos no despide libremente por las calles. Los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres. Parece una broma, pero no lo es, sino que efectivamente es una de las herramientas que, sin lugar a dudas, hoy está depreciando el valor, trabajo y está disputando el valor, trabajo y el futuro del trabajo en el mundo. Es el debate del momento" aseguró.

Trabajo añade que "los algoritmos no son neutros, que tienen sesgos, como el racismo o el machismo". Por ello, la ministra cree que "desde los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar que la transición digital beneficia a las mayorías sociales". Otro aspecto en el que se fija la declaración de Díaz es "la información que proporcionan estos sistemas automatizados sobre las personas trabajadoras, si cumplen con los requisitos de privacidad y cómo pueden afectar a las condiciones laborales o a sus derechos fundamentales".

¿Hay que temer a la IA?

En pleno auge de la inteligencia artificial (IA), vemos que la clase política está inmersa en nuevas regulaciones para poner coto a su actividad mientras que, a su vez, aumenta el miedo a que estas nuevas tecnologías acaben perjudicando a los trabajadores o destruyendo empleo.

Sin embargo, aunque es muy pronto para conocer cuáles serán todas las aplicaciones laborales de la IA y potencialidad, lo que es seguro que va a transformar la manera de trabajar de los ciudadanos. Eso sí, estudios como el que ha publicado Randstad esta semana concluyen que su implantación beneficiará a más personas de las que perjudicará, aunque el saldo neto de empleos sea ligeramente negativo.

En el caso de España, Randstad estima que, de los 20,44 millones de ocupados existentes en 2023, hay 2 millones que pueden verse amenazados por la expansión de la IA, aunque se crearán 1,6 millones de empleos nuevos, por lo que el resultado neto sería de 400.000 empleos menos. Eso sí, esta tecnología beneficiará a 3,34 millones de trabajadores actuales en la próxima década elevando sus niveles de productividad, lo que repercutirá, por ejemplo, en sus salarios.

El análisis por sectores refleja efectos muy diversos, siendo el sector primario el menos afectado, seguido de otros como la construcción. Algunas actividades tendrán mayor riesgo de automatización, como el área administrativa. Un reciente análisis del BCE era todavía más optimista que el estudio de la ETT y aseguraba que "en muchos sectores expuestos a la IA el empleo, lejos de destruirse, lo que está es aumentando".

"La IA generativa plantea una aceleración adicional en la automatización de tareas, que reducirá los costes laborales y aumentará la productividad" señala Randstad. Esto implicará que "los trabajos en los que al menos el 50% de las tareas estén expuestas a la automatización serán susceptibles de ser sustituidos por IA" predicen. Además, de forma más específica, "el mayor impacto en el empleo se localizará en aquellas tareas con un mayor uso del lenguaje" avanzan también.

Díaz también se ha reunido en Detroit con el vicepresidente del sindicato del automóvil United Auto Workers (UAW), Chuck Browning, y ha visitado en las instalaciones de la entidad la legendaria sección UAW Local 600. UAW es la principal organización sindical del sector del automóvil, aeroespacial y de producción de maquinaria agrícola de Estados Unidos y Canadá. "El buen momento del sindicalismo estadounidense es un ejemplo para todo el mundo. Los sindicatos son imprescindibles para ensanchar nuestras democracias", ha señalado la vicepresidenta.