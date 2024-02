Podemos culpa ahora a los fondos de inversión y a las grandes explotaciones de la crisis del campo

Los fondos de inversión, las grandes explotaciones, los tratados de libre comercio y los países extracomunitarios. Esos son, según el diputado de Podemos por Murcia, perteneciente al Grupo Mixto en el Congreso, Javier Sánchez Serna, los grandes enemigos del campo español. Así lo explicó ayer en su intervención ante la Cámara Baja en Sesión Plenaria.

Esto de @J_Sanchez_Serna poniendo nombre a los fondos buitre que arruinan a nuestros agricultores. No se lo oirás al PP ni a Vox ni tampoco al PSOE 👇🏼 pic.twitter.com/S2NuDkXybt — Podemos Región de Murcia (@podemosmurcia) February 28, 2024

De esta forma, durante su intervención, ante la ausencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, Sánchez Serna decidió interpelar directamente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Así, el diputado por Murcia comenzó señalando que, en relación con las protestas de los agricultores, cabe la posibilidad de cometer dos errores: por un lado, el que estarían cometiendo "la extrema derecha y la derecha extrema" al tratar de sacar rédito político de esta situación; por otro, el que podría cometer el Gobierno al ignorar las protestas del campo.

A este respecto, Sánchez Serna detalló que mientras que los partidos de la derecha toman por tontos a los trabajadores del campo, pensando que "pueden capitalizar las protestas de un sector contra el que han actuado y contra el que han votado sistemáticamente en los últimos años". Así, señaló a estos partidos por no apoyar la Ley de la cadena alimentaria, defender los tratados de libre comercio (y favorecer así lo que considera competencia desleal) y tildar de "paguitas" la protección a los trabajadores del campo.

En este sentido, respecto a la "tentación de tomar una pequeña parte por el todo" que puede tener el Ejecutivo, Sánchez Serna señaló que el Gobierno puede caer en el error de desacreditar a los agricultores que se están manifestando diciendo que no son verdaderos trabajadores y que están manipulados por la derecha. Sin embargo, aseveró que "esto no resuelve el problema de fondo de nuestro campo" y que supone la posibilidad de que, ante la falta de atención a sus problemas, se eche "a las manos de la derecha" al campo español.

Los problemas del campo

Ahora bien, ¿cuáles son estos grandes problemas del sector agrario español? Para el diputado de Podemos, si bien no son los únicos que existen, debemos destacar principalmente tres que, si no se atienden, "no se puede seguir avanzando".

El primero de los problemas que para el partido morado enfrenta el campo español es el de la concentración de la tierra. En este sentido, Sánchez Serna no dudó en señalar que mientras que durante los últimos diez años "la superficie destinada a cultivos en España es prácticamente la misma, unos 24 millones de hectáreas", el número de explotaciones se ha reducido "de una manera importante" (un 8% menos). De esta forma, el parlamentario señaló que "las macroexplotaciones crecen un 6% más; las pequeñas explotaciones familiares se reducen un 25%".

Por este motivo, el diputado podemita inquirió a la Cámara respecto a cómo puede lograr competir una pequeña explotación familiar con una "enorme", que, expresa "tiene respaldo para asumir incluso la venta a pérdidas y que acaba con la viabilidad del vecino, de la pequeña explotación, y que se la acaba quedando".

De este modo, Sánchez Serna introducía en su discurso uno de los grandes muñecos de paja que la izquierda siempre utiliza: los llamados fondos buitres. "Los nuevos propietarios no son nadie preocupados por el desarrollo sostenible de nuestro campo. Son los mismos que están intentando quedarse con todo nuestro mercado de vivienda y con nuestros servicios públicos externalizados", explicó para, finalmente, concluir que "son justamente fondos de inversión extranjera". "Se llaman buitres", enfatizó, señalando que "en las últimas décadas" los de fondos inversión con intereses en el sector agrícola "se ha multiplicado por 15".

¿Cuáles son estos grandes fondos que "se dedican a especular con nuestra capacidad de alimentar a los conciudadanos"? Según Podemos, algunos ejemplos los encontramos en Miura Private Equity o Panda Agriculture and Water, sin olvidar a Juan Abelló, la Casa de Alba, la familia March y Samuel Flores. Con todo, el podemita subrayó que tan sólo 181 personas "tienen una explotación de más de 10 kilómetros cuadrados", incluyendo también la cuestión climática al señalar que muchas de ellas "están dedicadas a la caza y a la ganadería intensiva, que sabemos que es la que consume un mayor porcentaje de recursos hídricos". Así, con nombres y apellidos.

En segundo lugar, desde Podemos denunciar que otro grave problema que enfrenta el campo español es el de la política comercial de la UE, que cae en una paradoja: "establecemos estándares de calidad altos, también niveles de supervisión altos, y una buena cantidad de obligaciones que tienen que cumplir nuestros productores autóctonos, y acto seguido establecemos tratados de libre comercio que para quien no cumple estas obligaciones le permite que pueda entrar con sus productos al mercado europeo".

Así, Sánchez Serna se posicionó del lado de los que piden la paralización de acuerdos como el Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y la paralización de las negociaciones con Chile, Kenia, México y Australia, porque, sostiene, "lo que tenemos sobre la mesa no es libre comercio, es competencia desleal".

Finalmente, el tercer problema que desde la formación morada destaca es la supuesta posición de debilidad en la que se encontrarían los agricultores respecto de las grandes distribuidoras. "Una cadena de distribución -señalaba- es un juego de suma cero. Si alguien está vendiendo a pérdidas, alguien está obteniendo beneficios, y estos beneficios se hacen a costa del productor".

Por este motivo, el diputado de Podemos instó a la Agencia de Información y Control Alimentario a "actuar ante cualquier de indicio de venta a pérdidas". "Hay que incrementar las actuaciones de oficio -añadió, y si es necesario reforzar las herramientas, hay que reforzarlas".