El Gobierno 'caviar': quiere bajar el IVA al arte contemporáneo a los 5 días de subir el de la luz a todos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha anunciado que quiere reducir el IVA del arte contemporáneo. Y lo ha dicho a los pocos días de que el Gobierno haya aumentando el IVA de la electricidad, una subida fiscal que sí va a afectar a todos los españoles, y no a unos pocos, como son los clientes de arte contemporáneo.

Tras una reunión con representantes de galeristas del arte contemporáneo, Urtasun puso ayer martes el foco en este sector, al que le quiere brindar mejores condiciones de negocio y fiscales.

"En estos momentos, no tenemos para la compra de arte contemporáneo un IVA reducido como tienen otros países de la Unión Europea. Y les he traslado que soy sensible a esta reivindicación y el compromiso de este ministerio para ver con Hacienda cómo podemos avanzar en esa dirección" ha prometido Urtasun a los galeristas. Actualmente, el IVA con el que se grava una venta en una galería es del 21%.

Estas declaraciones surgen tras la decisión del Gobierno de elevar el IVA de la electricidad el 1 de marzo. Así, este tributo pasará del tipo reducido del 10% al 21% para el consumidor doméstico.

Tras las palabras del ministro de Cultura y su lucha por reducir el IVA para la compra de arte contemporáneo, no han tardado en llegar las críticas en las redes sociales hacia esta ocurrencia. Hasta sus excompañeros de Gobierno en Podemos, como Pablo Echenique, han cargado contra Urtasun.

- "Tenemos que bajar el IVA al arte contemporáneo para que este sector sea competitivo y despegue en España"

- ¿Estás diciendo que los impuestos altos nos vuelven menos competitivos y deprimen la actividad económica? 🤔 — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) March 6, 2024

El IVA de la luz al 21%. El IVA del arte contemporáneo al 10%. Esto es lo que yo llamo un gobierno con las prioridades claras. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 5, 2024

Un gobierno que sube el IVA de la electricidad del 10 al 21% pero quiere bajarle el IVA a los pijos y burgueses que compren arte contemporáneo. Las prioridades. https://t.co/cXKuWP01Nv — antonio saceda (@sacedator) March 5, 2024

Los usuarios de X (antes Twitter) están muy sorprendidos ante las prioridades de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.